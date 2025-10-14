Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Sport

Sénégal-Mauritanie: Le doublé de Sadio Mané

Auteur: Ousmane Dicko

il y a 1 semaine 3666 Lectures 8 Commentaires
image

Sénégal-Mauritanie: Le doublé de Sadio Mané

Buteur en fin de première période, Sadio Mané a marqué en début de la deuxième mi-temps de la rencontre contre la Mauritanie. L’attaquant des Lions a réussi un doublé à la 49e mn. Il permet au Sénégal de mener par 2-0. 

La rencontre compte pour la dernière journée de la poule B des éliminatoires du Mondial-2026. 

Auteur: Ousmane Dicko
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (6)

  • image
    Lol il y a 1 semaine

    Ana Borom lamagn you reuy donn wakh?
    Vous n'avez que la Bouche

  • image
    Auteur il y a 1 semaine

    ....il faut pardonner et ne jamais oublier....l'essentiel est fait...Je pense

  • image
    NIANTHIO the best of the best il y a 1 semaine

    C'est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Lolou la Yalla deff. Je serais toujours positif vis a vis de lui. discipline, correct et très patriote au sens propre du terme

  • image
    Pat il y a 1 semaine

    Un vrai patriote c'est clair. Digne d'Ousmane Sonko

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    Ceux qui le critiquent ne connaissent pas le foot

  • image
    zookeeper il y a 1 semaine

    J’avais écris, ici, au dernier match, en réponse aux détracteurs du Nianthio que depuis qu’il est en équipe nationale, Sadio ne cesse de faire l’objet de critiques, cependant il s’est montré résilient. Je ne dis pas qu’il est parfait et l’on peut le critiquer sur certains trucs mais de grâce avec respect.
    Ce gars a porté le Sénégal, lui a donné sa première coupe d’Afrique, a porté liverpool pour lui donner son premier titre de champion d’Angleterre depuis des lustres et également la ligue des champions.
    Sadio mérite respect et non ay khamoul dara ki yini méle.
    Félicitations à tous les joueurs, maintenant on va chercher cette coupe du monde. Les complexés please taisez vous et regarder mais surtout ne découragez pas les gens. On a les joueurs pour rivaliser avec les meilleures nations du foot mondial, la preuve on a battu l’Angleterre et le Brésil dans un passé très récent.
    Croyez-y, croyons-y.
    Diang bé diyaala

  • image
    Mbaye il y a 1 semaine

    Bravo Sadio ils vont se taire ce ux qui doutaiet de ta valeur.Merci encore

  • image
    Foot il y a 1 semaine

    Ou sont les kulunas ? J'espere qu' aujourd'hui vous etes contents ? Depuis Mars 2024 vous etes animes par une animosite qui ne dit pas son nom . Vraiment le senegal a une belle generation , sadio mane le plus grand footballeur du senegal de tous les temps , elimane ndiaye juste extraordinaire , gana gueye , quel milieu relayeur ! Krepin diatta un match de dingue , kalidou et niakhate deux solides rocks .pape gueye impressionant , malick diouf le nuno mendes du senegal .felicitations aux lions .

Participer à la Discussion

Articles Tendances