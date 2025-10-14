Sport

Auteur: Ousmane Dicko

Sénégal-Mauritanie: Le doublé de Sadio Mané

Buteur en fin de première période, Sadio Mané a marqué en début de la deuxième mi-temps de la rencontre contre la Mauritanie. L’attaquant des Lions a réussi un doublé à la 49e mn. Il permet au Sénégal de mener par 2-0.

La rencontre compte pour la dernière journée de la poule B des éliminatoires du Mondial-2026.