Sport

Teddy Pellerin, coach adjoint des Lions : “On est dans la continuité de notre travail”

Auteur: Ousmane Dicko

il y a 1 semaine 2921 Lectures 3 Commentaires | English
image

Teddy Pellerin, coach adjoint des Lions : “On est dans la continuité de notre travail”

En l’absence du sélectionneur Pape Thiaw, souffrant, c’est son adjoint Teddy Pellerin qui s’est présenté devant la presse après la brillante victoire des Lions (4-0) face à la Mauritanie. Il est revenu sur la clé du succès de ses poulains.

“On est dans la continuité de ce qu’on fait depuis la trêve. Les joueurs adhèrent au projet et appliquent les consignes avec sérieux”, a-t-il déclaré d’entrée.

Malgré un large score, Teddy Pellerin a tenu à souligner la rigueur de l’adversaire et la nécessité d’adopter une approche patiente.

“C’est un adversaire qui était compact. Il fallait travailler avec beaucoup de patience pour déplacer le bloc et éviter de tomber dans le piège tendu par la Mauritanie. C’est vrai que parfois, on aurait dû faire plus de mouvements pour accélérer le jeu, mais il fallait aussi éviter de s’exposer aux contre-attaques.”

Avec ce succès, les Lions se qualifient pour la troisième fois consécutive à la coupe du monde.

Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (2)

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    Pas de quoi.

  • image
    Pape Fall il y a 1 semaine

    Merci Teddy pour le travail que vous abattez dans l'ombre. La nation vous est reconnaissante autant que Pape "Ancelotti" Thiaw

  • image
    PF il y a 1 semaine

    Ancelotti c’est Ancelotti. Pape Thiaw c’est Pape Thiaw. Complexé

Participer à la Discussion

