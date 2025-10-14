Sport

Auteur: Ousmane Dicko

Teddy Pellerin, coach adjoint des Lions : “On est dans la continuité de notre travail”

En l’absence du sélectionneur Pape Thiaw, souffrant, c’est son adjoint Teddy Pellerin qui s’est présenté devant la presse après la brillante victoire des Lions (4-0) face à la Mauritanie. Il est revenu sur la clé du succès de ses poulains.

“On est dans la continuité de ce qu’on fait depuis la trêve. Les joueurs adhèrent au projet et appliquent les consignes avec sérieux”, a-t-il déclaré d’entrée.

Malgré un large score, Teddy Pellerin a tenu à souligner la rigueur de l’adversaire et la nécessité d’adopter une approche patiente.

“C’est un adversaire qui était compact. Il fallait travailler avec beaucoup de patience pour déplacer le bloc et éviter de tomber dans le piège tendu par la Mauritanie. C’est vrai que parfois, on aurait dû faire plus de mouvements pour accélérer le jeu, mais il fallait aussi éviter de s’exposer aux contre-attaques.”

Avec ce succès, les Lions se qualifient pour la troisième fois consécutive à la coupe du monde.