Sport

Auteur: Ousmane Dicko

Terrassé par une fièvre : Pape Thiaw absent en conférence d’après-match

Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a brillé par son absence en conférence de presse après la qualification des Lions grâce à une victoire devant la Mauritanie (4-0), ce mardi. Une absence justifiée par un état de santé préoccupant.

C’est son adjoint, Teddy Pellerin, qui s’est présenté devant les journalistes pour expliquer la situation. “Pape Thiaw est souffrant depuis 24 heures, il est toujours fiévreux et il s’excuse de ne pas pouvoir se présenter en conférence de presse”, a-t-il déclaré.