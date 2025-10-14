Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Friday 24 October, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Terrassé par une fièvre : Pape Thiaw absent en conférence d’après-match

Auteur: Ousmane Dicko

il y a 1 semaine 3748 Lectures 1 Commentaires | English
image

Terrassé par une fièvre : Pape Thiaw absent en conférence d’après-match

Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a brillé par son absence en conférence de presse après la qualification des Lions grâce à une victoire devant la Mauritanie (4-0), ce mardi. Une absence justifiée par un état de santé préoccupant.

C’est son adjoint, Teddy Pellerin, qui s’est présenté devant les journalistes pour expliquer la situation. “Pape Thiaw est souffrant depuis 24 heures, il est toujours fiévreux et il s’excuse de ne pas pouvoir se présenter en conférence de presse”, a-t-il déclaré.

Auteur: Ousmane Dicko
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (1)

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    C'est dingue ! Alors prompt rétablissement.

Participer à la Discussion

💼
🔥 OFFRE D'EMPLOI

Électrotechnicien - Société Avicole

📍 Dakar, Sénégal
⏰ Temps plein
Voir l'offre complète →

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Victoria Club : Mauvaise Nouvelle Pour Viviane Chidid
    Justice il y a 17 heures
  2. Post image
    2
    Affaire De La Dette Cachée : La Défense De Macky Sall Bute Sur Des Refus D'hôtels
    Justice il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    Dette Du Sénégal : L’immense Fardeau De 25 368 Milliards De Francs Cfa
    Economie il y a 10 heures
  4. Post image
    4
    France : «madiambal Diagne S’est Livré à La Police Après Avoir Fini De…»
    Justice il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Sénégal : Le Fmi Revient Pour Un Nouveau Programme
    Economie il y a 16 heures
  6. Post image
    6
    Drame Familial à Ouest-foire : Il Tue Son Petit Frère Qui Avait Expulsé Sa Copine
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Actes Contre Nature à Keur Massar : la Presse Et La Police Au Banc Des Accusés
    Chronique il y a 14 heures
  8. Post image
    8
    Ghana : Les Jeunes Footballeurs Momo Et Bamba échappent à Leurs Ravisseurs Et Sont En Route Pour Dakar
    Societe il y a 9 heures
  9. Post image
    9
    Me Pierre-olivier Sur (avocat De Macky) : «le Vrai Problème, C’est Celui Des Rapports Cachés...»
    Politique il y a 7 heures
  10. Post image
    10
    Br De Faidherbe : Le Chroniqueur Sa Wolof Convoqué
    Justice il y a 16 heures

Articles Tendances