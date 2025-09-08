Uli Hoeness (Bayern) refroidit Jackson : "Il n'y aura absolument pas de contrat définitif"
Alors qu’il n’a pas encore disputé la moindre minute avec le Bayern Munich, Nicolas Jackson voit déjà ses espoirs de durer chez le géant allemand l’été prochain s’envoler.C’est Uli Hoeness, membre du conseil d’administration bavarois, qui a annoncé la nouvelle. « Le joueur et son agent contribuent à hauteur de 3 millions d’euros, donc nous payons 13,5 millions pour le prêt. Il n’y aura absolument pas de contrat définitif. Cela ne se produira que s’il dispute 40 matchs en tant que titulaire, ce qui n’arrivera jamais », a déclaré le champion du monde 1974 avec l'Allemagne à Sport1 Dopa, sans détour.
Nicolas Jackson a rejoint le Bayern Munich cet été en provenance de Chelsea, dans le cadre d’un prêt payant de 16,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 80 millions d’euros, qui pourrait visiblement devenir obligatoire en cas de 40 titularisations. Avec cette clause, les chances de voir l'international sénégalais rester chez les rekormeister sont presque nulles.
Commentaires (9)
Uli Hoeness un grand joueur mais un piètre dirigeant. A Jackson de lui prouver ses compétences
Moi je commence à en avoir de cette situation
De sa situation plutôt
La plupart des blancs sont extrêmement racistes et jaloux par rapport aux noirs. Il ne faut pas s’attendre qu’ils te fassent cadeau. S’ils pouvaient être en forme et récolter eux-même tous ces milliards en jouant au football ou mettre leur fils à la place, ls le feraient sans appeler aucun noir dans leurs équipes. Maintenant, c’est à Jackson d’avoir la tête froide et de défendre ses intérêts. Concentre toi sur tes performances sur le terrain et quelle que soit la situation continue de percevoir ton gros salaire et investit le bien, garde le bien et tu seras toujours à l’abris du besoin. Quand tu portes le maillot national, donne toi à fond et fais plaisir à tes compatriotes. Un joueur qui se donne à fond pour son drapeau ne sera jamais seul dans la vie. Et puis, ce que je conseille à Jackson aussi, c’est d'essayer de fournir moins d’efforts sur le terrain. Le mec il court beaucoup, presse haut et ratisse beaucoup d’espace. C’est peut-être ce qui explique qu’il soit trop fatigué quand il se rapproche des buts et manque de lucidité. C’est pourquoi il rate autant d’occasions à mon avis. À chaque fois sur le dernier geste, il semble nonchalant ou en panique mais c'est peut-être la fatigue après avoir fait de longues courses. Et puis qu’il évite d’être timide. En football, il faut être un comédien dès fois pour faire sortir ton art. Si tu es timide sur le terrain, tu n’iras pas loin. Il faut être wâné, faire des gestes techniques, les millions qui sont déjà dans ton compte bancaire, ils sont déjà à toi donc à toi de te liberer maintenant et jouer dans le matéy, faire ce que tu veux sur le terrain pour faire sortir ton génie. Et surtout le plus important pour un attaquant, conserver ton énergie en dehors de la surface de réparation. Bonne chance Jackson. En espérant que tu te convertisse à l’Islam un jouer. Je pense que tous les Sénégalais doivent lire Karim-USA pour s’orienter dans la vie et savoir ce qu’ils doivent faire.
Beau commentaire raciste
J’ai perdu mon temps en lisant @karim usa. C’est à la fin que je me suis rendu compte de l’auteur de ce roman. Outf
Karim dafa néékh bilaay!! Sénéweb doit lui donner une prime. C'est l'animateur culturel site. LOL
Quels enfoirés ces dirigeants du Bayern. Jackson n'est même pas arrivé et n'a même pas démarré ses entraînements qu'on lui annone qu'on ne le gardera pas.
Jackson doit quitter le Bayern dès que l'occasion se présente car autrement il risque de voir sa jeune carrière s'arrêter.
L'exemple de Sadio Mané est assez édifiant et assez suffisant pour montrer à Jackson que le Bayern ne lui donnera aucune chance.
Ils n'ont donné aucune chance à Mané qui a été blessé et qui méritait une 2ème chance mais ils l'ont jeté dehors comme un malpropre et on bcp contribué à sa perte dfe confiance. Mané était en pleine forme et en pleine capacité de ses moyens physique et en pleine confiance quand il a débarqué au Bayern mais ils l'ont cassé, l'ont détruit mentalement et aujourd'hui encore Mané n'a toujours pas réussi à retrouver confiance et l'envie de jouer.
Jackson est donc averti et doit tout faire pour quitter et aller jouer dans un club qui le titularisera avec un entraîneur qui lui fera confiance. Rester au Bayern signifie passer son temps à ronger le banc, perdre confiance et se retrouver dans un championnat de seconde zone.
Alors comme on dit en Woloof "Dawal sa bi ngaye ame tanka " !
Pourquoi aller dans un club pour etre en concurrence directe avec Harry Kane alors qu'on a de la peine pour s'imposer à Chelsea ? Il est bien parti pour cirer le banc en année de coupe du monde. Incompréhensible.
Voilà la bonne question à se poser. C'est comme un indésirable que l'on cherche coûte que coûte à placer quelque part.
Ce n'est pas du nouveau, le cas de choupo mottin est bien récent. Aussi n'oubliez pas que c'est du business.
Jackson doit savoir ce qu'il veut. Temps de jeu ou gros salaire. Pour un jeune joueur c'est d'abord le temps de jeu. Il ne peut pas trouver du temps de jeu au Bayern malgré le calendrier chargé du club il y a trop de joueurs à vocation offensive. Il aurait dû viser un club de milieu de tableau pour se relancer avec un poste de titulaire.
Il risque de disparaître comme Bouna Sarr.
Malheureusement avec des dirigeants égoïstes comme Hoeness, il risque de revenir de revenir à Chelsea avec une côte en baisse.
