US Ouakam : Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général

Auteur: Babacar SENE

il y a 1 jour
image

Après une brillante carrière professionnelle, l’ancien défenseur international Pape Malickou Diakhaté revient dans son club formateur. Il a en effet été nommé manager général de l’Union Sportive de Ouakam.

Un véritable retour aux sources pour l’ancien roc de l’AS Nancy Lorraine, qui mettra à profit son expérience du haut niveau et sa connaissance du football moderne dans un club historique. Titulaire d’une Licence A UEFA, il a enchaîné deux saisons comme entraîneur du FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 en National 3 (France), où il a dirigé 50 rencontres entre octobre 2023 et juin 2025.

‎Sa carrière de coach avait débuté avec Vandœuvre en Régional 2 (2019-2022), avant de prendre en charge les U21 de Virton dans le Groupe 1 de la Pro League belge.

Son arrivée devrait permettre d’apporter davantage d’ouverture et de professionnalisme à l’Union Sportive de Ouakam, en plein développement sur plusieurs plans.

Commentaires (4)

  • image
    Défenseur il y a 1 jour

    Bon retour à lui

  • image
    TIGUISS il y a 21 heures

    Avec son parcours et Profil..c'est un bon pour entraîner une équipe nationale...

  • image
    Bon choix de revenir au pays. il y a 1 jour

    Excellente nouvelle pour le football local.
    Son parcours ne limite pas qu'AS Nancy. Il y'a aussi Lyon - Saint-Etienne - Dynamo Kiev - Grenade.
    Bonne chance avec l'USO.

  • image
    TIGUISS plus il y a 21 heures

    Mr Diakhate.si vous lisez mon commentaire..gardez mon nom.je vous recontacte bientôt..

  • image
    Fan_de_foot il y a 1 jour

    Welcome back, plein de succès à Malikou et à l'USO.

  • image
    Bathie il y a 1 jour

    Bon retour. Ce n'est que benef!!

Participer à la Discussion

