Auteur: Babacar SENE

US Ouakam : Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général

Après une brillante carrière professionnelle, l’ancien défenseur international Pape Malickou Diakhaté revient dans son club formateur. Il a en effet été nommé manager général de l’Union Sportive de Ouakam.

‎

Un véritable retour aux sources pour l’ancien roc de l’AS Nancy Lorraine, qui mettra à profit son expérience du haut niveau et sa connaissance du football moderne dans un club historique. Titulaire d’une Licence A UEFA, il a enchaîné deux saisons comme entraîneur du FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 en National 3 (France), où il a dirigé 50 rencontres entre octobre 2023 et juin 2025.

‎

‎Sa carrière de coach avait débuté avec Vandœuvre en Régional 2 (2019-2022), avant de prendre en charge les U21 de Virton dans le Groupe 1 de la Pro League belge.

‎

Son arrivée devrait permettre d’apporter davantage d’ouverture et de professionnalisme à l’Union Sportive de Ouakam, en plein développement sur plusieurs plans.