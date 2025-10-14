Sport

Auteur: Youssouf SANE

Vestiaire des lions : Le message fort que le Pr. Diomaye a adressé aux joueurs

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu au stade Abdoulaye Wade ce mardi, pour soutenir les lions qui ont finalement décroché la qualification au mondial. Au terme du match qui a été sanctionné par une large victoire du Sénégal sur la Mauritanie, le chef de l’Etat est entré dans les vestiaires des lions pour leur adresser un message.

«Je suis satisfait de constater que nous avons une équipe de grande qualité, des joueurs de talent qui comprennent aussi toute la responsabilité qui pèse sur leurs épaules et qui portent ce drapeau avec beaucoup de fierté, beaucoup d'engagement. Et je voudrais les féliciter tous. Féliciter l'encadrement, féliciter le coach», a indiqué le Président Diomaye Faye, devant Sadio Mané et ses coéquipiers.

Aujourd’hui, la qualification est déjà acquise. Mais, le chef de l’Etat veut que les lions engagent la prochaine étape avec encore plus de vigueur. «Nous avons encore de plus grands rêves, la qualification n'est qu'une étape. Mais cette étape nous mène à une compétition majeure où nous avons déjà été fièrement représentés par vos prédécesseurs», a-t-il dit aux joueurs.

Il s’est dit, cependant, confiant en voyant les lions entourés par les anciens internationaux qui avaient hissé très haut le drapeau national en coupe du monde. «Je suis rassuré de voir cette génération autour des joueurs pour leur encadrement, les voir aussi vous faire rêver et vous faire comprendre que vous pouvez aller plus loin que ce qu'ils ont déjà fait. On en est bien capables», assure-t-il.

Le Pr. Diomaye a terminé son discours en assurant aux lions qu’ils auront tout le soutien de l'État, du gouvernement du peuple sénégalais qui est très attaché au sport, particulièrement au football.

«Vous nous avez rendus extrêmement fiers. Je tenais à venir ici à vous le dire de vive voix et à vous le dire personnellement. Merci de nous avoir rendus aussi fiers, de nous avoir si dignement représentés et d'avoir porté très haut les couleurs de notre pays. Merci beaucoup», a-t-il conclu sous les acclamations du vestiaire.