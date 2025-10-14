Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Vestiaire des lions : Le message fort que le Pr. Diomaye a adressé aux joueurs

Auteur: Youssouf SANE

il y a 1 semaine 5165 Lectures 10 Commentaires | English
image

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu au stade Abdoulaye Wade ce mardi, pour soutenir les lions qui ont finalement décroché la qualification au mondial. Au terme du match qui a été sanctionné par une large victoire du Sénégal sur la Mauritanie, le chef de l’Etat est entré dans les vestiaires des lions pour leur adresser un message.

«Je suis satisfait de constater que nous avons une équipe de grande qualité, des joueurs de talent qui comprennent aussi toute la responsabilité qui pèse sur leurs épaules et qui portent ce drapeau avec beaucoup de fierté, beaucoup d'engagement. Et je voudrais les féliciter tous. Féliciter l'encadrement, féliciter le coach», a indiqué le Président Diomaye Faye, devant Sadio Mané et ses coéquipiers.

Aujourd’hui, la qualification est déjà acquise. Mais, le chef de l’Etat veut que les lions engagent la prochaine étape avec encore plus de vigueur. «Nous avons encore de plus grands rêves, la qualification n'est qu'une étape. Mais cette étape nous mène à une compétition majeure où nous avons déjà été fièrement représentés par vos prédécesseurs», a-t-il dit aux joueurs.

Il s’est dit, cependant, confiant en voyant les lions entourés par les anciens internationaux qui avaient hissé très haut le drapeau national en coupe du monde. «Je suis rassuré de voir cette génération autour des joueurs pour leur encadrement, les voir aussi vous faire rêver et vous faire comprendre que vous pouvez aller plus loin que ce qu'ils ont déjà fait. On en est bien capables», assure-t-il.

Le Pr. Diomaye a terminé son discours en assurant aux lions qu’ils auront tout le soutien de l'État, du gouvernement du peuple sénégalais qui est très attaché au sport, particulièrement au football.

«Vous nous avez rendus extrêmement fiers. Je tenais à venir ici à vous le dire de vive voix et à vous le dire personnellement. Merci de nous avoir rendus aussi fiers, de nous avoir si dignement représentés et d'avoir porté très haut les couleurs de notre pays. Merci beaucoup», a-t-il conclu sous les acclamations du vestiaire.

Auteur: Youssouf SANE
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (10)

  • image
    Kaïz il y a 1 semaine

    MERCI son excellence Monsieur Macky Sall pour avoir boosté le Sport sénégalais qui continue de faire des résultats devant ces incapables cherchant à tout s'approprier par la manipulation

  • image
    Lions il y a 1 semaine

    Bravo aux lions, ns sommes fiers de vos prestations.Continuer de ns faire rever.Cette equipe nationale est meilleure que celles qui ont ete quart de finaliste de la coupedumonde!.notre objectif cette fois ci est d etre ds le carre D AS.C est possible parce que ns avons tout ce qu il faut pour y etre

  • image
    Chapeau il y a 1 semaine

    J'aperçois la tête du gouniafier dame

  • image
    Diomi boy il y a 1 semaine

    Wa Diomaye loumouy lakk ni

  • image
    Moody il y a 1 semaine

    Les pauvres il ne leur reste que le fooy pour faire sourire le bled...

  • image
    Kilifeu pca honnête il y a 1 semaine

    Nos 400 000

  • image
    ana il y a 1 semaine

    Il doit simplifier son français c'est trop lourd je trouve

  • image
    Tchim! Idiot! il y a 1 semaine

    Il aurait pu au moins mettre un maillot blanc couleur du senegal pour la circonstance!
    Mais non il fait dans le vert comme les adversaires

  • image
    pfffffffffffff il y a 1 semaine

    Bizarrement il est toujours a coté de la paque !

  • image
    Aamx il y a 1 semaine

    Heureusement que la honte ne tue pas !!!
    Ces mêmes personnes critiquaient la construction de ce stade où ils sont, du TER qu'ils ont emprunter, des infrastructures de Diamniadio qu'ils brandissent maintenant comme le patrimoine de leur famille.
    Ces mêmes personnes du PASTEF disaient que le football n'est pas important, le Sénégal a d'autres priorités
    Ce Dame a même agiter un spectre d'interdire le stade à notre équipe nationale

    Ces gens devrait avoir honte de mettre pied dans ce stade obtenu grâce à la politique sportive de Macky SALL, encore moins emprunter le TER.

Participer à la Discussion

Articles Tendances