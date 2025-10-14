Compass icon FLUX ACTUALITÉS
(VIDEO) Senegal vs Mauritania 4-0 : Tous les Buts du Match

Auteur: Youtube

il y a 1 semaine 10402 Lectures 8 Commentaires | English
image

(VIDEO) Senegal vs Mauritania 4-0 : Tous les Buts du Match

Senegal vs Mauritania 4-0 Highlights & All Goals🔥 World Cup Qualifying 2025

Auteur: Youtube
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (6)

  • image
    Patriote il y a 1 semaine

    Bravo les lions merci beaucoup vive le Sénégal 🇸🇳🇸🇳🇸🇳

  • image
    REPLY AUTHOR il y a 1 semaine

    La Mauritanie HUMILIEE Bravo aux Lions.

  • image
    #### il y a 1 semaine

    Pourquoi parler d'humiliation ? On a gagné, il n'est pas necessaire d'etre arrogant. L'essentiel des Mauritaniens nous supportent dans d'autres competitions. Nous sommes un meme peuple.

  • image
    %%%% il y a 1 semaine

    Qui vous dit que celui qui a écrit ce message plus haut est Sénégalais?

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    Devant la première Dame Absa , Mané , Coulibaly et Gana, ont fait un grand match en faisant gagner l'équipe.

  • image
    Reuguiss il y a 1 semaine

    Bravo les Lions . Fierté !
    La Mauritanie n’est pas humiliée, elle subie la longueur d’avance que nous avons actuellement : à nous de maintenir cetre avance parce que si on ralentit, on sera vite rattrapé.

  • image
    M Ndiaye il y a 1 semaine

    Alhamdoulilah c’est 2pays frère que les aide tous!

  • image
    Mossi il y a 1 semaine

    Lol, ça c'est résumé pour les mauritaniens. Aucun but n'est montré, ils montrent juste les temps forts de la mauritanie. Titre putaclic.

Articles Tendances