(VIDEO) Senegal vs Mauritania 4-0 : Tous les Buts du Match
il y a 1 semaine
Senegal vs Mauritania 4-0 Highlights & All Goals🔥 World Cup Qualifying 2025
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025
Bravo les lions merci beaucoup vive le Sénégal 🇸🇳🇸🇳🇸🇳
La Mauritanie HUMILIEE Bravo aux Lions.
Pourquoi parler d'humiliation ? On a gagné, il n'est pas necessaire d'etre arrogant. L'essentiel des Mauritaniens nous supportent dans d'autres competitions. Nous sommes un meme peuple.
Qui vous dit que celui qui a écrit ce message plus haut est Sénégalais?
Devant la première Dame Absa , Mané , Coulibaly et Gana, ont fait un grand match en faisant gagner l'équipe.
Bravo les Lions . Fierté !
La Mauritanie n’est pas humiliée, elle subie la longueur d’avance que nous avons actuellement : à nous de maintenir cetre avance parce que si on ralentit, on sera vite rattrapé.
Alhamdoulilah c’est 2pays frère que les aide tous!
Lol, ça c'est résumé pour les mauritaniens. Aucun but n'est montré, ils montrent juste les temps forts de la mauritanie. Titre putaclic.
