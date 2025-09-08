Distinction

Auteur: Seneweb-News

Imam Mouhammad Ndiaye, un bâtisseur de communautés honoré aux African Icons Merit Awards 2025

Natif de Thiès, au Sénégal, Imam Mouhammad Ndiaye s’est imposé comme une figure emblématique de la foi, de l’éducation et du service communautaire dans la diaspora africaine aux États-Unis. Installé à Indianapolis, dans l’État de l’Indiana, il incarne aujourd’hui l’union harmonieuse entre érudition, spiritualité et engagement civique, ce qui lui a valu d’être distingué lors des African Icons Merit Awards 2025 , un prix prestigieux qui célèbre des Africains ayant marqué leur époque par leur impact.

Un projet visionnaire au service de la jeunesse

Fondateur et Président Directeur Général de l’Al-Haqq Foundation, Imam Mouhammad Ndiaye a bâti bien plus qu’un centre éducatif : il a créé un espace où l’éducation moderne dialogue avec la foi et l’héritage culturel. L’institution accueille des enfants dès la maternelle jusqu’au lycée, offrant chaque année à des centaines d’élèves un environnement d’apprentissage qui conjugue excellence académique, valeurs spirituelles et fierté identitaire.

« L’éducation est la graine, la foi est le sol dans lequel elle s’épanouit », aime-t-il rappeler. Cette conviction guide l’ensemble de son œuvre. Loin d’une simple transmission de savoirs, il s’agit pour lui de former des esprits éveillés et des cœurs ancrés non seulement sur la foi islamique mais aussi des valeurs universelles de paix, de respect et de solidarité.

Un guide spirituel et un mentor

Parallèlement à son rôle d’éducateur, Imam Ndiaye est l'imam de la Mosquee Alhaqq à Indianapolis, où il continue d’offrir un accompagnement spirituel à des centaines de familles musulmanes et non musulmanes. Sous son magistere, des centaines d'individus, dont la plupart des americains et americaines, se sont convertis a l'islam.

Son leadership dépasse les murs des mosquées : il s’investit profondément dans l’accompagnement des jeunes, les aidant à concilier aspirations académiques et quête spirituelle, tout en cultivant chez eux un fort sentiment d’identité et d’appartenance.

Un bâtisseur de ponts entre cultures

La trajectoire d’Imam Ndiaye illustre avec éclat la capacité de la diaspora sénégalaise et africaine à enrichir les sociétés d’accueil tout en restant solidement enracinée dans ses valeurs. À travers l’Al-Haqq Foundation et son action de terrain, il contribue à bâtir des ponts entre les communautés, favorisant un dialogue respectueux et fécond entre cultures et générations.

Comme il le souligne lui-même : « Les communautés fortes se construisent lorsque nous enseignons à la fois l’esprit et le cœur. »

Un héritage vivant

L’œuvre d’Imam Mouhammad Ndiaye ne se limite pas à une réussite individuelle ; elle s’inscrit dans un héritage collectif. En conjuguant foi, savoir et identité culturelle, il trace la voie d’un modèle spirituelet éducatif qui inspire bien au-delà des frontières de l’Indiana et des Etats Unis. Son impact est un rappel puissant que l’Afrique, où qu’elle se trouve, continue de rayonner par la force de ses valeurs et la qualité de ses fils et filles.

En recevant le prix African Icons Merit Award 2025 , Imam Ndiaye démontre qu’un leadership authentique repose avant tout sur le service, le don de soi et la transmission. Son parcours honore le Sénégal, l’Afrique et l’ensemble de la communauté musulmane mondiale.