societe

Auteur: SenewebNews-RP

AIBD : moins de passagers et moins de bagages enregistrés

Par rapport à la même période l’année dernière, le nombre de passagers, la quantité de fret et les mouvements d’aéronefs enregistrés à l’AIBD ont baissé durant le premier semestre 2025. Ces indicateurs ont reculé de 0,5%, 16,5% et 11,8%, respectivement.

Ce repli a été constaté entre mai et juin, s’établissant à 20,1% pour le fret, 6,7% pour le flux d’avions et 2,1% pour les voyageurs.

Ces chiffres, repris par Libération dans son édition de ce lundi, sont publiés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.