societe

AIBD : moins de passagers et moins de bagages enregistrés

Auteur: SenewebNews-RP

il y a 1 jour 7007 Lectures 25 Commentaires | English
image

Par rapport à la même période l’année dernière, le nombre de passagers, la quantité de fret et les mouvements d’aéronefs enregistrés à l’AIBD ont baissé durant le premier semestre 2025. Ces indicateurs ont reculé de 0,5%, 16,5% et 11,8%, respectivement.

Ce repli a été constaté entre mai et juin, s’établissant à 20,1% pour le fret, 6,7% pour le flux d’avions et 2,1% pour les voyageurs.

Ces chiffres, repris par Libération dans son édition de ce lundi, sont publiés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.

Publié le: Lundi 08 Septembre 2025
Tags

Commentaires (13)

  • image
    none il y a 1 jour

    un pays où du haut de la pyramide jusqu'a la base tout le monde est médiocre. faut pas s'étonner des conséquences.
    des gens qui sont sensés être au service des passagers se comportent comme des demi dieux en allant de ceux qui font le ménage, passant par les hommes de tenue et ne parlons même pas des agents d'escales.
    tu n'as même pas envie de leur poser une question.
    pas de toilettes dignes de ce nom , pas de restauration abordable (là c'est au contraire cher et dégueulasse).
    pas de magasin de shopping,

    et le pire accessibilité ultra difficile.

    (bon ne parlons pas du cas air senegal qui lui est la grosse cerise sur le gâteau).


    Abdoulaye Wade tognnn naniou sur tous les plans du pays

  • image
    Sénégalais il y a 1 jour

    Sous Macky on n'a pas vécu ce marasme économique. Voilà le résultat quand on fait la promotion de la médiocrité

  • image
    @none il y a 1 jour

    L´économie du pays est au ralenti.. Le Sénégal est dirigé par des Gougnafiers...

  • image
    anti pastef il y a 1 jour

    Macky est 10 fois meilleur que wade qui etait vieux et sénénuile

  • image
    kham kham il y a 1 jour

    l'Économie des pays riches es au ralenti et vous voulez que votre petit pays qui vit de l'aide de ces pays riches ne soient pas impactés

  • image
    Attijaany il y a 6 heures

    Président Wade n'a rien fait, c'est plutôt la gestion qu'il faut critiquer. On ne peut pas tout mettre à Dakar, il fallait désengorger la capitale tout en étant pas éloigné.

  • image
    Lo il y a 6 heures

    Comment ça Wade ? Il a quitté depuis 2012

  • image
    Bases francaises il y a 1 jour

    Le depart des militaires francais...

  • image
    BF il y a 1 jour

    Et des familles

  • image
    Jopass il y a 1 jour

    Les visas aux étrangers!!!!!!
    C malheureux!!

  • image
    Surtout pas de suite il y a 4 heures

    Je suis pour les visas ! Mais ce sera une ultime erreur de les mettre en place début 2025 ! Attendons d'abord le début de la saison touristique avant de faire n'importe quoi ! ( La crise subit par les européens va forcément réduire la voilure en termes de tourisme) Donc patience avant de encore faire une connerie qui va coûter très chère !

  • image
    Yolélé il y a 1 jour

    Normal les taxes aéroportuaires sont l'un des plus élevés du monde
    Exemple quand on achête un billet a 800€ les taxe peuvent être de 300€ ce qul est énorme il y a quelques années avec 500€ on trouvait des aller retour paris dakar a 500€ mais c plus envisageable maintenant

  • image
    Doomu Rewmi il y a 1 jour

    300 euros sur 800 euros. Vous êtes gentils. Les taxes atteignent vraisemblablement 60% du coût du billet.

  • image
    Lemzo il y a 1 jour

    En plus d'être une destination très chère, le pays est sale, le désordre et les incivilités règnent partout. Rajoutez à cela le discours idiot du duo de baltringues au pouvoir...Qui a vraiment envie de venir au Sénégal ? C'est bien dommage ce déclin d'un pays qui jadis était admiré des tous

  • image
    rome il y a 1 jour

    Plus personne n'est fière d'etre sénégalais avec ce duo de clowns

  • image
    Visa il y a 1 jour

    Quand arrivera les visas aux étrangers ce sera l’apocalypse …

  • image
    Focus il y a 1 jour

    Le Sénégal doit attirer plus :
    1 - de colloques, séminaires ou sommets internationaux. Nous avons le CICAD (Centre International de Conférence Abdou DIOUF) ; le King Fahd Palace et d'autres réceptifs hôteliers.
    2 - plus de touristes. Il y'a un travail à faire chez les Tours operators qui orientent ou recommandent les destinations. Montrons et insistons sur la stabilité politique et la fin des manifestations.
    Il est important de réduire les taxes sur les billets d'avion et la TVA pour les activités touristiques.

  • image
    Lu siy pexe il y a 1 jour

    Les billets d'avions sont trop élevé au Sénégal. Imaginez paris Kigali et beaucoup moins cher que paris Dakar et pourtant Dakar est deux a trois fois plus proche. Je ne parle même pas des touristes étrangers mais juste les Sénégalais de l'extérieur vont venir en masse chaque année si on réduit les taxes et billets d'avion et l'état va gagner plus l'économie du pays sera positivement impacté. Franchement il faut changer de stratégie et s'adapter au lieu de copier bêtement ce que tout le monde fait. Wassalaam

  • image
    Bebert il y a 1 jour

    @"Montrons et insistons sur la stabilité politique et la fin des manifestations"....des konneries: les touristes vont en Turquie et iront à Gaza quand le projet Trump verra le jour....221: destination chère et bled poubelle, meutes qui t'assiegent pour t'exploser quelques cfa et discours xénophobe...les troupeaux préfèrent le Maroc, l'Espagne,le Portugal, la Croatie....fini l'émotion des années 80: on va aider les pauvres enfants africains...le mec ou la nana qui vient pour du caritatif on lui lance des pierres...

  • image
    ghyu il y a 1 jour

    Sonko est tres mediocccre, tres innncultes, et tres incommmpétent mais Diomaye c’est le sunami, datch deupeu...une catastrophe comme un tremblement de terre niveau 15. Voila ce qu’on récolte quand des kawkaws votent sans savoir pour qui et pourquoi ils votent. les kawkaws ne sont pas seulement a la campagne et dans les banlieues mais sont partout dans les bureaux, dans l’administration, dans le privé. quand j'entend les conversations des femmes au bureau sur la politique, je me demande ce qu’on a fait au bon dieu pour en arriver la. tous des incultes qui ont sacrifié le Senegal en votant pour ces nullards de gougnafiers. le Senegal est foutu pour 50%. Quoi qu’on dise, même avec leurs mensonges, ces gens n’arrivent même pas Macky Sall a la cheville. Macky avait avait bien impulsé le Senegal dans la bonne direction et dans l’émergence tandis que, Sonko/Diomaye ont fait reculé le pays de 50 ans en quelques mois. Meme une photo officielle , ils en sont incapable comme dans le bureau de Diomaye avec Sonko. Et je parle même pas de leurs épouses qui pensent qu’elles sont dans une ndeye diké de woudjé national….De vrais kawkaws au palais. Quelle déchéance!!!!

  • image
    rome il y a 1 jour

    il y a beaucoups de ngaka dans ce pays voila pourquoi pastef est au pouvoir. Un ngaka qui trompes un autre ngaka

  • image
    VISION il y a 1 jour

    Ce n'est que le début, vous n'avez encore rien vu, ils ont un seul programme qui est de forcer SONKO à la Présidence.

  • image
    pas la peine de forcer Sonko il y a 1 jour

    il en rêve H24 le président est trop faible par rapport au matador hurleur !

  • image
    mon il y a 1 jour

    Honnêtement sans pris parti parce que je suis apolitique le Sénégal a régressé dans tous les domaines. Finalement Macky était un bon président

  • image
    Salif THIAM il y a 6 secondes

    Je travaille à l'aéroport mais je vois que ce qui est mentionné ici est contraire à ce que nous savons et vivons tous les jours à l'aéroport.
    Il n'y a même de compagnie qui débarque et embarque actuellement 02 fois dans la journée.

Participer à la Discussion

Articles Tendances