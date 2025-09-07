societe

Auteur: Yandé Diop

Amadou Lamine Sall : « Il faut vider nos prisons, les prisonniers doivent servir le pays »

Le poète sénégalais Amadou Lamine Sall a livré un plaidoyer en faveur d’une réforme radicale du système pénitentiaire. Pour lui, il ne s’agit plus de remplir les cellules, mais de donner un nouveau rôle aux détenus dans la société.

« Nous devons vider nos prisons. Les prisonniers doivent être de véritables citoyens, servir leur pays dans les chantiers, dans les rues, dans la propreté. Il faut leur rendre leur dignité », a-t-il déclaré devant le "Jury du dimanche" sur iRadio.

Selon lui, l’enfermement, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, ne répare ni les victimes ni la société. Au contraire, il brise des vies et entretient une spirale de marginalisation. La réinsertion, estime-t-il, doit passer par le travail utile et la participation active à la communauté nationale.

Amadou Lamine Sall défend une vision humaniste où la prison ne serait plus synonyme de perte définitive de droits : « Un prisonnier reste un citoyen. Il faut lui donner une mission : construire, nettoyer, participer à l’effort commun. »

Pour lui, cette réforme n’est pas seulement sociale : elle s’inscrit dans un projet plus vaste de refondation nationale. « Nous devons retrouver la dignité collective. Et cela commence aussi par la manière dont nous traitons les plus faibles et les exclus », insiste-t-il.