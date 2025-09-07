Amadou Lamine Sall : « Il faut vider nos prisons, les prisonniers doivent servir le pays »
Le poète sénégalais Amadou Lamine Sall a livré un plaidoyer en faveur d’une réforme radicale du système pénitentiaire. Pour lui, il ne s’agit plus de remplir les cellules, mais de donner un nouveau rôle aux détenus dans la société.
« Nous devons vider nos prisons. Les prisonniers doivent être de véritables citoyens, servir leur pays dans les chantiers, dans les rues, dans la propreté. Il faut leur rendre leur dignité », a-t-il déclaré devant le "Jury du dimanche" sur iRadio.
Selon lui, l’enfermement, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, ne répare ni les victimes ni la société. Au contraire, il brise des vies et entretient une spirale de marginalisation. La réinsertion, estime-t-il, doit passer par le travail utile et la participation active à la communauté nationale.
Amadou Lamine Sall défend une vision humaniste où la prison ne serait plus synonyme de perte définitive de droits : « Un prisonnier reste un citoyen. Il faut lui donner une mission : construire, nettoyer, participer à l’effort commun. »
Pour lui, cette réforme n’est pas seulement sociale : elle s’inscrit dans un projet plus vaste de refondation nationale. « Nous devons retrouver la dignité collective. Et cela commence aussi par la manière dont nous traitons les plus faibles et les exclus », insiste-t-il.
Commentaires (6)
Il est très loin du Peuple et ne connait pas les Prisons....La vie n'est pas que poésie, feu Senghor en était un peu conscient.
Il reve lui
Et les agresseurs, tueurs, violeurs, voleurs de milliards de la république, on doit également les libérer ?
Arrêtez vos conneries.
Il y'a des gens qui ne sont pas bons pour la société. J'ai un ami qui a été agressé et froidement tué à coups de couteau, il a laissé une épouse et 2 enfants, et vous voulez nous faire croire qu'on doit libérer tous les prisonniers. Mettez - vous à la place des gens qui ont perdu des membres de leur famille à cause des agresseurs lâches. À la limite, on devrait même appliquer la peine de mort pour ces imbéciles dagresseirs tueurs...
"Mettez - vous à la place des gens qui ont perdu des membres de leur famille à cause des agresseurs lâches". Remplacer agresseurs par politiciens.
Le mec n a jamais ete agressé
On lit ici les contes d'un rêveur!!! Il fait ici une litanie d'apologie aux crimes et aux delits de toutes sortes.
Le niveau du senegalais est devenu trop bas e.les commentaires le prouvent à souhait.
Deux voix s'elevent. La premiere est liberez les prisonniers riches parceque malades et l'autres Videz les prisons!
Quand Alioune Tine ne pensent qu'à ses copains politiciens ayant mené une vie de pacha avant alternance, Le poete souhaite que les procedures judiciaires soient diligentées et ne permettent plus de laisser des gens en prison longtemps sans jugement, mais aussi de permettre aux prisionniers d'avoir une seconde vie dans la société. Une reinsertion quoi.
De ces deux, je choisis le Poete Sall!!
