societe

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Bassin du fleuve Gambie : la décrue se confirme malgré quelques hausses ponctuelles

Les dernières observations hydrologiques confirment la poursuite de la décrue sur la quasi-totalité des stations suivies dans le bassin du fleuve Gambie. Seule la station d’Afia Pont affiche une légère remontée des eaux, selon les données recueillies ce mercredi à 8 heures par la Brigade des Ressources en Eau de Tambacounda – Kédougou.

Les affluents : baisse généralisée sauf à Afia Pont

Les affluents du fleuve Gambie montrent des évolutions contrastées.

À Diaguiri, la hauteur d’eau a encore reculé, passant de 2,40 m à 2,37 m en 24 heures, soit une baisse de 3 centimètres. L’an dernier à la même période, le niveau atteignait 5,03 m, traduisant une nette différence. À Afia Pont (Thiokoye), la tendance est inverse : le niveau a progressé de 34 cm, passant de 1,98 m à 2,32 m. Malgré cette hausse, la cote reste bien inférieure à celle observée en octobre 2024 (5,39 m). À Niokolo Koba, les eaux continuent de baisser légèrement, avec 5,60 m mesurés contre 5,65 m la veille, soit une variation négative de 5 cm. À la même date l’an passé, le fleuve culminait à 9,97 m. Enfin, aux stations de Sinthiou Malème, Goumbayel et Diahra Pont, le niveau d’eau n’a toujours pas atteint l’échelle de mesure, signe d’un affaiblissement notable du débit des cours d’eau secondaires.

Le fleuve Gambie à Kédougou, Mako et Simenti : des niveaux toujours en dessous des seuils d’alerte

La tendance baissière se confirme également sur le cours principal du fleuve Gambie.

À Kédougou, le niveau est descendu à 3,46 m contre 3,59 m la veille, soit une baisse de 13 cm. L’année dernière à la même période, la station enregistrait 5,16 m. La cote d’alerte, fixée à 7 mètres, reste encore largement éloignée, écartant tout risque immédiat de débordement. À Mako, la décrue se poursuit également. La hauteur d’eau est passée de 3,45 m à 3,41 m, soit une baisse de 4 cm en 24 heures. À titre comparatif, elle atteignait 4,79 m le 15 octobre 2024. La cote d’alerte de cette station est de 6 mètres. À Simenti, la situation est similaire. Le niveau a chuté de 6,00 m à 5,50 m, enregistrant une baisse de 50 cm. Bien que les données de l’année dernière ne soient pas disponibles, la cote actuelle reste très en deçà du seuil d’alerte fixé à 13 mètres.

Gouloumbou : le repli des eaux s’accentue

En aval, à Gouloumbou, la tendance baissière s’est accélérée : la hauteur d’eau a reculé de 30 cm en 24 heures, passant de 8,54 m à 8,24 m. En 2024, à la même date, le fleuve atteignait 12,02 m.

La cote d’alerte, rappelons-le, est fixée à 12 mètres, un niveau qui n’est donc pas préoccupant à ce stade.

Une décrue normale en cette période de transition

Les agents hydrologiques indiquent que cette évolution s’inscrit dans la logique saisonnière observée chaque année à la fin de la saison des pluies. Le retrait progressif des eaux annonce le début de la saison sèche dans la région de Kédougou et ses environs.

Toutefois, les spécialistes soulignent l’importance de maintenir une surveillance continue du bassin afin d’anticiper d’éventuels impacts sur les activités agricoles, la navigation et les ressources en eau domestique.