societe

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Cambriolages en série à Dakar : Un gang des "faux VIP" démantelé par la Sûreté urbaine

La Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a démantelé un gang ayant cambriolé des appartements entre le Plateau et les Maristes. Son modus operandi consistait à louer un véhicule au niveau des parkings de Dakar. Élégamment habillés, Samba Guissé et Moustapha Diouf ciblaient certains immeubles pour commettre leurs forfaits en plein jour, en l'absence des maitres des lieux.

Samba Guissé était chargé de toquer à la porte de l'appartement repéré à plusieurs reprises pour s'assurer qu'il n'y a personne à l'intérieur. Ensuite, il faisait appel à son acolyte Moustapha Diouf qui l'attendait dans le véhicule stationné devant l'immeuble. Dans leurs habits de valeur, les deux larrons trompaient ainsi la vigilance des préposés à la sécurité, en se faisant passer pour des invités de marque. C'est dans ces circonstances que les deux cambrioleurs ont défoncé la porte de l'appartement pour emporter argent, bijoux en or et matériel électronique.

À travers ce procédé, les suspects ont volé plus de huit millions de francs CFA en espèces et des bijoux en or estimés à des millions de francs CFA. Ils ont aussi cambriolé un appartement aux Maristes où ils ont emporté des bijoux en or d'une valeur de trois millions de francs CFA, un téléviseur de 55 pouces, un ordinateur HP, une somme de 400 000 F CFA et une console de jeu vidéo, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Les cambrioleurs ont également dévalisé deux appartements au Plateau.

Mais Guissé et Diouf ont été trahis par les caméras de surveillance installées au niveau de l'appartement ciblé. Alerté du cambriolage grâce à son téléphone connecté au système de vidéosurveillance, le propriétaire de l'appartement a alerté ses deux voisins par téléphone, mais quand ils se sont pointés, les voleurs les ont menacés avec une arme à feu.

Les cambrioleurs ont ainsi réussi à emporter la coquette somme de 7 millions F CFA, des bijoux et une console de jeu vidéo. Ils ont commis un deuxième cambriolage au Plateau où ils ont volé une somme d'environ 1,2 million F CFA et une tablette.

Devant les multiples dénonciations et trois plaintes déposées, les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont pris l'affaire en main. L'exploitation des images de vidéosurveillance a permis aux hommes du commissaire Ismaïla Goudiaby de mettre la main sur les deux suspects.

Interrogés sommairement, Moustapha et Samba ont nié les faits. Convoqués par les enquêteurs, des gérants de parking ont déclaré leur avoir loué des véhicules, documents à l'appui pour prouver leur bonne foi. Confrontés à ces éléments de l'enquête, Guissé et Diouf ont fini par passer aux aveux en sollicitant la clémence.

Placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vols multiples commis en réunion avec effraction et usage d'armes à feu et de moyens roulants, les deux suspects connus des services de police ont été déférés hier lundi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar.