Camp pénal : un détenu s’évade par la…

Mardi dernier, un détenu s’est évadé de la prison Camp pénal de Liberté 6. Il s’est échappé vers 20 heures par la toiture du «Quartier de haute sécurité», malgré les barbelés et les tirs de sommation d’un garde posté au mirador.

D’après Libération, qui donne l’information, il a profité d’un transfert de prisonniers venus de Rebeuss et d’une brève coupure d’électricité.

Le prisonnier en question se nomme M. Ndiaye, informe le journal. Qui ajoute qu’il a été condamné en janvier 2023 à quatre de prison pour vol en réunion.

La même source rapporte que sa cavale sera de courte durée : M. Ndiaye a en effet été rattrapé à l’intérieur du Camp Sékou Mballo, situé non loin. «Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette évasion», conclut Libération.