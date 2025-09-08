Camp pénal : un détenu s’évade par la…
Mardi dernier, un détenu s’est évadé de la prison Camp pénal de Liberté 6. Il s’est échappé vers 20 heures par la toiture du «Quartier de haute sécurité», malgré les barbelés et les tirs de sommation d’un garde posté au mirador.
D’après Libération, qui donne l’information, il a profité d’un transfert de prisonniers venus de Rebeuss et d’une brève coupure d’électricité.
Le prisonnier en question se nomme M. Ndiaye, informe le journal. Qui ajoute qu’il a été condamné en janvier 2023 à quatre de prison pour vol en réunion.
La même source rapporte que sa cavale sera de courte durée : M. Ndiaye a en effet été rattrapé à l’intérieur du Camp Sékou Mballo, situé non loin. «Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette évasion», conclut Libération.
Toutefois, ils n'ont pas le droit de le torturer. Que ses droits puissent être respectés.
Ce qui m'étonnent, c'est comment il est condamné à quatre ans de prison du vol alors que de gros voleurs circulent librement aux yeux de tous. Sénégal, amna ay nafèkh deug! Un pays de bordel
On parle de coupure de courant sans une prison , combien de temps cela a t il dure ? Ensuite c'est le quartier de haute sécurité que l'évasion s'est passée. Trop de problemes dans nos prisons.
Moi ce que j'ai retenu plutôt, c'est la caducité de cette information qui date de 6 jours. D'autant plus que le fugitif est même déjà rattrapé. Encore une information de long week-end.
S'il est prison depuis 2023, c'est bien à 4 ans qu'il a été condamné. Il a dû voler 4 poules, et sûrement pas 4 milliards
@el diabolos arrêtes de faire le malin et réfléchis un peu nous sommes en 2025 il a été condamné en 2023 donc 4 jours ou 4 mois sont passés déjà.
si ce n'est pas pour 4 ans c'est quoi pour toi 4 siècles ?
Ou 4 decennies
El Diabolos,ce ne peut etre que 4 ans puisqu'il purge sa peine depuis 2023.Si c'était des mois,il serait actuels sorti de prison depuis longtemps
Il était à 2 ans de sa libération.. il vient d’aggraver son cas. Non seulement il reprend les 4 ans, en plus de ce que le juge va décider pour sa seconde infraction.. il risque pas moins de 5 ans pfffffff
pour l'auteur du premier commentaire, un voleur merite beaucoup plus que 4 ans de prison. Dans la charia on devrait lui couper une main. Tu dois etre un minable voleur pour venir ici defendre ces dechets humains. Arretez de dire que les voleurs de milliards sont libres et par consequents les petits voleurs ne doivent pas etre inquiétés, c'est un raisonnement de voleur pour vous disculper. Combien de fois des voleurs ont tué leur victime parce qu'il les a decouvert, sans compter les agressions mortelles tous les jours. Quand je vois quelqu'un qui defend un voleur je me dis toujours soit lui meme c'est un voleur ou dans sa famille il y'a des voleurs . Il doit etre ^lus que torturé, on ne peut pas fouler au pieds toutes les lois et defier l'autorité pour se soustraire des sanctions. Non seulement il faut bien le corriger mais aussi doubler sa peine à 8 ans de prison, son geste montre clairement qu'il n'a pas changé et dés qu'il sera libre il va continuer de voler et de tuer des innoncents .
Au moment ou tout le monde se plaint d'insecurité jusqu'a demander le limogeage du ministre de l'interieur , on voit des tarés venir defendre un voleur, un criminel et un potentiel assassin. Quelqu'un peut voler un bien moins valeureux et merite une peine plus lourde qu'un autre qui a detourné de grosses sommes. c'est pas la valeur numeraire du butin qui defini la peine, autrement dit les peines de prison ne sont pas proportionnelles aux sommes volées. On peut bien appliquer une peine plus lourde à un voleur de telephone qu'a un voleur de milliards.
Petit effort pour les paresseux : relecture avant de balancer un truc...../4 mois, siècles ? / SUR le mirador......ok nous moutons cartons mais nous zentils !!
haut securité🤣
Rambo et *chegavara* ...le premier commentaire ne defend pas du tout un voleur , il denonce plutot les peines infligèes aux 2 categories de vols .
Quand tu vol un poulet , c'est un delit , quand tu vole des milliards dont tu es toi meme le gerant de l'argent de 17 000000 de personnes .....Excuser moi mais ce n'est pas du tout la meme chose .
