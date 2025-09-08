Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Camp pénal : un détenu s’évade par la…

Auteur: SenewebNews-RP

il y a 1 jour 29982 Lectures 14 Commentaires | English
image

Camp pénal : un détenu s’évade par la…

Mardi dernier, un détenu s’est évadé de la prison Camp pénal de Liberté 6. Il s’est échappé vers 20 heures par la toiture du «Quartier de haute sécurité», malgré les barbelés et les tirs de sommation d’un garde posté au mirador.

D’après Libération, qui donne l’information, il a profité d’un transfert de prisonniers venus de Rebeuss et d’une brève coupure d’électricité.

Le prisonnier en question se nomme M. Ndiaye, informe le journal. Qui ajoute qu’il a été condamné en janvier 2023 à quatre de prison pour vol en réunion.

La même source rapporte que sa cavale sera de courte durée : M. Ndiaye a en effet été rattrapé à l’intérieur du Camp Sékou Mballo, situé non loin. «Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette évasion», conclut Libération.

Auteur: SenewebNews-RP
Publié le: Lundi 08 Septembre 2025
Tags

Commentaires (13)

  • image
    Bordelisme il y a 1 jour

    Toutefois, ils n'ont pas le droit de le torturer. Que ses droits puissent être respectés.
    Ce qui m'étonnent, c'est comment il est condamné à quatre ans de prison du vol alors que de gros voleurs circulent librement aux yeux de tous. Sénégal, amna ay nafèkh deug! Un pays de bordel

  • image
    Samba il y a 1 jour

    On parle de coupure de courant sans une prison , combien de temps cela a t il dure ? Ensuite c'est le quartier de haute sécurité que l'évasion s'est passée. Trop de problemes dans nos prisons.

  • image
    Jean-le-fou il y a 1 jour

    Moi ce que j'ai retenu plutôt, c'est la caducité de cette information qui date de 6 jours. D'autant plus que le fugitif est même déjà rattrapé. Encore une information de long week-end.

  • image
    Paco il y a 1 jour

    S'il est prison depuis 2023, c'est bien à 4 ans qu'il a été condamné. Il a dû voler 4 poules, et sûrement pas 4 milliards

  • image
    zig il y a 1 jour

    @el diabolos arrêtes de faire le malin et réfléchis un peu nous sommes en 2025 il a été condamné en 2023 donc 4 jours ou 4 mois sont passés déjà.
    si ce n'est pas pour 4 ans c'est quoi pour toi 4 siècles ?

  • image
    Ndeysaan il y a 1 jour

    Ou 4 decennies

  • image
    Fall il y a 1 jour

    El Diabolos,ce ne peut etre que 4 ans puisqu'il purge sa peine depuis 2023.Si c'était des mois,il serait actuels sorti de prison depuis longtemps

  • image
    Lerish il y a 1 jour

    Il était à 2 ans de sa libération.. il vient d’aggraver son cas. Non seulement il reprend les 4 ans, en plus de ce que le juge va décider pour sa seconde infraction.. il risque pas moins de 5 ans pfffffff

  • image
    Rambo il y a 1 jour

    pour l'auteur du premier commentaire, un voleur merite beaucoup plus que 4 ans de prison. Dans la charia on devrait lui couper une main. Tu dois etre un minable voleur pour venir ici defendre ces dechets humains. Arretez de dire que les voleurs de milliards sont libres et par consequents les petits voleurs ne doivent pas etre inquiétés, c'est un raisonnement de voleur pour vous disculper. Combien de fois des voleurs ont tué leur victime parce qu'il les a decouvert, sans compter les agressions mortelles tous les jours. Quand je vois quelqu'un qui defend un voleur je me dis toujours soit lui meme c'est un voleur ou dans sa famille il y'a des voleurs . Il doit etre ^lus que torturé, on ne peut pas fouler au pieds toutes les lois et defier l'autorité pour se soustraire des sanctions. Non seulement il faut bien le corriger mais aussi doubler sa peine à 8 ans de prison, son geste montre clairement qu'il n'a pas changé et dés qu'il sera libre il va continuer de voler et de tuer des innoncents .

  • image
    chegavara il y a 1 jour

    Au moment ou tout le monde se plaint d'insecurité jusqu'a demander le limogeage du ministre de l'interieur , on voit des tarés venir defendre un voleur, un criminel et un potentiel assassin. Quelqu'un peut voler un bien moins valeureux et merite une peine plus lourde qu'un autre qui a detourné de grosses sommes. c'est pas la valeur numeraire du butin qui defini la peine, autrement dit les peines de prison ne sont pas proportionnelles aux sommes volées. On peut bien appliquer une peine plus lourde à un voleur de telephone qu'a un voleur de milliards.

  • image
    Mamadou il y a 1 jour

    Petit effort pour les paresseux : relecture avant de balancer un truc...../4 mois, siècles ? / SUR le mirador......ok nous moutons cartons mais nous zentils !!

  • image
    Tee il y a 1 jour

    Champ de 2 hectares a Diogo après mboro en 2em position du piste laterique
    ‎Prix 3,7millions
    ‎Plus d'infos vidéo disponible
    ‎Infos 7 7 3 7 7  8 1  4 5
    ‎🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳

  • image
    sqerq sdf il y a 1 jour

    haut securité🤣

  • image
    Mo il y a 1 jour

    Rambo et *chegavara* ...le premier commentaire ne defend pas du tout un voleur , il denonce plutot les peines infligèes aux 2 categories de vols .
    Quand tu vol un poulet , c'est un delit , quand tu vole des milliards dont tu es toi meme le gerant de l'argent de 17 000000 de personnes .....Excuser moi mais ce n'est pas du tout la meme chose .

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances