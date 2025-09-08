Compass icon FLUX ACTUALITÉS
societe

Corniche Ouest : un mort dans un «règlement de comptes» près de l’ambassade du Japon

Auteur: SenewebNews-RP

il y a 1 jour 5298 Lectures 2 Commentaires | English
image

Corniche Ouest : un mort dans un «règlement de comptes» près de l’ambassade du Japon

Un individu de nationalité ivoirienne, dont l’identité reste pour l’instant inconnue, est décédé vendredi dernier sur la Corniche Ouest, près de l’ambassade du Japon. D’après Libération, qui donne la nouvelle, la victime, un rabatteur du «marché malien», situé au Plateau, a été tuée par son collègue nommé Bacary D., qui l'aurait assommé à coups de brique lors d’une bagarre.

«Après avoir commis son forfait, ce dernier s’est dénoncé lui-même auprès de ses amis qui ont avisé des policiers en patrouille dans la zone», renseigne le journal.

L’enquête permettra d’élucider le mobile du crime. Libération rapporte qu’il pourrait s’agir d’un règlement de comptes. «Le présumé meurtrier et la victime avaient l’habitude de se disputer des clients», si l’on se fie aux confidences recueillies par le quotidien d’information.

Auteur: SenewebNews-RP
Publié le: Lundi 08 Septembre 2025
Tags

Commentaires (2)

  • image
    pays très tranquille..... il y a 1 jour

    pas un jour sans un meurtre, sans agressions, sans violences sexuelles, un vrai paradis ...on se demande bien pourquoi les touristes sont absents de notre poubelle nommée Sénégal ?

  • image
    Mamadou il y a 1 jour

    un rabatteur du «marché malien»,.....kesako......................c'est koi même ?

Participer à la Discussion

