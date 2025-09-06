societe

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Décès de la mère de Doff Ndèye : JAMRA plaide pour une liberté provisoire humanitaire en faveur du Rappeur

Le rappeur Alassane Diallo, connu sous le nom de Djily alias Doff Ndèye, traverse une période particulièrement difficile. Détenu depuis le 24 juin 2024 à la Maison d'arrêt et de correction de Kaolack, l'artiste vient de perdre sa mère, Awa Guèye, décédée le jour du Mawlid. Cette disparition représente un coup du sort devastateur pour le rappeur, qui entretenait des liens très étroits avec sa génitrice.

Un dossier judiciaire en cours d'instruction

Placé sous mandat de dépôt , Doff Ndèye a bouclé sa première année de détention préventive. Le juge d'instruction a retenu contre lui les charges de "détention illégale d'arme" et de "tentative de meurtre" sur la personne de B. Faye. Cette affaire fait suite à un incident survenu lors d'un concert à Ndofane, à Kaolack, où le rappeur accusait la victime d'avoir volontairement brisé le pare-brise de son véhicule.

L'intervention humanitaire de JAMRA

Face à cette situation tragique, l'ONG islamique JAMRA par la voix Mame Makhtar Guèye, qui avait récemment échangé, dit-il, avec Me Abdou Aziz Diop, l'avocat du rappeur, formule une demande pressante auprès des autorités judiciaires. L'organisation souhaite vivement que le Procureur de la République accorde à Doff Ndèye une liberté provisoire pour des raisons purement humanitaires, afin qu'il puisse faire le deuil de sa mère aux côtés de sa famille éplorée.

Un précédent encourageant

JAMRA s'appuie sur un précédent récent pour étayer sa demande. En janvier dernier, Ndella Madior Diouf, patronne de la pouponnière "Yeurmeundé", avait bénéficié d'une mesure similaire lors du décès de son père. Cette "liberté sous condition" lui avait permis, sous un encadrement strict, de participer aux funérailles tout en regagnant sa cellule chaque soir.

Une relation filiale exemplaire

L'ONG souligne la profondeur des liens qui unissaient le rappeur à sa défunte mère. Doff Ndèye "débordait d'affection" à l'égard de sa génitrice, au point d'avoir "investi une fortune pour lui acheter une maison bien équipée". Cette dévotion filiale renforce, selon JAMRA, la légitimité de sa demande de liberté temporaire.

Un appel à la compassion des autorités

JAMRA plaide pour qu'une mesure similaire à celle accordée à Ndella Madior Diouf soit appliquée en faveur d'Alassane Diallo. Cette liberté conditionnelle permettrait au jeune homme de "faire le deuil de sa bien-aimée génitrice" dans des conditions dignes, tout en respectant les exigences de la justice.

L'organisation conclut son appel par une prière : "Qu'Allah couvre Sokhna Awa Guèye de Son Manteau de Miséricorde et l'accueille en Son Saint Paradis."