societe

Décès de la mère de Doff Ndèye : JAMRA plaide pour une liberté provisoire humanitaire en faveur du Rappeur

Auteur: Mor Mbaye Cissé

il y a 3 jours 3310 Lectures 16 Commentaires | English
image

Décès de la mère de Doff Ndèye : JAMRA plaide pour une liberté provisoire humanitaire en faveur du Rappeur

Le rappeur Alassane Diallo, connu sous le nom de Djily alias Doff Ndèye, traverse une période particulièrement difficile. Détenu depuis le 24 juin 2024 à la Maison d'arrêt et de correction de Kaolack, l'artiste vient de perdre sa mère, Awa Guèye, décédée le jour du Mawlid. Cette disparition représente un coup du sort devastateur pour le rappeur, qui entretenait des liens très étroits avec sa génitrice.

Un dossier judiciaire en cours d'instruction

Placé sous mandat de dépôt , Doff Ndèye a bouclé sa première année de détention préventive. Le juge d'instruction a retenu contre lui les charges de "détention illégale d'arme" et de "tentative de meurtre" sur la personne de B. Faye. Cette affaire fait suite à un incident survenu lors d'un concert à Ndofane, à Kaolack, où le rappeur accusait la victime d'avoir volontairement brisé le pare-brise de son véhicule.

L'intervention humanitaire de JAMRA

Face à cette situation tragique, l'ONG islamique JAMRA par la voix Mame Makhtar Guèye, qui avait récemment échangé, dit-il, avec Me Abdou Aziz Diop, l'avocat du rappeur, formule une demande pressante auprès des autorités judiciaires. L'organisation souhaite vivement que le Procureur de la République accorde à Doff Ndèye une liberté provisoire pour des raisons purement humanitaires, afin qu'il puisse faire le deuil de sa mère aux côtés de sa famille éplorée.

Un précédent encourageant

JAMRA s'appuie sur un précédent récent pour étayer sa demande. En janvier dernier, Ndella Madior Diouf, patronne de la pouponnière "Yeurmeundé", avait bénéficié d'une mesure similaire lors du décès de son père. Cette "liberté sous condition" lui avait permis, sous un encadrement strict, de participer aux funérailles tout en regagnant sa cellule chaque soir.

Une relation filiale exemplaire

L'ONG souligne la profondeur des liens qui unissaient le rappeur à sa défunte mère. Doff Ndèye "débordait d'affection" à l'égard de sa génitrice, au point d'avoir "investi une fortune pour lui acheter une maison bien équipée". Cette dévotion filiale renforce, selon JAMRA, la légitimité de sa demande de liberté temporaire.

Un appel à la compassion des autorités

JAMRA plaide pour qu'une mesure similaire à celle accordée à Ndella Madior Diouf soit appliquée en faveur d'Alassane Diallo. Cette liberté conditionnelle permettrait au jeune homme de "faire le deuil de sa bien-aimée génitrice" dans des conditions dignes, tout en respectant les exigences de la justice.

L'organisation conclut son appel par une prière : "Qu'Allah couvre Sokhna Awa Guèye de Son Manteau de Miséricorde et l'accueille en Son Saint Paradis."

Auteur: Mor Mbaye Cissé
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (12)

  • image
    Un lecteur il y a 3 jours

    Encore matar Gueye maintenant il est devenu l avocat du diable.ce monsieur est soupçonné de tentative de meurtre à vue et au su de tout monde.franchement on revoir cette organisation politico mafieux.

  • image
    Société civile il y a 3 jours

    Mais il est temps de rappeler a l'ordre cette société civile qui veut systématiquement s'impliquer dans les affaires judiciaires du pays. Après Farbank on a parlé de ce monsieur qui a été filmé entrain d'agresser a l'arme blanche un citoyen!

  • image
    Avis il y a 3 jours

    Ta rancœur et haine n'ont pas de limites

  • image
    Truc il y a 2 jours

    Si les nafèkhs de Jamra s’en mêlent, jamais la liberté provisoire ne lui sera accordée. Jamra qui, au. OM de ka défense de l’Islam, s’acharne contre des chanteuses écervelées mais n’ose pas piper le moindre mot contre des associateurs qui déclarent clairement et haute voix que Keur marabout est Dieu le Créateur.. QUE MAME LATAR SECTAHSE. Il A OERDU TOUTE SA CRÉDIBILITÉ. NAFEKH BI DIY NA SEUKK.

  • image
    Pfff il y a 3 jours

    Tout à fait en phase avec la proposition.
    Je me demande juste une chose, où était ce vieux quand d’autres étaient dans la même situation ?

  • image
    Avis il y a 3 jours

    Vraiment, c’est gens sont de la société civile sont de vrais fumistes

  • image
    Bara il y a 3 jours

    Qu’attendent les autorités pour dissoudre cette organisation satanique qui s’est résolument engagé dans la voie de promotion des contre-valeurs.?

  • image
    KalamaMbedd il y a 3 jours

    Dof Ndeye vouait beaucoup de respect à notre Team KalamaMbedd. Il nous a marqué pour l'amour envers sa mère et le 4 août 2017, nous avons assuré la promo de sa mixtape Moudjié Téw Gueuneu Siiw avec des sons comme Yaye Diégueulmeu mais aussi Serigne Fallou.
    Nous avons aidé à distance Dof Ndèye à se réinsérer dans la société à travers la musique mais la politique a eu le dessus sur sa musique.NOUS NE CAUTIONNONS AUCUN ACTE CRIMINEL MAIS NOUS AVONS AIDÉ DES RAPPEURS À DEVENIR MILLIONNAIRES AUJOURD'HUI. QU'ALLAH ACCOMPAGNE TA MÈRE DANS SON PARADIS ÉTERNEL.

  • image
    Marbre il y a 3 jours

    Sa proposition n'est pas compliquée. Juste lui permettre de faire un revoir avec sa maman.
    Mais malheureusement, l'homme pastefensis c'est du cœur de marbre. Ils aiment voir les gens souffrir surtout si on ne porte pas le projet.

  • image
    Guilé De Ndangalma il y a 3 jours

    Mame Mactar Guèye est le prototype du NAFEKH.

  • image
    Rectificatif il y a 3 jours

    Sa proposition n'est pas compliquée. Juste lui permettre de porter un dernier regard sur sa maman. Mais malheureusement, l'homme pastefensis c'est du cœur de marbre. Ils aiment voir les gens souffrir surtout si on ne porte pas le projet.

  • image
    Lol il y a 3 jours

    Sawaye lolou c'est déja prévu, l'administration pénitentiaire t'escorte tu pars assiter à l'neterrement de ta maman , ton pére , ta femme ou tes enfants. Tekssi Yaw wadji bimiy diamaté domou diambour yi qui vont avec des complication et des séquelles pouvant être mortelles fo nekon ?

  • image
    Oustaz Jacuzzi il y a 3 jours

    il n'est est pas à Gaza notre star afghane ?

  • image
    Gorsi il y a 3 jours

    Realiste et realisatble.
    Après DIEU les parents

  • image
    Maba il y a 3 jours

    Écouter ce vieux fou et ces délires 😁

  • image
    Deug il y a 3 jours

    L’hypocrisie de certaines personnes me dépasse.
    Ce dof Ndeye a failli tuer quelqu’un et s’en est glorifier et vous nous parler de mesures humanitaires.
    Combien de détenus en perdu leurs parents en détention alors qu’ils ont fait moins que ce criminel de dof Ndeye ?
    Je comprends pourquoi on les traite de fumiers.

Participer à la Discussion

