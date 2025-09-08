Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Drame à Fass Mbao : «Pourquoi j’ai tué mon ami»

Auteur: SenewebNews-RP

il y a 1 jour 5259 Lectures 8 Commentaires | English
image

Drame à Fass Mbao : «Pourquoi j’ai tué mon ami»

Receveur de bus de son état, «Amady» risque de passer de longues années en prison. Ce jeune homme a avoué avoir tué son ami nommé Pape Malick D., un maçon. «J’avais un couteau sur moi, je l’ai poignardé au niveau de la gorge puis je me suis enfui», a-t-il reconnu face aux policiers, qui l’ont arrêté peu de temps après sa cavale.

«Amady» «a été placé en garde à vue et pourrait être déféré ce lundi», L’Observateur, qui donne l’information.

Le drame est survenu samedi, peu après 23 heures au quartier Cheikh Tidiane Kharma de Fass Mbao. Au cours d’une bagarre, le receveur atteint la victime au cou. Cette dernière s’écroule et perd connaissance.

Des témoins interviennent et tentent d’arrêter l’hémorragie en posant un garrot. Peine perdue. «Le décès sera constaté par les sapeurs-pompiers», rapporte le journal.

La même source indique que les relations entre les deux jeunes hommes se sont détériorées lorsque «Amady» a demandé à son ami de lui rembourser un crédit de 1500 francs CFA. Pape Malick D. s’exécute avec du retard, non sans regretter le coup de pression de son créancier.

Lorsque les deux amis se retrouvent la nuit fatidique, la victime, énervée, selon le receveur, aurait abreuvé d’injures ce dernier. «Une première bagarre a alors éclaté avant que des voisins calment le jeu, narre L’Observateur. Deux heures plus tard, les deux amis se rencontrent à nouveau et décident de solder leurs comptes une bonne fois pour toute.»

La confrontation sera fatale au maçon.

Auteur: SenewebNews-RP
Publié le: Lundi 08 Septembre 2025
Tags

Commentaires (6)

  • image
    toxine il y a 1 jour

    100 ans de prison avec sans possibilite de retrouver la liberte

  • image
    Incroyable il y a 1 jour

    Incroyable ! La violence est partout au Sénégal. What happen my senegalese people ? Delolen sen xel yi ci Yalla té nango mougn, di balou tey diegalé. Eskey.

  • image
    normal il y a 1 jour

    le pays est surpeuplé de tarés toutes catégories sans oublier les religieux

  • image
    Défenseur il y a 1 jour

    Une dette se rembourse

  • image
    Sans pression il y a 1 jour

    Oui mais sans pression la preuve il a fini par perdre la vie , qu'Allah lui fasse misericorde

  • image
    Magatt il y a 1 jour

    Mr Mortal Kombat et Gatsa Gatsa est le principal responsable de toute cette violence dans notre pays.
    Depuis 2021 les jeunes sénégalais sont devenus trop violents. Ce sont les agresseurs qui tuaient avant, maintenant ce sont les amis et proches.

  • image
    Rè va tass il y a 1 jour

    Peine. de. mort

  • image
    1er secours il y a 1 jour

    Un garrot au niveau du cou? Est-ce qu'ils ne l'ont pas étrangler?

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances