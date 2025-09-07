Compass icon FLUX ACTUALITÉS
societe

Drame à Niague : Un motocycliste arrêté après avoir tué son agresseur

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 2 jours 6345 Lectures 27 Commentaires | English
Drame à Niague : Un motocycliste arrêté après avoir tué son agresseur

 Niague, dans le département de Rufisque, a vécu, dans la nuit du dimanche 7 septembre vers 5 h, une tentative de vol qui a viré à la mort de l'un des deux agresseurs et à l'interpellation du motocycliste qui s'était défendu.

Tout a commencé lorsque M. Badiane, âgé de 24 ans, est tombé en panne avec sa moto. C'est dans cette situation de vulnérabilité que deux malfaiteurs à moto ont surgi pour s'emparer de force de sa moto.

Une résistance qui tourne mal

Mais le jeune homme ne s'est pas laissé faire. Au cours de l'altercation qui s'en est suivie, M. Badiane s'est saisi de son tournevis pour se défendre. Dans la mêlée, il a porté un coup fatal à l'un de ses agresseurs au niveau de la poitrine. Ce dernier, identifié comme étant Cheikh Ibrahima Fall Guèye, âgé de 23 ans et chauffeur de profession domicilié à Niacoulrap, est tombé raide mort. Son complice a pris la fuite sur sa moto, dans la confusion qui a suivi le drame.

Intervention rapide des gendarmes

Alertés des faits, les gendarmes de la brigade de proximité de Niague se sont immédiatement rendus sur les lieux où ils ont découvert le corps sans vie de l'agresseur gisant dans une mare de sang. Après avoir sécurisé la scène du crime, ils ont recueilli les premiers éléments de l'enquête.

M. Badiane, qui a été légèrement blessé au cours de l'agression, a été interpellé et placé en garde à vue sur instruction du parquet. Il lui est reproché des "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner". Sa moto n'a pas été dérobée, mais sa situation juridique reste complexe malgré le contexte de légitime défense qu'il a évoqué. "J'ai poignardé l'un des agresseurs, mais c'était une façon de me défendre", a-t-il déclaré aux enquêteurs, selon des sources de Seneweb.

Le second agresseur en fuite n'a pas encore été identifié par les gendarmes qui poursuivent leurs investigations pour l'interpeller et faire la lumière sur cette affaire qui illustre les dangers auxquels sont exposés les conducteurs de moto-taxi.

Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Commentaires (20)

    Justice il y a 2 jours

    Légitime défense et on passe à autre chose. Aucune compassion pour les agresseurs. Ils agissent toujours en meute et jamais seul.

    c koi ca il y a 2 jours

    Notre justice marche sur la tête . Le gars défendait sa vie et son bien et se retrouve en prison . la loi semble protéger les malfaiteurs .

    Destin il y a 2 jours

    On t'agresse, tu te défends et après on t'emprisonne en parlant de coups et blessures volontaires. Si tu ne te défends pas on te tue et tu perds sans compter que ton agresseur va disparaître dans la nature. Ce jeune doit pouvoir bénéficier d'une liberté conditionnelle en attendant son jugement et il ne devrait nullement avoir une peine ferme. Les faits doivent être qualifiés au pire des cas de coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort par légitime défense.

    mooou il y a 2 jours

    libérez ce monsieurn waye, il se defend et ol met en prison.S'il ne s'etait pas défendu , il serait à la morrgue.

    Avis il y a 2 jours

    Ca s'appelle legitime defense.

    Droit a l'autodefense il y a 2 jours

    Domage qu'il n'a pas pu descendre le fugitif egalement. Stand your ground.

    anonyme il y a 2 jours

    de part les commentaires on se rend compte que les gens ne connaissent pas la loi. Ce n'est que apres enquete que le parquet va decider de la legitime defence. Meme s'il l'emmene au tribunal ce sera au juge de decider dans ce cas. Quand il y a mort d'homme on est toujours placer en garde d'a vue, c'est la procedure. La justice ce n'est pas l'opinion personel ou le jugement culturel.

    Karoza il y a 2 jours

    C'est quoi cette forme de Justice qui Interdit au citoyen de de defendre, et quand l'agresseur est Prit il fait que passer quelques jours en prison malgre les graves blessure qu'il a inflige a sa. victime

    Maoda il y a 2 jours

    Il ne doit pas passer plus d'une heure ...au commissariat. Laissez le partir et reconvoquez le au besoin.

    c&apos;est bien connu il y a 2 jours

    la police cible toujours les mauvaises personnes et laisse les agresseurs en paix. c'est incroyable que la police arrête l'agressé, elle pouvait le convoquer pour établir un rapport des faits avérés.

    Jules il y a 2 jours

    Je ne suis pas juriste, mais il me semble que dès qu'il y a mort d'homme, le mandat de dépôt est obligatoire en droit pénal Sénégalais.

    Ali il y a 2 jours

    donc droi a l auto defense n existe pas au Senegal.

    Ali il y a 2 jours

    donc droit a l auto défense n existe pas au Sénégal.

    Ali il y a 2 jours

    donc le droit a l'auto défense n'existe pas au Sénégal.

    Reply Author il y a 2 jours

    Quand on mettra la main sur le second agresseur qu'on l'emmène auprès de M. Badiane afin qu'il lui porte également un coup de tournevis au niveau de la poitrine. Voilà un monsieur à décorer.

    Ali il y a 2 jours

    donc le droit a l'auto défense n'existe pas au Sénégal. quel pays de merde.

    mor il y a 2 jours

    cette justice encourage les agresseurs. nous avons une justice vraiment malade.

    Diagne vétérinaire il y a 2 jours

    Chers compatriotes, à partir de ce jour, ne bouger d'un iota,ne vous défender ,ne riposter pas si votre vie est menacee ,devant des agresseurs ou des voleurs.
    C'est la nouvelle loi pour protéger les paisibles citoyens

    Galsen il y a 2 jours

    Way laisser le rentrer chez lui pourquoi il est en détention.ce chien mérite d'agresseur mérite la mort

    Ndongo il y a 2 jours

    C'est justement parce qu'on est un pays où l'Etat de Droit a un sens, que ce cet homme doit être arrêté et auditionné comme toute personne qui tue une autre personne.

    MG il y a 2 jours

    Bonsoir,
    Ce systeme judiciaire dans sa pratique risque d'etre le probleme du pays.
    TROP DE PROVILEGES POUR LES CRIMINELS ET LES BANDITS DE GRAND CHEMIN AU DETRIMENT DES HONNETES GENS.
    UN IMBECILE QUI AGRESSE UN HONNETE GARS QUI EST AGRESSE PAR 2 BANBITS PEUT ETRE MEMES CRIMINELS ( COMBIEN DE FOIS DES GENS AGRESSES EN ONT PERDU LA VIE ?)
    VRAIMENT CE BRAVE HOMME DOIT ETRE HONNORE CAR PAR SON COURAGE DIEU NOUS A AIDE A AVOIR UN CRETIN DE MOINS POUR LA SOCIETE SENEGALAISE.
    MES PROPOS NE SONT PAS DURS; L'INSECURITE QUI NOUS TENAILLE EST DE LOIN PLUS DUR !!!
    LES AGRESSEURS SONT TRES NUISIBLES POUR LA SOCIETE. Miller fois MERCI DE NOUS EN DEBARASSER .

    pléonasme !! il y a 2 jours

    gatsa gatsa.grawoul.................... pour s'emparer de force de sa moto........................monter en haut, descendre en bas, sortir dehors, entrer dedans...… 2 mecs la nuit qui veulent braquer ta charrette c'est DE FORCE !!.................................oh sv mon bon monsieur auriez vous l'obligeance de nous confier votre motocyclette ?

    Niang il y a 2 jours

    Un agresseur de moins

    Liss liss il y a 2 jours

    M. Badiane mérite la légion d'honneur car combien de Sénégalais a-t-il potentiellement sauvés en mettant hors d'état de nuire et pour toujours un agresseur.

    me il y a 2 jours

    C'est du n'importe quoi au Senegal. Legitime defense. En tt cas moi le jour ou je rentre au Senegal , tu viens combrioler chez moi je sors mon arme, I don't care. Si tu veux me tuer je ne te donnerais pas l'occasion . On m'arrete je prend un avocat fort c'est tt. A la fin tu auras raison.
    Free this guy!!!

    justice il y a 2 jours

    ce jeune homme mérite même des décorations il a sauve de futures potentielles victimes de cette agresseur.

    justice il y a 2 jours

    ce jeune homme mérite même des décorations il a sauve de futures potentielles victimes de cette agresseur. .

Participer à la Discussion

Articles Tendances