societe

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Drame à Niague : Un motocycliste arrêté après avoir tué son agresseur

Niague, dans le département de Rufisque, a vécu, dans la nuit du dimanche 7 septembre vers 5 h, une tentative de vol qui a viré à la mort de l'un des deux agresseurs et à l'interpellation du motocycliste qui s'était défendu.

Tout a commencé lorsque M. Badiane, âgé de 24 ans, est tombé en panne avec sa moto. C'est dans cette situation de vulnérabilité que deux malfaiteurs à moto ont surgi pour s'emparer de force de sa moto.

Une résistance qui tourne mal

Mais le jeune homme ne s'est pas laissé faire. Au cours de l'altercation qui s'en est suivie, M. Badiane s'est saisi de son tournevis pour se défendre. Dans la mêlée, il a porté un coup fatal à l'un de ses agresseurs au niveau de la poitrine. Ce dernier, identifié comme étant Cheikh Ibrahima Fall Guèye, âgé de 23 ans et chauffeur de profession domicilié à Niacoulrap, est tombé raide mort. Son complice a pris la fuite sur sa moto, dans la confusion qui a suivi le drame.

Intervention rapide des gendarmes

Alertés des faits, les gendarmes de la brigade de proximité de Niague se sont immédiatement rendus sur les lieux où ils ont découvert le corps sans vie de l'agresseur gisant dans une mare de sang. Après avoir sécurisé la scène du crime, ils ont recueilli les premiers éléments de l'enquête.

M. Badiane, qui a été légèrement blessé au cours de l'agression, a été interpellé et placé en garde à vue sur instruction du parquet. Il lui est reproché des "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner". Sa moto n'a pas été dérobée, mais sa situation juridique reste complexe malgré le contexte de légitime défense qu'il a évoqué. "J'ai poignardé l'un des agresseurs, mais c'était une façon de me défendre", a-t-il déclaré aux enquêteurs, selon des sources de Seneweb.

Le second agresseur en fuite n'a pas encore été identifié par les gendarmes qui poursuivent leurs investigations pour l'interpeller et faire la lumière sur cette affaire qui illustre les dangers auxquels sont exposés les conducteurs de moto-taxi.