Drame à Niague : Un motocycliste arrêté après avoir tué son agresseur
Niague, dans le département de Rufisque, a vécu, dans la nuit du dimanche 7 septembre vers 5 h, une tentative de vol qui a viré à la mort de l'un des deux agresseurs et à l'interpellation du motocycliste qui s'était défendu.
Tout a commencé lorsque M. Badiane, âgé de 24 ans, est tombé en panne avec sa moto. C'est dans cette situation de vulnérabilité que deux malfaiteurs à moto ont surgi pour s'emparer de force de sa moto.
Une résistance qui tourne mal
Mais le jeune homme ne s'est pas laissé faire. Au cours de l'altercation qui s'en est suivie, M. Badiane s'est saisi de son tournevis pour se défendre. Dans la mêlée, il a porté un coup fatal à l'un de ses agresseurs au niveau de la poitrine. Ce dernier, identifié comme étant Cheikh Ibrahima Fall Guèye, âgé de 23 ans et chauffeur de profession domicilié à Niacoulrap, est tombé raide mort. Son complice a pris la fuite sur sa moto, dans la confusion qui a suivi le drame.
Intervention rapide des gendarmes
Alertés des faits, les gendarmes de la brigade de proximité de Niague se sont immédiatement rendus sur les lieux où ils ont découvert le corps sans vie de l'agresseur gisant dans une mare de sang. Après avoir sécurisé la scène du crime, ils ont recueilli les premiers éléments de l'enquête.
M. Badiane, qui a été légèrement blessé au cours de l'agression, a été interpellé et placé en garde à vue sur instruction du parquet. Il lui est reproché des "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner". Sa moto n'a pas été dérobée, mais sa situation juridique reste complexe malgré le contexte de légitime défense qu'il a évoqué. "J'ai poignardé l'un des agresseurs, mais c'était une façon de me défendre", a-t-il déclaré aux enquêteurs, selon des sources de Seneweb.
Le second agresseur en fuite n'a pas encore été identifié par les gendarmes qui poursuivent leurs investigations pour l'interpeller et faire la lumière sur cette affaire qui illustre les dangers auxquels sont exposés les conducteurs de moto-taxi.
Commentaires (20)
Légitime défense et on passe à autre chose. Aucune compassion pour les agresseurs. Ils agissent toujours en meute et jamais seul.
Notre justice marche sur la tête . Le gars défendait sa vie et son bien et se retrouve en prison . la loi semble protéger les malfaiteurs .
On t'agresse, tu te défends et après on t'emprisonne en parlant de coups et blessures volontaires. Si tu ne te défends pas on te tue et tu perds sans compter que ton agresseur va disparaître dans la nature. Ce jeune doit pouvoir bénéficier d'une liberté conditionnelle en attendant son jugement et il ne devrait nullement avoir une peine ferme. Les faits doivent être qualifiés au pire des cas de coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort par légitime défense.
libérez ce monsieurn waye, il se defend et ol met en prison.S'il ne s'etait pas défendu , il serait à la morrgue.
Ca s'appelle legitime defense.
Domage qu'il n'a pas pu descendre le fugitif egalement. Stand your ground.
de part les commentaires on se rend compte que les gens ne connaissent pas la loi. Ce n'est que apres enquete que le parquet va decider de la legitime defence. Meme s'il l'emmene au tribunal ce sera au juge de decider dans ce cas. Quand il y a mort d'homme on est toujours placer en garde d'a vue, c'est la procedure. La justice ce n'est pas l'opinion personel ou le jugement culturel.
C'est quoi cette forme de Justice qui Interdit au citoyen de de defendre, et quand l'agresseur est Prit il fait que passer quelques jours en prison malgre les graves blessure qu'il a inflige a sa. victime
Il ne doit pas passer plus d'une heure ...au commissariat. Laissez le partir et reconvoquez le au besoin.
la police cible toujours les mauvaises personnes et laisse les agresseurs en paix. c'est incroyable que la police arrête l'agressé, elle pouvait le convoquer pour établir un rapport des faits avérés.
Je ne suis pas juriste, mais il me semble que dès qu'il y a mort d'homme, le mandat de dépôt est obligatoire en droit pénal Sénégalais.
donc droi a l auto defense n existe pas au Senegal.
Quand on mettra la main sur le second agresseur qu'on l'emmène auprès de M. Badiane afin qu'il lui porte également un coup de tournevis au niveau de la poitrine. Voilà un monsieur à décorer.
cette justice encourage les agresseurs. nous avons une justice vraiment malade.
Chers compatriotes, à partir de ce jour, ne bouger d'un iota,ne vous défender ,ne riposter pas si votre vie est menacee ,devant des agresseurs ou des voleurs.
C'est la nouvelle loi pour protéger les paisibles citoyens
Way laisser le rentrer chez lui pourquoi il est en détention.ce chien mérite d'agresseur mérite la mort
C'est justement parce qu'on est un pays où l'Etat de Droit a un sens, que ce cet homme doit être arrêté et auditionné comme toute personne qui tue une autre personne.
Bonsoir,
Ce systeme judiciaire dans sa pratique risque d'etre le probleme du pays.
TROP DE PROVILEGES POUR LES CRIMINELS ET LES BANDITS DE GRAND CHEMIN AU DETRIMENT DES HONNETES GENS.
UN IMBECILE QUI AGRESSE UN HONNETE GARS QUI EST AGRESSE PAR 2 BANBITS PEUT ETRE MEMES CRIMINELS ( COMBIEN DE FOIS DES GENS AGRESSES EN ONT PERDU LA VIE ?)
VRAIMENT CE BRAVE HOMME DOIT ETRE HONNORE CAR PAR SON COURAGE DIEU NOUS A AIDE A AVOIR UN CRETIN DE MOINS POUR LA SOCIETE SENEGALAISE.
MES PROPOS NE SONT PAS DURS; L'INSECURITE QUI NOUS TENAILLE EST DE LOIN PLUS DUR !!!
LES AGRESSEURS SONT TRES NUISIBLES POUR LA SOCIETE. Miller fois MERCI DE NOUS EN DEBARASSER .
gatsa gatsa.grawoul.................... pour s'emparer de force de sa moto........................monter en haut, descendre en bas, sortir dehors, entrer dedans...… 2 mecs la nuit qui veulent braquer ta charrette c'est DE FORCE !!.................................oh sv mon bon monsieur auriez vous l'obligeance de nous confier votre motocyclette ?
Un agresseur de moins
M. Badiane mérite la légion d'honneur car combien de Sénégalais a-t-il potentiellement sauvés en mettant hors d'état de nuire et pour toujours un agresseur.
C'est du n'importe quoi au Senegal. Legitime defense. En tt cas moi le jour ou je rentre au Senegal , tu viens combrioler chez moi je sors mon arme, I don't care. Si tu veux me tuer je ne te donnerais pas l'occasion . On m'arrete je prend un avocat fort c'est tt. A la fin tu auras raison.
Free this guy!!!
ce jeune homme mérite même des décorations il a sauve de futures potentielles victimes de cette agresseur.
