societe

il y a 2 jours 1435 Lectures 4 Commentaires | English
image

Fleuve Sénégal : La traversée par pirogue artisanale interdite sur l’axe Oréfondé - Gourel Oumar Ly, entre 18 h et 7 h (Arrêté)

Après l’interdiction de circulation du pont de Oréfondé submergé par les eaux de crue du fleuve Sénégal, le sous-préfet des Agnam, a émis un autre arrêté réglementant la traversée sur le bras du fleuve par pirogue dans la zone et toute activité fluviale nocturne. Pour des dispositions sécurisant les usagers et leurs biens :

« Est interdite la traversée par pirogue artisanale du bras du fleuve le long de l’axe Oréfondé - Gourel Oumar Ly (village frontalier de la Mauritanie) de 18 h à 7 h, sauf en cas de force majeure sur autorisation de l’autorité administrative », lit-on dans le document.

De plus, « le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour tout passager », selon l’arrêté de l’autorité remis au commandant de la gendarmerie des Agnam chargé de l’exécution. L’année passée, une situation similaire avait déjà poussé les autorités à fermer l’ouvrage d’enjambement que constitue le pont, avant de prendre des dispositions sécuritaires autour de la traversée du bras du fleuve.

Auteur: Mactar Ndiaye
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (4)

  • image
    Braves femmes il y a 2 jours

    Regardez ces braves femmes d'Afrique qui affrontent les défis du quotidien! Pendant ce temps, les politichiens se branlent dans les salons de massage!

  • image
    Rone il y a 2 jours

    Les 9 milliards de fonds politiques (caisse noire ( de Sonko pourrait servir à acheter des pirogues avec plus de sécurité pour les habitants de cette zone.
    Sonko est un trompeur. Il fait tout ce qu'il reprochait à Macky Sall. Vivement 2029 pour foutre ces incompétents immatures dehors.

  • image
    Bathie il y a 2 jours

    Quand l'Etat interdit pour raison de securite ou autre, il doit proposer des solutions ou alternatives! A Moscou, j'ai trouve une ligne de Tramway en réfection, la.Mairie propose une ligne de Bus à la.place et gratuitement pour compenser ses propres manquements!
    Chez le Politicien vole en jet privé et les populations affrontent vagues, houles et crues pour leurs afffaires quotidiennes! C'est cela qu'il faut inverser!!

  • image
    demba il y a 1 jour

    les pauvres , ils sont devenus citoyens de seconde zone

Participer à la Discussion

