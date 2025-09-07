societe

Auteur: Mactar Ndiaye

Fleuve Sénégal : La traversée par pirogue artisanale interdite sur l’axe Oréfondé - Gourel Oumar Ly, entre 18 h et 7 h (Arrêté)

Après l’interdiction de circulation du pont de Oréfondé submergé par les eaux de crue du fleuve Sénégal, le sous-préfet des Agnam, a émis un autre arrêté réglementant la traversée sur le bras du fleuve par pirogue dans la zone et toute activité fluviale nocturne. Pour des dispositions sécurisant les usagers et leurs biens :

« Est interdite la traversée par pirogue artisanale du bras du fleuve le long de l’axe Oréfondé - Gourel Oumar Ly (village frontalier de la Mauritanie) de 18 h à 7 h, sauf en cas de force majeure sur autorisation de l’autorité administrative », lit-on dans le document.

De plus, « le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour tout passager », selon l’arrêté de l’autorité remis au commandant de la gendarmerie des Agnam chargé de l’exécution. L’année passée, une situation similaire avait déjà poussé les autorités à fermer l’ouvrage d’enjambement que constitue le pont, avant de prendre des dispositions sécuritaires autour de la traversée du bras du fleuve.