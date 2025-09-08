Immobilier : un fils de Ndiouga Kébé risque de perdre un immeuble à 2 milliards F CFA
Si le juge des criées du tribunal de commerce de Dakar acte la vente, le 7 octobre prochain, date du délibéré, Focus Immobilier de Khadim Kébé, fils de Ndiouga Kébé, va perdre son immeuble objet du titre n°12 979.
Le bien est l’objet d’une procédure de mise en vente initiée par Coris Bank. «La mise à prix est de 1,7 milliard F CFA et la caution est fixée au même montant», renseigne Les Échos, sans plus de détails.
Commentaires (15)
Un article lapidaire qui te donne meme pas l'une des infos capitales: pourquoi il risque de perdre son immeuble? Mais qui sont ces journalistes nuls?
Le secteur est en difficulté. Combien de saisies ont eu lieu ces six derniers mois ? Les investisseurs du secteur sont dans de grands difficultés depuis quelques mois.
Il faudrait interdire la polygamie au Sénégal, à l'instar de certains pays voisin et à majorité musulmane comme nous :down:
....Pourquoi???
Karma karma !
Tout le monde ne peut pas être polygames oui , mais ceux qui remplissent bien les conditions peuvent en epouser jusqu'à 4 femmes tant que ces dernières sont consente.
La polygamie dans l'esprit c'est pour venir en aide aux veuves et divorcées malgré elles. Elle n'a pas de sens pour une jeune fille en premier mariage. C'est une relation totalement matérialiste.
Les polygames incapables qui commettent des injustices envers leurs femmes sont à blâmer, mais ce n'est pas une raison pour interdire ce que Le Créateur a autorisé. D'autant plus qu'Il a posé des conditions. Les femmes qui ne veulent pas de la polygamie ont le droit de l' inscrire dans le contrat de mariage initial (nikah). La polygamie est autorisé à condition que le mari traite avec justice et equité ses femmes.
Parfaitement raison même en Turquie Tunisie la polygamie est exclue
@Smh....yes sir !!
Précision...le gus a trouvé en Thaïlande de la graisse de boa au meilleur prix du marché...connaissant notre gourou, il l'a rencontré pour lui parler de sa trouvaille...Notre lumière nationale lui a promis d'acheter toute la cargaison avec sa caisse noire...bénef prévisionnel pour notre milliardaire : 800 millions cfa...Mais pas de liquide pour acheter la graisse choyée, il hypothèque la case mais au final gourou chonko na rien acheté..et personne d'autre n'en veut !!
Seneweb ngir yallah lakelen wolof. Nous on ne comprend rien de vos articles .
Un jour je suis tombé sur une étrangère qui m’a dit que le wolof était la langue officielle au Sénégal mais vous vous en rendez compte !
Cela fait suite à l'exécution d'une hypothèque par la banque sus mentionnée.
Focus Immobilier a levé d'importantes sommes sur le marché bancaire. Malheureusement le projet de Mermoz a connu d'importants retards de confection et de livraison, rendant ainsi impossible le respect des échéances de remboursement.
Mais j'espère que Khadim trouvera un arrangement avec ses créanciers car l'immeuble est maintenant prêt et il est magnifique (en face Elton Mermoz). C'est vraiment du grand standing. Et en plus, ce n'est pas du blanchiment de drogue ou l'argent du contribuable détourné comme trop souvent. Bravo
Merci
Emprunter une banque pour financer quoi que ce soit c’est souvent du Riba donc la plupart du temps voué à l’échec.
Riba?Ah bon? Etnils ft commebt les autres pays developpes a qui ns allons zmprunter de la'aegent?Ns qui ne produisons rien zt consommons tout? KHEL KHALAATE LEY DIEURIGNZ
Il y'a un des 3 bâtiments du projet en face d'Elton Mermoz qui a des vices de construction et en est toujours au stade du gros oeuvre. Les rumeurs disent même qu'il devait être rasé. Comment faire tomber ce bâtiment avec deux superbes bâtiments tous neufs qui sont sur les deux côtés ? That's the question...
Khadim est l'un des meilleurs promoteurs immobiliers dans le haut de gamme sinon le meilleur.Il mérite franchement mieux
Dîtes nous la Vérité, rien que la Vérité. C'est lui seul qui gérait sans le peuple travailleur.
Alahuma sali ala seydina mouhamadine wa salim
Excellence , sama serigne si barke kou ted ki SERIGNE SALIOU MBACKE lep dîna règlé ,vous êtes un bosseur et les contingences économiques seront vaincues ,tout rentrera.dzns l'ordre barke SERIGNE SALIOU MBACKE .
ALAHUMA SALI ALA SEYDINA MOUHAMADINE WA SALIM
Bonne chance Khadim
Pk interdire la polygamie au Senegal? Vous etes musulmans non? Alors!!! Espece d hypocrites.
La religion musulmane n'impose à personne la polygamie, et pour beaucoup de gens être musulman c'est collectionner les épouses sans être capable de respecter les conditions requises pour gérer un foyer polygame. Quand les gens parlent d'interdiction c'est certainement pour qu'on mette fin aux abus dont certaines femmes sont victimes à cause du manque de retenue de la plupart des hommes mariés à plusieurs femmes
Son fils est director des HLM, Bassirou et il est un surdoue de la finance apparement et critique les gens sur les plateaux de teles .il doit avoir une solution pour son patrinoine, celui de son Pere Khadim, un gars super gentil.
Ils vont tous payer, les gens ont cru aux mensonges de ces cancres
La mise à prix étant égale au quart de la valeur de l'immeuble celui qui est mis en vente vaut plus de 6 Mds.
Participer à la Discussion