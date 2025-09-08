societe

Auteur: SenewebNews-RP

Immobilier : un fils de Ndiouga Kébé risque de perdre un immeuble à 2 milliards F CFA

Si le juge des criées du tribunal de commerce de Dakar acte la vente, le 7 octobre prochain, date du délibéré, Focus Immobilier de Khadim Kébé, fils de Ndiouga Kébé, va perdre son immeuble objet du titre n°12 979.

Le bien est l’objet d’une procédure de mise en vente initiée par Coris Bank. «La mise à prix est de 1,7 milliard F CFA et la caution est fixée au même montant», renseigne Les Échos, sans plus de détails.