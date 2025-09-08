Justice : une urgence sur la table de Yassine Fall
Passée ministre de la Justice dans le gouvernement remanié samedi, Yassine Fall, désormais ex-cheffe de la diplomatie, trouvera dans la pile des dossiers urgents posée sur son bureau celui des fonds de l’assistance judiciaire. L’argent règle les honoraires des avocats commis d’office dans le cadre des affaires criminelles. L’État traîne un passif qui remonte à la présidence de Macky Sall, renseigne Les Échos.
Une enveloppe a été dégagée par l’ancien régime, mais celle-ci a été bloquée par le nouveau pouvoir, d’après le journal. «Il y a des robes noires à qui l’État doit cinq voire dix dossiers d’assistance judiciaire», souffle le quotidien d’information.
«Si les avocats croisent les bras et refusent d’assister les personnes accusées, cela risque d’avoir de graves conséquences puisque les juges d’instruction seront bloqués dans leurs dossiers criminels», prédit la même source.
Si Sonko pense qu avec son ministre de l interieur et son ministre de la justice il pourra passer outre le droit pour etre candidat a la presidentielle il se trompe . Il devra passer sur le cadavre de beaucoup de senegalais . Le forcing n a pas reussi a Abdoulaye wade ni a macky sall et c est pas lui qui fera l exeption .
il n'y a aucune logique dans ce que tu racontes. parce que juste les autres ne l'ont pas réussi que SONKO ne doit pas le réussir quoi ??? ELLE EST OU LA VOLONTé DE DIEU ??? c'est DIEU qui en décide pas toi.
Pas de pression les Gars ! Et Ya plus important que vos besoins alimentaires.
Combien cette vieille dame a participé au projet pour être récompensée de cette façon? Un ministre qui ne sait pas bien s’exprimer, haineuse, qui n’a jamais pratiqué la justice vous lui donnez un ministère pareil ca n’arrive qu’au senegal de diomaye. Cette femme ne connait aucune loi, aucun article, elle ne sait même pas ce que la constitution dit. Vraiment le sabotage est de trop. Diomaye ressaisissez vous, on vous a donné un pays et non pas un quartier
La nomination de Mme Yassine Fall comme Garde des Sceaux donne un aperçu sur le traitement des dossiers d'inculpation à venir.
Pour manipuler, on a promu une néophyte au département de la justice. Le pièce dans lequel s'est ferré le PASTEF est d'avoir vendu au peuple une justice équitable. Alors, comment Mme FALL va t'elle satisfaire les commandes politiques de son Boss de PM?
SENEGALAISES SENEGALAIS , rassurez vous , ce OUNKSO n'a pas une ètoile prèsidentiable meme si l'organisateur et le juge des èlections sont à sa dèvotion totale je le jure !!!!
Heureusement qu'il n'en a rien a battre d'être Président ou pas. Son souhait c'est de voir le Sénégal se développer et que les derniers publics ne soient plus volé par les Kulunas. L'argent du Peuple ----- au Peuple
Bon khatarayou les kulunas. Seneweb est devenu un bon baromètre pour apprécier le degré d'amertume des voleurs, assassins, detourneurs de deniers publics, conspirateurs, complices de sale maquis dans ses bassesses. Le rouleau compresseur finira par vous écraser. Ce ne seront pas vos pairs kulunas de la justice et de prétendus ministres roulant pour vous qui pourront vous sauver. A votre tour de souffrir !
Quel forcing SONKO est éligible car notre connard de Macky a manigancé des conneries qui l'ont emportées et il a vite fait de réinscrire SONKO sur les listes électorales donc le débat est clôt. Tout ça c'est de la faute de WADE qui est allé à Mbeubeuss nous sortir Macky SALL nettoyé avec des eaux usées
On a un nouveau garde des sots.
