societe

Auteur: SenewebNews-RP

Justice : une urgence sur la table de Yassine Fall

Passée ministre de la Justice dans le gouvernement remanié samedi, Yassine Fall, désormais ex-cheffe de la diplomatie, trouvera dans la pile des dossiers urgents posée sur son bureau celui des fonds de l’assistance judiciaire. L’argent règle les honoraires des avocats commis d’office dans le cadre des affaires criminelles. L’État traîne un passif qui remonte à la présidence de Macky Sall, renseigne Les Échos.

Une enveloppe a été dégagée par l’ancien régime, mais celle-ci a été bloquée par le nouveau pouvoir, d’après le journal. «Il y a des robes noires à qui l’État doit cinq voire dix dossiers d’assistance judiciaire», souffle le quotidien d’information.

«Si les avocats croisent les bras et refusent d’assister les personnes accusées, cela risque d’avoir de graves conséquences puisque les juges d’instruction seront bloqués dans leurs dossiers criminels», prédit la même source.