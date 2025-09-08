Kébémer : Trois morts dans un accident de la circulation

Compass icon FLUX ACTUALITÉS
societe

Auteur: Lamine NDIAYE

il y a 1 jour
Un accident d’une rare violence s’est produit ce lundi vers 7 heures sur la route Touba-Kébémer, à hauteur du village de Gade Fall, distant d’un kilomètre de la ville de Kébémer. Un véhicule particulier de marque Citroën C5, en provenance de Touba à destination de Kébémer, a violemment heurté une charrette avec à son bord plusieurs personnes. 

Le bilan fait état de trois morts, tous de sexe masculin, et deux blessés graves.

Toutes les victimes ont été acheminées au centre de santé de Kébémer par les sapeurs-pompiers. Le chauffeur du véhicule « War Gaindé » a été arrêté par la police de Kébémer pour homicide involontaire.

Publié le: Lundi 08 Septembre 2025
Commentaires (2)

    Luna il y a 1 jour

    War gaindé yagui diékhlale domou Adama yi, chaque semaine 5 morts, 3 par ci par la, il faut que le nouveau ministre de l'intéreur prenne des décisions sur ces voitures

    idem il y a 1 jour

    pour les charrettes sur les routes.

    do il y a 1 jour

    Une charrette sur une autoroute !!!!!

