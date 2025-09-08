societe

Auteur: Lamine NDIAYE

Kébémer : Trois morts dans un accident de la circulation

Un accident d’une rare violence s’est produit ce lundi vers 7 heures sur la route Touba-Kébémer, à hauteur du village de Gade Fall, distant d’un kilomètre de la ville de Kébémer. Un véhicule particulier de marque Citroën C5, en provenance de Touba à destination de Kébémer, a violemment heurté une charrette avec à son bord plusieurs personnes.

Le bilan fait état de trois morts, tous de sexe masculin, et deux blessés graves.

Toutes les victimes ont été acheminées au centre de santé de Kébémer par les sapeurs-pompiers. Le chauffeur du véhicule « War Gaindé » a été arrêté par la police de Kébémer pour homicide involontaire.