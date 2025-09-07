societe

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 2 jours

Kédougou: 3 Guinéens arrêtés par la BRS pour trafic de drogue

La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou, relevant de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), a mené une opération d'envergure qui s'est soldée par l'interpellation de trois ressortissants guinéens en flagrant délit de trafic de drogue selon des sources de Seneweb.

Les faits

L'arrestation s'est déroulée jeudi dernier vers 17 heures dans la localité de Bantaco, une zone frontalière connue pour être un point de passage du trafic transfrontalier. Les policiers ont procédé à une fouille minutieuse qui a permis de saisir un important arsenal de stupéfiants et d'accessoires liés au trafic.

Le butin saisi

La perquisition a révélé la présence de :

- 66 cornets de chanvre indien (cannabis)

- 17 comprimés de Tramadol, un opioïde détourné de son usage médical

- 3 joints déjà confectionnés

- Un lot de sachets en plastique servant probablement au conditionnement

- Une paire de ciseaux pour la découpe

- 4 téléphones portables

- Une motocyclette utilisée vraisemblablement pour le transport

- 20 000 francs CFA en espèces

Les suspects

Les trois individus interpellés ont été identifiés comme suit :

A.B.BA, 28 ans, se présentant comme chauffeur de profession, semble être le principal organisateur du réseau local.

M.S.DIALLO, 20 ans, déclarant exercer le métier de soudeur, le plus jeune du groupe.

M.A.BA, 21 ans, se disant orpailleur, profitant probablement de ses activités dans les sites aurifères de la région pour développer ce trafic parallèle.