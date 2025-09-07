Compass icon FLUX ACTUALITÉS
societe

Kédougou: 3 Guinéens arrêtés par la BRS pour trafic de drogue

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 2 jours 1206 Lectures 6 Commentaires | English
image

Kédougou: 3 Guinéens arrêtés par la BRS pour trafic de drogue

La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou, relevant de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), a mené une opération d'envergure qui s'est soldée par l'interpellation de trois ressortissants guinéens en flagrant délit de trafic de drogue selon des sources de Seneweb. 

Les faits

L'arrestation s'est déroulée jeudi dernier vers 17 heures dans la localité de Bantaco, une zone frontalière connue pour être un point de passage du trafic transfrontalier. Les policiers ont procédé à une fouille minutieuse qui a permis de saisir un important arsenal de stupéfiants et d'accessoires liés au trafic.

Le butin saisi

La perquisition a révélé la présence de :

- 66 cornets de chanvre indien (cannabis)

- 17 comprimés de Tramadol, un opioïde détourné de son usage médical

- 3 joints déjà confectionnés

- Un lot de sachets en plastique servant probablement au conditionnement

- Une paire de ciseaux pour la découpe

- 4 téléphones portables

- Une motocyclette utilisée vraisemblablement pour le transport

- 20 000 francs CFA en espèces

Les suspects

Les trois individus interpellés ont été identifiés comme suit :

A.B.BA, 28 ans, se présentant comme chauffeur de profession, semble être le principal organisateur du réseau local.

M.S.DIALLO, 20 ans, déclarant exercer le métier de soudeur, le plus jeune du groupe.

M.A.BA, 21 ans, se disant orpailleur, profitant probablement de ses activités dans les sites aurifères de la région pour développer ce trafic parallèle.

Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (6)

  • image
    Guinéen il y a 2 jours

    Désormais il faut que les étrangers paient la durée de leur séjour annuellement. Tahirou Sarr avait parfaitement raison

  • image
    Thieuy il y a 2 jours

    Tahirou a parfaitement raison.

  • image
    C T Ndiaye il y a 2 jours

    Encore des guinéens et toujours des guinéens!

  • image
    USA il y a 2 jours

    Traffic of drugs life in prison

  • image
    As il y a 2 jours

    Ce journaliste est nulle relisez le titre 3 arrêté
    Guinéens par la BRS

  • image
    Damel il y a 2 jours

    Yalla nenou atté ak nderign yi yakhaneniou Dakar, sathieu sounou immatriculations nationale, baparé du douguel ay drogue

Participer à la Discussion

