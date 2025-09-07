Compass icon FLUX ACTUALITÉS
societe

Kédougou : Trois individus interpellés pour trafic de drogue à Bantaco

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

il y a 2 jours 223 Lectures 0 Commentaires | English
image

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kédougou (OCTRIS) a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de drogue. Ce week-end, ses éléments ont procédé à l’arrestation de trois individus présumés trafiquants à Bantaco, localité située dans le département de Kédougou.

Selon les informations recueillies, les mis en cause étaient en possession d’un important lot de produits prohibés et d’objets divers, notamment :

• 66 cornets de chanvre indien,

• 17 comprimés de Tramadol,

• 3 joints prêts à la consommation,

• un lot de sachets en plastique et une paire de ciseaux,

• 4 téléphones portables,

• une moto,

• ainsi qu’une somme de 20 000 FCFA.

Les trois suspects ont été immédiatement placés en garde à vue. L’enquête, ouverte par les services compétents, se poursuit afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’identifier d’éventuels complices.

Cette opération vient confirmer la détermination de l’OCTRIS à endiguer le trafic de stupéfiants dans la région de Kédougou, une zone souvent pointée du doigt comme un couloir de passage pour divers trafics illicites.

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
