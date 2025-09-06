Compass icon FLUX ACTUALITÉS
societe

Le président Diomaye Faye rend visite au PM bissau-guinéen hospitalisé à Dakar

Auteur: Aminata SARR

il y a 3 jours 5089 Lectures 25 Commentaires | English
image

Le président Diomaye Faye rend visite au PM bissau-guinéen hospitalisé à Dakar

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’est rendu ce vendredi à l’hôpital de Dakar pour rendre visite à Braima Camará, Premier ministre de Guinée-Bissau, hospitalisé dans la capitale sénégalaise depuis la fin du mois d’août, a écrit apanews.

Selon l'agence, qui cite Radio do Povo, le chef de l’État sénégalais a exprimé ses vœux de prompt rétablissement au Premier ministre bissau-guinéen, actuellement sous surveillance médicale, et a souligné la volonté du Sénégal de soutenir ses voisins dans des moments délicats.

Braima Camará avait été évacué vers Dakar par vol militaire spécial après avoir ressenti un malaise lors de la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil d’État à Bissau. Initialement pris en charge à l’hôpital militaire principal de la capitale bissau-guinéenne, son transfert vers le Sénégal avait été autorisé par le président Umaro Sissoco Embaló afin de lui permettre de bénéficier d’examens médicaux plus approfondis.

Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (14)

  • image
    Paul Sarr il y a 3 jours

    Un très beau geste Mister president. Et prompt rétablissement au PM Bissau guinéen

  • image
    PM il y a 3 jours

    Le PR n'a rien à faire là bas, c'était au PM d'y aller où la Ministre des Affaires étrangères. En plus, il prend une photo comme une visite de star. PR démal ligguey 2029 diotna deh.

  • image
    Pref il y a 3 jours

    Ma sha Allah ma sha Allah. Cest cela aussi l Afrique, l hospitalité et la téranga.

  • image
    Patrioatisme il y a 3 jours

    J'ai été hospitalisé en mars mais Diomaye n'est pas venu me rendre visite. Et pourtant je suis Sénégalais !

  • image
    Dof il y a 3 jours

    Surement tu étais en psychiatrie. Guéris d'abord, et on verra quand tu seras en mesure de reconnaitre la réalité, s'il peut passer. Bonne santé mentale à toi.

  • image
    Visite il y a 3 jours

    PR Diomaye ne sait pas que tu es a l'hôpital Dalal Khél Il va sûrement venir te voir et t'envoyer vers les Saltigués

  • image
    Gg il y a 3 jours

    Tu avais avisé Diomaye de ton hospitalisation ?

  • image
    Hmm il y a 3 jours

    C’est le PM de Côte d’Ivoire qui était tombé ou celui de Guinée Bissau?

  • image
    Hummm il y a 3 jours

    C'est le dernier ministre de ta famille qui était tombé

  • image
    Anonyme il y a 3 jours

    Un beau geste monsieur le Président. Merci

  • image
    Put. Ain il y a 3 jours

    Pendant ce temps si le
    Premier ministre Senegalais souffre d une toux severe il court vite se soigner en FRANCE!!

  • image
    Menteur put Ain il y a 3 jours

    Sonko n'a jamais été en France depuis qu'il est nommé Premier ministre bayile léne féne

  • image
    Serigne_Bass il y a 3 jours

    Parallélisme des formes: en dehors de toute manifestation de populisme, c’est le PM qui devait aller voir son homologue alité. Ce sont les règles du protocole. On est un état civilisé régi par des règles ou on ne l’est pas. Ou peut être que nos dirigeants ne connaissent pas ses règles. Je pencherai pour cette deuxième hypothèse.

  • image
    Etat il y a 3 jours

    Bien dit mon cher

  • image
    Oustaz lombaire il y a 3 jours

    courageux et riche ce monsieur, mon gourou n'avait pas ces moyens. Résultat il a du aller contraint et forcé à la clinique sweety !! graisse de boa ya bon !!

  • image
    Mbé mbé il y a 3 jours

    Ma sha Allah ma sha Allah. Cest cela aussi l Afrique,./..AH AH AH AH AH AH...: ***La colère noire des athlètes sénégalais face au manque d’accompagnement / ***Au premier trimestre 2025, les forces de défense et de sécurité sénégalaises ont interpellé "1 946 personnes tentant de prendre la mer, / ***Au moins 55 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria (source sécuritaire et ONG)

  • image
    Oustaz Jacuzzi il y a 3 jours

    Mon gourou n'avait pas ces moyens il a du aller a la clinique sweety / graisse de boa en prime

  • image
    Réponse au batard Jacuzzi il y a 3 jours

    Khana ces ta maman qui l'attendait à sweet beauté parce k ces sur tes un enfant de la rue ’é batard

  • image
    Réponse au batard Jacuzzi il y a 3 jours

    Khana ces ta maman qui l'attendait à sweet beauté parce k ces sur tes un enfant de la rue ’é batard

  • image
    Mamadou il y a 3 jours

    Qui suis je :.je profite de pauvreté d'une gamine miséreuse puis la traite de guenon !! ......................... le maitre des moutons décérébrés et primitifs 221.....

  • image
    Réponse 1u batard il y a 3 jours

    Khana ces ta maman qui l'attendait à sweet beauté parce k ces sur tes un enfant de la rue ’é batard

  • image
    Africa tie kaw il y a 3 jours

    L Afrique unie ...et qui va gagner. Vive l Unite des peuples africains

  • image
    Merci Mr le Président ! il y a 3 jours

    Très belle initiative de magnifique exemple de Teranga sénégalaise en solidarité. Prompt rétablissement à Mr le Premier Ministre de la Guinée Bissau

  • image
    Bissau-senegalais il y a 3 jours

    C'est un beau geste. Le PM Braima doit aller par la suite en Europe pour faire un diagnostic plus approfondi. Il a eu une alerte de sante d'un homme avant ses 60 ans. Bon diagnostic + bonne prescription...le reste est le bon suivi. Et il vivra longtemps. Un chic monsieur ce Braima Camara. Bon rétablissement Dear Prime Minister

  • image
    Tovaritch Popov il y a 3 jours

    Pourquoi aller en Europe? Vraiment le complexe des Sénégalais pour le vieux continent me sidère. Les meilleures structures de santé ne sont pas forcément en Europe.

