societe

Auteur: Aminata SARR

Le président Diomaye Faye rend visite au PM bissau-guinéen hospitalisé à Dakar

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’est rendu ce vendredi à l’hôpital de Dakar pour rendre visite à Braima Camará, Premier ministre de Guinée-Bissau, hospitalisé dans la capitale sénégalaise depuis la fin du mois d’août, a écrit apanews.

Selon l'agence, qui cite Radio do Povo, le chef de l’État sénégalais a exprimé ses vœux de prompt rétablissement au Premier ministre bissau-guinéen, actuellement sous surveillance médicale, et a souligné la volonté du Sénégal de soutenir ses voisins dans des moments délicats.

Braima Camará avait été évacué vers Dakar par vol militaire spécial après avoir ressenti un malaise lors de la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil d’État à Bissau. Initialement pris en charge à l’hôpital militaire principal de la capitale bissau-guinéenne, son transfert vers le Sénégal avait été autorisé par le président Umaro Sissoco Embaló afin de lui permettre de bénéficier d’examens médicaux plus approfondis.