Le président Diomaye Faye rend visite au PM bissau-guinéen hospitalisé à Dakar
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’est rendu ce vendredi à l’hôpital de Dakar pour rendre visite à Braima Camará, Premier ministre de Guinée-Bissau, hospitalisé dans la capitale sénégalaise depuis la fin du mois d’août, a écrit apanews.
Selon l'agence, qui cite Radio do Povo, le chef de l’État sénégalais a exprimé ses vœux de prompt rétablissement au Premier ministre bissau-guinéen, actuellement sous surveillance médicale, et a souligné la volonté du Sénégal de soutenir ses voisins dans des moments délicats.
Braima Camará avait été évacué vers Dakar par vol militaire spécial après avoir ressenti un malaise lors de la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil d’État à Bissau. Initialement pris en charge à l’hôpital militaire principal de la capitale bissau-guinéenne, son transfert vers le Sénégal avait été autorisé par le président Umaro Sissoco Embaló afin de lui permettre de bénéficier d’examens médicaux plus approfondis.
Un très beau geste Mister president. Et prompt rétablissement au PM Bissau guinéen
Le PR n'a rien à faire là bas, c'était au PM d'y aller où la Ministre des Affaires étrangères. En plus, il prend une photo comme une visite de star. PR démal ligguey 2029 diotna deh.
Ma sha Allah ma sha Allah. Cest cela aussi l Afrique, l hospitalité et la téranga.
J'ai été hospitalisé en mars mais Diomaye n'est pas venu me rendre visite. Et pourtant je suis Sénégalais !
Surement tu étais en psychiatrie. Guéris d'abord, et on verra quand tu seras en mesure de reconnaitre la réalité, s'il peut passer. Bonne santé mentale à toi.
PR Diomaye ne sait pas que tu es a l'hôpital Dalal Khél Il va sûrement venir te voir et t'envoyer vers les Saltigués
Tu avais avisé Diomaye de ton hospitalisation ?
C’est le PM de Côte d’Ivoire qui était tombé ou celui de Guinée Bissau?
C'est le dernier ministre de ta famille qui était tombé
Un beau geste monsieur le Président. Merci
Pendant ce temps si le
Premier ministre Senegalais souffre d une toux severe il court vite se soigner en FRANCE!!
Sonko n'a jamais été en France depuis qu'il est nommé Premier ministre bayile léne féne
Parallélisme des formes: en dehors de toute manifestation de populisme, c’est le PM qui devait aller voir son homologue alité. Ce sont les règles du protocole. On est un état civilisé régi par des règles ou on ne l’est pas. Ou peut être que nos dirigeants ne connaissent pas ses règles. Je pencherai pour cette deuxième hypothèse.
Bien dit mon cher
courageux et riche ce monsieur, mon gourou n'avait pas ces moyens. Résultat il a du aller contraint et forcé à la clinique sweety !! graisse de boa ya bon !!
Ma sha Allah ma sha Allah. Cest cela aussi l Afrique,./..AH AH AH AH AH AH...: ***La colère noire des athlètes sénégalais face au manque d’accompagnement / ***Au premier trimestre 2025, les forces de défense et de sécurité sénégalaises ont interpellé "1 946 personnes tentant de prendre la mer, / ***Au moins 55 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria (source sécuritaire et ONG)
Mon gourou n'avait pas ces moyens il a du aller a la clinique sweety / graisse de boa en prime
Khana ces ta maman qui l'attendait à sweet beauté parce k ces sur tes un enfant de la rue ’é batard
Khana ces ta maman qui l'attendait à sweet beauté parce k ces sur tes un enfant de la rue ’é batard
Qui suis je :.je profite de pauvreté d'une gamine miséreuse puis la traite de guenon !! ......................... le maitre des moutons décérébrés et primitifs 221.....
Khana ces ta maman qui l'attendait à sweet beauté parce k ces sur tes un enfant de la rue ’é batard
L Afrique unie ...et qui va gagner. Vive l Unite des peuples africains
Très belle initiative de magnifique exemple de Teranga sénégalaise en solidarité. Prompt rétablissement à Mr le Premier Ministre de la Guinée Bissau
C'est un beau geste. Le PM Braima doit aller par la suite en Europe pour faire un diagnostic plus approfondi. Il a eu une alerte de sante d'un homme avant ses 60 ans. Bon diagnostic + bonne prescription...le reste est le bon suivi. Et il vivra longtemps. Un chic monsieur ce Braima Camara. Bon rétablissement Dear Prime Minister
Pourquoi aller en Europe? Vraiment le complexe des Sénégalais pour le vieux continent me sidère. Les meilleures structures de santé ne sont pas forcément en Europe.
