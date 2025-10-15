Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Friday 24 October, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Massage "body body" à Sacré-Cœur 3 : Un salon du sexe démantelé, 3 masseuses arrêtées par la SU

Auteur: Mor Mbaye Cissé

il y a 1 semaine 1956 Lectures 2 Commentaires | English
image

Massage "body body" à Sacré-Cœur 3 : Un salon du sexe démantelé, 3 masseuses arrêtées par la SU

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a démantelé un réseau de prostitution déguisée en salon de massage à Sacré-Cœur 3, selon des informations exclusives de Seneweb. Quatre femmes ont été placées en garde à vue à la suite de cette opération.

Il s'agit de F. Ndiaye, âgée de 25 ans, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; F. Ba, née en 1999, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; M. Hanne, âgée de 25 ans, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; et A. Tine, née en 1999 à Thiès, se disant aide-ménagère et domiciliée à Diamaguène.

Il leur est reproché du racolage sur internet et d'avoir, sans autorisation administrative, ouvert et exploité un salon de massage à l'enseigne "Envie de s'évader" situé à Sacré-Cœur 3.

Cette interpellation fait suite à l'exploitation d'une information issue de la cyber-patrouille de la Brigade des Mœurs faisant état de la pratique de massages dits "body body", "Nourou" et "corps à corps".

La descente effectuée sur les lieux par les hommes du commissaire Ismaïla Goudiaby a permis de les surprendre en flagrant délit. Elles ont été conduites dans les locaux du commissariat central de Dakar sous le commandement du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng.

Interrogée sommairement, la masseuse F. Ndiaye, après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, a déclaré qu'elle est la propriétaire dudit salon de massage et a désigné les autres mises en cause comme étant ses employées.

Les quatre suspectes ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

Auteur: Mor Mbaye Cissé
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (1)

  • image
    Diama il y a 1 semaine

    😂🤭🫣🤐🤐

  • image
    aaaa il y a 1 semaine

    deeeet boul wakh dééé; bou fi kene wakh dara 😂😂😂😂

Participer à la Discussion

💼
🔥 OFFRE D'EMPLOI

Électrotechnicien - Société Avicole

📍 Dakar, Sénégal
⏰ Temps plein
Voir l'offre complète →

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Victoria Club : Mauvaise Nouvelle Pour Viviane Chidid
    Justice il y a 17 heures
  2. Post image
    2
    Affaire De La Dette Cachée : La Défense De Macky Sall Bute Sur Des Refus D'hôtels
    Justice il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    Dette Du Sénégal : L’immense Fardeau De 25 368 Milliards De Francs Cfa
    Economie il y a 10 heures
  4. Post image
    4
    France : «madiambal Diagne S’est Livré à La Police Après Avoir Fini De…»
    Justice il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Sénégal : Le Fmi Revient Pour Un Nouveau Programme
    Economie il y a 16 heures
  6. Post image
    6
    Drame Familial à Ouest-foire : Il Tue Son Petit Frère Qui Avait Expulsé Sa Copine
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Actes Contre Nature à Keur Massar : la Presse Et La Police Au Banc Des Accusés
    Chronique il y a 14 heures
  8. Post image
    8
    Ghana : Les Jeunes Footballeurs Momo Et Bamba échappent à Leurs Ravisseurs Et Sont En Route Pour Dakar
    Societe il y a 9 heures
  9. Post image
    9
    Me Pierre-olivier Sur (avocat De Macky) : «le Vrai Problème, C’est Celui Des Rapports Cachés...»
    Politique il y a 7 heures
  10. Post image
    10
    Br De Faidherbe : Le Chroniqueur Sa Wolof Convoqué
    Justice il y a 16 heures

Articles Tendances