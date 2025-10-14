Massage "body body" à Sacré-Cœur 3 : Un salon du sexe démantelé, 3 masseuses arrêtées par la SU
La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a démantelé un réseau de prostitution déguisée en salon de massage à Sacré-Cœur 3, selon des informations exclusives de Seneweb. Quatre femmes ont été placées en garde à vue à la suite de cette opération.
Il s'agit de F. Ndiaye, âgée de 25 ans, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; F. Ba, née en 1999, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; M. Hanne, âgée de 25 ans, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; et A. Tine, née en 1999 à Thiès, se disant aide-ménagère et domiciliée à Diamaguène.
Il leur est reproché du racolage sur internet et d'avoir, sans autorisation administrative, ouvert et exploité un salon de massage à l'enseigne "Envie de s'évader" situé à Sacré-Cœur 3.
Cette interpellation fait suite à l'exploitation d'une information issue de la cyber-patrouille de la Brigade des Mœurs faisant état de la pratique de massages dits "body body", "Nourou" et "corps à corps".
La descente effectuée sur les lieux par les hommes du commissaire Ismaïla Goudiaby a permis de les surprendre en flagrant délit. Elles ont été conduites dans les locaux du commissariat central de Dakar sous le commandement du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng.
Interrogée sommairement, la masseuse F. Ndiaye, après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, a déclaré qu'elle est la propriétaire dudit salon de massage et a désigné les autres mises en cause comme étant ses employées.
Les quatre suspectes ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête.
Commentaires (37)
Est ce que c’est pas un sujet tabou au Sénégal
Huum. Ca me dit quelque chose.
surtout les filles peulhs sont nombreuses dans ces salons de massages
En vcs je m’ennuyais et j’ai appelé un salon après avoir pris un 6/9 j’ai remarqué 4 jours après avoir du mal à uriner, par la suite une liquide blanchâtre, qui jaunis une fois sur le caleçon sortais de mon sexe de retour dans mon pays d’accueil j’ai fais un test, j’avais chopé une infection de la gonorrhée. Donc une partie de plaisir de 5mn peut vite avoir des conséquences grave
Ndeyssane!!!!! Si la gendarmerie ou la police avait fait leur travail en arrêtant ndeye Khady de sweet beauté en 2020, ke Sénégal aurait un destin différent, tant de morts de saccages de chômages
n'essayez pas de détourner les gens avec vos sujets bidons, parlez nous foot!!!!!!!!!!
il y a un adepte au petit palais donc laissez les filles tranquilles way
Cet article ne va pas plaire aux pastefiens
les i.diots ne savent pas que c'est grace au complot du salon de massage qu'il a acceder au pouvoir ,plus vous l'insultez plus nous l'aimons vous n'avez toujours pas compris que la politique a changer
J'ai entendu du bruit concernant une rwandaise! C'était où? 🤔
A Han! Vous avez dit body-body ?
Ca vous fait penser à quelqu'un, n'est ce pas???
Mais sonko en sait quelque chose deh. Il faut lui demander son avis avant de fermer la boutique
Petit Mec va tomber malade! Il y avait trouvé une remplaçante de Adji Sarr!
tu trompes personne avec tes multi posts sur tous les articles de seneweb
Masseur ou kinésithérapeute c’est devenu la nouvelle tendance en la matière et ce n’est pas un contrôleur fiscal qui va les embêter.
Mais le flagrant délit ! Comment ça ? 😂 Ils les ont vu à poil ou quoi ?
tigui . il faut la video
Tous les salons de massage au Sénégal sans exception ya que de la prostitution déguisée.
Donc celui qui va dans ces salons le seul but c'est de niquer des prostituées. Un homme responsable ne fréquente jamais ces salons de massage. Donc ya que le client et le prostitués , comme le grand juriste Amadou ba boorome livre hi la expliqué.
C’est vrai que le fait de livrer son corps au des plaisir sexuel d’autrui pour de l’argent est un fléau social, chacun a son opinion la dessus.
Le client est-il là ? Oups il est en retard il sera là après 21 heures
Ousmane Sonko a flingué sa réputation à jamais.
Vous avez raison ! Cette histoire de masseuses asrrêtees par la police interpelle encore Sonko devant la justice !!!
Et pourtant, c'est avec cette réputation qu'il a été propulsé au pouvoir! Alors prenez votre mal en patience et laissez-le travailler. Le Sénégal est en train de traverser une zone de turbulence mais nous allons dans des lendemains meilleurs inchallah.
Quel pouvoir ? Il est 1er ministre seulement, et il suffit d'1 simple decret pour l'"effacer" de sa position. Aussi, il n'est pas eligible pour les prochaines elections.
Ce régime ne doit fermer aucun salon de massage, au contraire il doit les promouvoir!!!
Sonko y avait trouvait son Bonheur et sa Santé.
Mais bon sang! Pourquoi tout le monde pense au Massiopathe alias mu say say mi à chaque fois qu'on parle massage ? C'est une atteinte grave à l'honneur d'une autorité exerçant une partie des prérogatives du Chef de l'État 😎. Encore que ku say say ki se faisait tripotter les lombaires par des kinésithérapeutes du dimanche après le fatwa d'un imam imaginaire
Est ce que le client est au courant de ce nouveau loupenard comme ce sont ses milieux préférés?
Ah oui un.pays le premier esr un adepte du body body. Laisser ces filles tranquill.
Faut pas toucher aux médecins traitants de mon gourou...
Elles sont kinésithérapeutes ou lombairologues ? C'est pour un ami ?
Ton ami ne serait pas premier ministre d'un pays de la sous région ? Mdrr
Si c’est en flagrant délit, c’est que c’était avec les clients. Qu’ont-ils fait des clients
En tant que bon senegalais je suis venu voir les commentaires ça ressemble a un cas qu'on a connu les années passées. J'espère que c'est pas tabou. Mdrr.
Salon PROS
Il faut les libérer car nous avons un PM qui est un habitué de ses milieux de plaisir. Oussou badio beug beignet Adji
ne serait pas premier ministre d'un pays de la sous région...............plus que ça, c'est la lumière du continent, le visionnaire de la sous région que l'on nous envie de Moscou à Ney York en passant passant par 'Wa Sho Ling' célèbre rue de masseuses en Thaïlande !!
C'est sûr que c'est une concurrente qui a casqué ou elle n'a pas pu payer la cotisation mensuelle. Ces salons sont nombreux dans ce pays
Dommage pour lui, à chaque fois qu'on parlera des derrives dans les salons de massages et de violence poltique, les gens penseront à lui.
la responsabilité, l'ethique, le sens des valeurs, il faut toujours les cultiver.
Allez voir si ca ne bodybody ou ne nouroubouthie pas la Primature, Premier salon de massage de la Republique
heeee faut laissser les amies de sonko là tranquilles deh
Il y a un client pervers sexuel qui a mougou la masseuse et la gérante. Pour le sauver ses proches le surnommer le "le saint". Le karma est en train de s'abattre sur lui. Il échoue dans ce qu'il entreprend.
Vous le connaissez ?
ne serait il pas premier ministre par hasard?
Si Yolom respectait la loi il n'aurait pas bravé le couvre-feu munit de son petit flacon d'huile pour nuitamment se glisser dans un obscur, glauque et douteux salon de massage. Il faut pour la sécurité de l'Etat que ce gars soit examiné par un collège de psychiatres pour déterminer s'il est apte ou non à gouverner le pays. Parce que lui il semblerait que c'est son entre-jambe qui le gouverne.
Ahahahahha il est clair que la nature semble avoir accordé aux fonctions physiques ce qu’elle a refusé aux fonctions intellectuelles de certains 🤣🤣
Mrrrr petit falcon bi la mounoul mougne quoi 🤣🤣🤣🤣 les gars vous n etes pas du tout serieux 🤣🤣🤣🤣
Vraiment vous vous foutez ne nous,vous semblez tous vous attaquer à PROS.Le Senegal est un tout petit pays tout le monde se connaît,dans ce pays on connaît très de belles filles qui ont des appartements qui coûtent 100 millions,qui conduisent des voitures de luxe et energivores,qui voyagent en première classe etc et souvent ces files n’ont pas d’emploi ou sont casées dans certaines structures et payées à ne rien faire.Pourtant ce sont les mêmes personnes qui dénigrent ces salons de massage qui fréquentent ces prostituées de luxe.Certains font pire en fréquentant des homos dans des hôtels à l’intérieur du pays et hors du pays .Quand un état veut detruire la réputation d’un homme le destin de ce dernier est scellé ..Sonko a certes commis une erreur en fréquentant ce salon mais c’est derrière nous d’autant plus lui même a élu un président et a conduit la liste du Pastef aux dernières élections législatives et a eu une écrasante majorité ce qui veut dire que « la bave du crapaud n’atteint pas la colombe blanche»
Mdr toi va chercher des neurones, en plus des vagabondages noctures et pervers, il a appelé au mortal kombat juste ne pas assumer ses actes. il s'en est résulté des dizaines de morts. Stp shut up
Ça ne sera jamais derrière nous Toujours présent dans nos esprits. Il doit partir loin du Sénégal se faire oublier
Il y a un abonné habitué des faits, qui a sacrifié 80 jeunes pour du body body.
@Boy town --le gourou a certes commis une erreur ..................OHHH plus que ça , c'est la que les moutons ne comprennent rien...
1) il pisse sur les règles communes pour son plaisir PERSONNEL: couvre feu.
2) profitant de sa 'puissance' financière il profite de la misère: impérialisme
3) il traite une concitoyenne de singe : panafricanisme.......
Finalement l’affaire Seweet Beauté est comparable à l’œil de Caen pour le Client. Cette affaire lui colle au front c’est pas possible. Dommage à chaque fois que tu le vois tu ne peux pas ne pas penser à ça surtout à cause des dégâts collatéraux
Laissez-les gens qui n'ont pas les moyens de se soigner fréquenter ces instituts de soins thérapeutiques. La graisse de python se fait rare en plus.
Si c'est un flagrant délit c'est qu'il y avait des hommes. Je ne lis que 4 femmes interpelées? OU SONT LES HOMMES
Seneweb, vous devriez mettre cet avertissement : "Toute ressemblance avec des faits qui évoquent des personnes actuellement au coeur du pouvoir n'est que fortuite". Avec la cybercrim, on ne sait jamais😅
Ou bien n’est pure coïncidence ahahahahah !
N'est que fiction mdrrr
C est dommage les massages pour soulager le dos y sont moins cher la preuve notre premier ministre qui était tellement pauvre qu il ne pouvait se payer un kiné y avait eu recours avant que le complot du dictateur Macky sall ne se referme contre notre saint yolom adepte de la graisse de boa.
Ousmane Sonko de Sweet Beauté
Jurisprudence
Comment expliquer l arrestation de ces femmes ?
Si un homme politique avait chopé dans ce salon, on parlerait de complot, tout comme dans l'affaire "sweet beauté".
Si un homme politique avait été chopé dans ce salon, on parlerait de complot, tout comme dans l'affaire "sweet beauté".
Les salons de massages poussent comme des champignons à Dakar !
Même les salons de coiffure s y mettent !
Salon de coiffure et salon de massage dans l arrière cour , trouvez l erreur !
Un grand business de la débauche à ciel ouvert !
Un pays de fervents musulmants et chretiens, pourtant plus de 90% ndialokatt! Arreter l'adultere et les rapports hors mariages! Vous etes degoutants et pathetiques!
Naturel rek wa waw ! C’est ça qui est bon 🤪
Participer à la Discussion