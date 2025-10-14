Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Massage "body body" à Sacré-Cœur 3 : Un salon du sexe démantelé, 3 masseuses arrêtées par la SU

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 1 semaine 30877 Lectures 64 Commentaires | English
image

Massage "body body" à Sacré-Cœur 3 : Un salon du sexe démantelé, 3 masseuses arrêtées par la SU

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a démantelé un réseau de prostitution déguisée en salon de massage à Sacré-Cœur 3, selon des informations exclusives de Seneweb. Quatre femmes ont été placées en garde à vue à la suite de cette opération.

Il s'agit de F. Ndiaye, âgée de 25 ans, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; F. Ba, née en 1999, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; M. Hanne, âgée de 25 ans, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; et A. Tine, née en 1999 à Thiès, se disant aide-ménagère et domiciliée à Diamaguène.

Il leur est reproché du racolage sur internet et d'avoir, sans autorisation administrative, ouvert et exploité un salon de massage à l'enseigne "Envie de s'évader" situé à Sacré-Cœur 3.

Cette interpellation fait suite à l'exploitation d'une information issue de la cyber-patrouille de la Brigade des Mœurs faisant état de la pratique de massages dits "body body", "Nourou" et "corps à corps".

La descente effectuée sur les lieux par les hommes du commissaire Ismaïla Goudiaby a permis de les surprendre en flagrant délit. Elles ont été conduites dans les locaux du commissariat central de Dakar sous le commandement du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng.

Interrogée sommairement, la masseuse F. Ndiaye, après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, a déclaré qu'elle est la propriétaire dudit salon de massage et a désigné les autres mises en cause comme étant ses employées.

Les quatre suspectes ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (37)

  • image
    Huuuum il y a 1 semaine

    Est ce que c’est pas un sujet tabou au Sénégal

  • image
    Ben il y a 1 semaine

    Huum. Ca me dit quelque chose.

  • image
    M. Alex il y a 1 semaine

    surtout les filles peulhs sont nombreuses dans ces salons de massages

  • image
    Vacancier il y a 1 semaine

    En vcs je m’ennuyais et j’ai appelé un salon après avoir pris un 6/9 j’ai remarqué 4 jours après avoir du mal à uriner, par la suite une liquide blanchâtre, qui jaunis une fois sur le caleçon sortais de mon sexe de retour dans mon pays d’accueil j’ai fais un test, j’avais chopé une infection de la gonorrhée. Donc une partie de plaisir de 5mn peut vite avoir des conséquences grave

  • image
    Avis il y a 1 semaine

    Ndeyssane!!!!! Si la gendarmerie ou la police avait fait leur travail en arrêtant ndeye Khady de sweet beauté en 2020, ke Sénégal aurait un destin différent, tant de morts de saccages de chômages

  • image
    nourou boutch il y a 1 semaine

    n'essayez pas de détourner les gens avec vos sujets bidons, parlez nous foot!!!!!!!!!!

  • image
    camara il y a 1 semaine

    il y a un adepte au petit palais donc laissez les filles tranquilles way

  • image
    Mass il y a 1 semaine

    Cet article ne va pas plaire aux pastefiens

  • image
    youngs il y a 1 semaine

    les i.diots ne savent pas que c'est grace au complot du salon de massage qu'il a acceder au pouvoir ,plus vous l'insultez plus nous l'aimons vous n'avez toujours pas compris que la politique a changer

  • image
    Assane il y a 1 semaine

    J'ai entendu du bruit concernant une rwandaise! C'était où? 🤔

  • image
    Goor il y a 1 semaine

    A Han! Vous avez dit body-body ?

  • image
    danguinebouavc il y a 1 semaine

    Ca vous fait penser à quelqu'un, n'est ce pas???

  • image
    camara yile il y a 1 semaine

    Mais sonko en sait quelque chose deh. Il faut lui demander son avis avant de fermer la boutique

  • image
    NON !! il y a 1 semaine

    Petit Mec va tomber malade! Il y avait trouvé une remplaçante de Adji Sarr!

  • image
    woutil liguéy il y a 1 semaine

    tu trompes personne avec tes multi posts sur tous les articles de seneweb

  • image
    Lucifer il y a 1 semaine

    Masseur ou kinésithérapeute c’est devenu la nouvelle tendance en la matière et ce n’est pas un contrôleur fiscal qui va les embêter.
    Mais le flagrant délit ! Comment ça ? 😂 Ils les ont vu à poil ou quoi ?

  • image
    kara il y a 1 semaine

    tigui . il faut la video

  • image
    G il y a 1 semaine

    Tous les salons de massage au Sénégal sans exception ya que de la prostitution déguisée.
    Donc celui qui va dans ces salons le seul but c'est de niquer des prostituées. Un homme responsable ne fréquente jamais ces salons de massage. Donc ya que le client et le prostitués , comme le grand juriste Amadou ba boorome livre hi la expliqué.

  • image
    Lucifer il y a 1 semaine

    C’est vrai que le fait de livrer son corps au des plaisir sexuel d’autrui pour de l’argent est un fléau social, chacun a son opinion la dessus.

  • image
    Serge il y a 1 semaine

    Le client est-il là ? Oups il est en retard il sera là après 21 heures

  • image
    Niit il y a 1 semaine

    Ousmane Sonko a flingué sa réputation à jamais.

  • image
    Aly il y a 1 semaine

    Vous avez raison ! Cette histoire de masseuses asrrêtees par la police interpelle encore Sonko devant la justice !!!

  • image
    YEMAIN il y a 1 semaine

    Et pourtant, c'est avec cette réputation qu'il a été propulsé au pouvoir! Alors prenez votre mal en patience et laissez-le travailler. Le Sénégal est en train de traverser une zone de turbulence mais nous allons dans des lendemains meilleurs inchallah.

  • image
    @YEMAIN il y a 1 semaine

    Quel pouvoir ? Il est 1er ministre seulement, et il suffit d'1 simple decret pour l'"effacer" de sa position. Aussi, il n'est pas eligible pour les prochaines elections.

  • image
    Sweet Beauty il y a 1 semaine

    Ce régime ne doit fermer aucun salon de massage, au contraire il doit les promouvoir!!!
    Sonko y avait trouvait son Bonheur et sa Santé.

  • image
    Khalil il y a 1 semaine

    Mais bon sang! Pourquoi tout le monde pense au Massiopathe alias mu say say mi à chaque fois qu'on parle massage ? C'est une atteinte grave à l'honneur d'une autorité exerçant une partie des prérogatives du Chef de l'État 😎. Encore que ku say say ki se faisait tripotter les lombaires par des kinésithérapeutes du dimanche après le fatwa d'un imam imaginaire

  • image
    Jambaar il y a 1 semaine

    Est ce que le client est au courant de ce nouveau loupenard comme ce sont ses milieux préférés?

  • image
    mass il y a 1 semaine

    Ah oui un.pays le premier esr un adepte du body body. Laisser ces filles tranquill.

  • image
    Oustaz Jacuzzi il y a 1 semaine

    Faut pas toucher aux médecins traitants de mon gourou...

  • image
    Diomaye paillasson il y a 1 semaine

    Elles sont kinésithérapeutes ou lombairologues ? C'est pour un ami ?

  • image
    Rigolons un peu il y a 1 semaine

    Ton ami ne serait pas premier ministre d'un pays de la sous région ? Mdrr

  • image
    Pape il y a 1 semaine

    Si c’est en flagrant délit, c’est que c’était avec les clients. Qu’ont-ils fait des clients

  • image
    Bon Seneglais il y a 1 semaine

    En tant que bon senegalais je suis venu voir les commentaires ça ressemble a un cas qu'on a connu les années passées. J'espère que c'est pas tabou. Mdrr.

  • image
    Sonko sarr il y a 1 semaine

    Salon PROS

  • image
    Psycho il y a 1 semaine

    Il faut les libérer car nous avons un PM qui est un habitué de ses milieux de plaisir. Oussou badio beug beignet Adji

  • image
    Gourou sahelien il y a 1 semaine

    ne serait pas premier ministre d'un pays de la sous région...............plus que ça, c'est la lumière du continent, le visionnaire de la sous région que l'on nous envie de Moscou à Ney York en passant passant par 'Wa Sho Ling' célèbre rue de masseuses en Thaïlande !!

  • image
    mamadi il y a 1 semaine

    C'est sûr que c'est une concurrente qui a casqué ou elle n'a pas pu payer la cotisation mensuelle. Ces salons sont nombreux dans ce pays

  • image
    fall il y a 1 semaine

    Dommage pour lui, à chaque fois qu'on parlera des derrives dans les salons de massages et de violence poltique, les gens penseront à lui.
    la responsabilité, l'ethique, le sens des valeurs, il faut toujours les cultiver.

  • image
    Hkk il y a 1 semaine

    Allez voir si ca ne bodybody ou ne nouroubouthie pas la Primature, Premier salon de massage de la Republique

  • image
    Sonko il y a 1 semaine

    heeee faut laissser les amies de sonko là tranquilles deh

  • image
    Huile de serpent il y a 1 semaine

    Il y a un client pervers sexuel qui a mougou la masseuse et la gérante. Pour le sauver ses proches le surnommer le "le saint". Le karma est en train de s'abattre sur lui. Il échoue dans ce qu'il entreprend.
    Vous le connaissez ?

  • image
    karma il y a 1 semaine

    ne serait il pas premier ministre par hasard?

  • image
    Fassou nããr bou gör il y a 1 semaine

    Si Yolom respectait la loi il n'aurait pas bravé le couvre-feu munit de son petit flacon d'huile pour nuitamment se glisser dans un obscur, glauque et douteux salon de massage. Il faut pour la sécurité de l'Etat que ce gars soit examiné par un collège de psychiatres pour déterminer s'il est apte ou non à gouverner le pays. Parce que lui il semblerait que c'est son entre-jambe qui le gouverne.

  • image
    Lucifer il y a 1 semaine

    Ahahahahha il est clair que la nature semble avoir accordé aux fonctions physiques ce qu’elle a refusé aux fonctions intellectuelles de certains 🤣🤣

  • image
    Flacon il y a 1 semaine

    Mrrrr petit falcon bi la mounoul mougne quoi 🤣🤣🤣🤣 les gars vous n etes pas du tout serieux 🤣🤣🤣🤣

  • image
    Boy town il y a 1 semaine

    Vraiment vous vous foutez ne nous,vous semblez tous vous attaquer à PROS.Le Senegal est un tout petit pays tout le monde se connaît,dans ce pays on connaît très de belles filles qui ont des appartements qui coûtent 100 millions,qui conduisent des voitures de luxe et energivores,qui voyagent en première classe etc et souvent ces files n’ont pas d’emploi ou sont casées dans certaines structures et payées à ne rien faire.Pourtant ce sont les mêmes personnes qui dénigrent ces salons de massage qui fréquentent ces prostituées de luxe.Certains font pire en fréquentant des homos dans des hôtels à l’intérieur du pays et hors du pays .Quand un état veut detruire la réputation d’un homme le destin de ce dernier est scellé ..Sonko a certes commis une erreur en fréquentant ce salon mais c’est derrière nous d’autant plus lui même a élu un président et a conduit la liste du Pastef aux dernières élections législatives et a eu une écrasante majorité ce qui veut dire que « la bave du crapaud n’atteint pas la colombe blanche»

  • image
    doffdouwerr il y a 1 semaine

    Mdr toi va chercher des neurones, en plus des vagabondages noctures et pervers, il a appelé au mortal kombat juste ne pas assumer ses actes. il s'en est résulté des dizaines de morts. Stp shut up

  • image
    Patriote il y a 1 semaine

    Ça ne sera jamais derrière nous Toujours présent dans nos esprits. Il doit partir loin du Sénégal se faire oublier

  • image
    Sénégal il y a 1 semaine

    Il y a un abonné habitué des faits, qui a sacrifié 80 jeunes pour du body body.

  • image
    porozet il y a 1 semaine

    @Boy town --le gourou a certes commis une erreur ..................OHHH plus que ça , c'est la que les moutons ne comprennent rien...
    1) il pisse sur les règles communes pour son plaisir PERSONNEL: couvre feu.
    2) profitant de sa 'puissance' financière il profite de la misère: impérialisme
    3) il traite une concitoyenne de singe : panafricanisme.......

  • image
    David il y a 1 semaine

    Finalement l’affaire Seweet Beauté est comparable à l’œil de Caen pour le Client. Cette affaire lui colle au front c’est pas possible. Dommage à chaque fois que tu le vois tu ne peux pas ne pas penser à ça surtout à cause des dégâts collatéraux

  • image
    Paix il y a 1 semaine

    Laissez-les gens qui n'ont pas les moyens de se soigner fréquenter ces instituts de soins thérapeutiques. La graisse de python se fait rare en plus.

  • image
    Thaam il y a 1 semaine

    Si c'est un flagrant délit c'est qu'il y avait des hommes. Je ne lis que 4 femmes interpelées? OU SONT LES HOMMES

  • image
    Damel il y a 1 semaine

    Seneweb, vous devriez mettre cet avertissement : "Toute ressemblance avec des faits qui évoquent des personnes actuellement au coeur du pouvoir n'est que fortuite". Avec la cybercrim, on ne sait jamais😅

  • image
    Lucifer il y a 1 semaine

    Ou bien n’est pure coïncidence ahahahahah !

  • image
    Haha il y a 1 semaine

    N'est que fiction mdrrr

  • image
    Lami il y a 1 semaine

    C est dommage les massages pour soulager le dos y sont moins cher la preuve notre premier ministre qui était tellement pauvre qu il ne pouvait se payer un kiné y avait eu recours avant que le complot du dictateur Macky sall ne se referme contre notre saint yolom adepte de la graisse de boa.

  • image
    Porozé il y a 1 semaine

    Ousmane Sonko de Sweet Beauté

  • image
    Warou il y a 1 semaine

    Jurisprudence
    Comment expliquer l arrestation de ces femmes ?

  • image
    Kamis il y a 1 semaine

    Si un homme politique avait chopé dans ce salon, on parlerait de complot, tout comme dans l'affaire "sweet beauté".

  • image
    Kamis il y a 1 semaine

    Si un homme politique avait été chopé dans ce salon, on parlerait de complot, tout comme dans l'affaire "sweet beauté".

  • image
    Natangue il y a 1 semaine

    Les salons de massages poussent comme des champignons à Dakar !
    Même les salons de coiffure s y mettent !
    Salon de coiffure et salon de massage dans l arrière cour , trouvez l erreur !
    Un grand business de la débauche à ciel ouvert !

  • image
    Goorou senegal il y a 1 semaine

    Un pays de fervents musulmants et chretiens, pourtant plus de 90% ndialokatt! Arreter l'adultere et les rapports hors mariages! Vous etes degoutants et pathetiques!

  • image
    Lucifer il y a 1 semaine

    Naturel rek wa waw ! C’est ça qui est bon 🤪

