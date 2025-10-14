societe

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Massage "body body" à Sacré-Cœur 3 : Un salon du sexe démantelé, 3 masseuses arrêtées par la SU

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a démantelé un réseau de prostitution déguisée en salon de massage à Sacré-Cœur 3, selon des informations exclusives de Seneweb. Quatre femmes ont été placées en garde à vue à la suite de cette opération.

Il s'agit de F. Ndiaye, âgée de 25 ans, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; F. Ba, née en 1999, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; M. Hanne, âgée de 25 ans, se disant masseuse et domiciliée à Sacré-Cœur 3 ; et A. Tine, née en 1999 à Thiès, se disant aide-ménagère et domiciliée à Diamaguène.

Il leur est reproché du racolage sur internet et d'avoir, sans autorisation administrative, ouvert et exploité un salon de massage à l'enseigne "Envie de s'évader" situé à Sacré-Cœur 3.

Cette interpellation fait suite à l'exploitation d'une information issue de la cyber-patrouille de la Brigade des Mœurs faisant état de la pratique de massages dits "body body", "Nourou" et "corps à corps".

La descente effectuée sur les lieux par les hommes du commissaire Ismaïla Goudiaby a permis de les surprendre en flagrant délit. Elles ont été conduites dans les locaux du commissariat central de Dakar sous le commandement du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng.

Interrogée sommairement, la masseuse F. Ndiaye, après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, a déclaré qu'elle est la propriétaire dudit salon de massage et a désigné les autres mises en cause comme étant ses employées.

Les quatre suspectes ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête.