societe

«Nous avons cru qu’ils…» : un des six routiers enlevés par djihadistes au Mali raconte

Auteur: SenewebNews-RP

il y a 1 jour 5209 Lectures 6 Commentaires | English
image

«Nous avons cru qu’ils…» : un des six routiers enlevés par djihadistes au Mali raconte

Libéré sain et sauf, à l’instar de ses cinq collègues kidnappés en territoire malien, Birane Ndiaye raconte à L’Observateur leur calvaire.

«Nous avons vécu une situation extrêmement difficile. Quiconque ose la minimiser, c'est parce qu'il ne l'a pas vécue ou ne peut l'imaginer. À notre libération, un ami m'a donné 5000 francs. J'ai acheté un tee-shirt et un pantalon pour rentrer. Nous rendons grâce à Dieu d'être revenus vivants. La nuit du Gamou, les djihadistes nous ont fait dormir sur une toile noire au milieu de la forêt, sous la pluie, dévorés par les moustiques. Nous avons cru qu'ils allaient nous fusiller ou nous égorger. Nous remercions tous ceux qui ont prié pour nous. Ç'aurait pu être pire.»

Auteur: SenewebNews-RP
Publié le: Lundi 08 Septembre 2025
Commentaires (5)

  • image
    Mag bou rew il y a 1 jour

    Laissez les pastéfiens bêler, ils sont dans le déni dès que ça ne les arrange pas.

  • image
    Kilifeu pca honnête il y a 1 jour

    Encore l'AFP.......oh non c'est un média local.....zut, crotte...

  • image
    WAAW il y a 1 jour

    Qui les a libéré et comment ?

  • image
    le libéré il y a 1 jour

    va publier l'histoire de son enlèvement.....à la une ces prochains jours.... en fait, il n'a pas été maltraité seulement interdit de baise ....quoique....

  • image
    O Soumadi Kertieen il y a 1 jour

    Ce n'est pas le mode opératoire des jihadistes. Quand ils se décident à prendre des otages ce n'est pas pour les libérer 24 après sans gains politiques.

  • image
    Mamadou il y a 1 jour

    Au Mozambique, des djihadistes attaquent une ville près de sites gaziers
    Des insurgés affiliés à l’organisation Etat islamique ont tué au moins quatre personnes lors d’un raid sur Mocimboa da Praia, située à environ 80 kilomètres d’un projet de gaz naturel liquéfié mené par TotalEnergies.

Participer à la Discussion

