«Nous avons cru qu’ils…» : un des six routiers enlevés par djihadistes au Mali raconte
Libéré sain et sauf, à l’instar de ses cinq collègues kidnappés en territoire malien, Birane Ndiaye raconte à L’Observateur leur calvaire.
«Nous avons vécu une situation extrêmement difficile. Quiconque ose la minimiser, c'est parce qu'il ne l'a pas vécue ou ne peut l'imaginer. À notre libération, un ami m'a donné 5000 francs. J'ai acheté un tee-shirt et un pantalon pour rentrer. Nous rendons grâce à Dieu d'être revenus vivants. La nuit du Gamou, les djihadistes nous ont fait dormir sur une toile noire au milieu de la forêt, sous la pluie, dévorés par les moustiques. Nous avons cru qu'ils allaient nous fusiller ou nous égorger. Nous remercions tous ceux qui ont prié pour nous. Ç'aurait pu être pire.»
Commentaires (5)
Laissez les pastéfiens bêler, ils sont dans le déni dès que ça ne les arrange pas.
Encore l'AFP.......oh non c'est un média local.....zut, crotte...
Qui les a libéré et comment ?
va publier l'histoire de son enlèvement.....à la une ces prochains jours.... en fait, il n'a pas été maltraité seulement interdit de baise ....quoique....
Ce n'est pas le mode opératoire des jihadistes. Quand ils se décident à prendre des otages ce n'est pas pour les libérer 24 après sans gains politiques.
