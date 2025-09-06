Semaine rouge de l’administration » : le collectif interministériel appelle au port du brassard rouge à partir du 8 septembre
La note précise que tous les agents, tant au niveau central qu’au niveau déconcentré, sont tenus de porter un brassard rouge pendant la semaine. Ce geste collectif vise à attirer l’attention des autorités et du public sur la situation des travailleurs de l’administration et à exercer une pression pacifique pour obtenir des réponses rapides du gouvernement.La démarche est présentée comme la première étape d’un plan de mobilisation du CIAAS. La note, signée par Omar Drame, coordonnateur du collectif, porte le cachet officiel du groupement.
Le collectif rappelle dans sa communication que :
Pour les agents : il s’agit d’un appel large à la mobilisation symbolique et visible (brassards rouges) sans appel explicite dans la note à des actions plus dures (grève, arrêt de travail).Pour l’administration et le gouvernement : c’est un signal d’alerte sur l’insatisfaction persistante d’une partie du personnel sur une question sociale et salariale précise.
Commentaires (10)
Allez y rek. Un gouvernement qui essait de sortir ce pays du gouffre ou il se trouve mais il y aura toujours des sénégalais qui ne penseront qu'à eux. Vous au moins avez un boulot, pensez aux autres sénégalais qui sont dans des situations pires que vous. Bou 10 personnes di gass, 10 personnes di soule , c'est ça l'Afrique. Mougnal len ce régime pour un redressement définitif où tout le monde ainsi que nos enfants pourront en bénéficier!
Ils n'en sont qu'aux brassards rouges. Rien de vraiment grave et rien à voir avec le saccage des commerce ou les incendies.
Et puis ils font bien de se faire entendre face à des autorités qui demandent aux Sénégalais de s'armer de patience pendant que les caisses noires déclarées haram sont bourrées de fric et que le PM, qui serait riche comme Crésus, refuse de publier sa déclaration de patrimoine.
Je veux bien me serrer la ceinture, mais à condition que nos gouvernants donnent l'exemple.
Le piège de la rupture c'est la chienlit. Le gvt a en face de lui lui des gens décidés à le déstabiliser avec toutes sortes de prétexte. Ce Dramé n'a jamais caché son appartenance à l'APR et la situation qu'il dénonce était là pendant tout le magistère de Macky Sall, donc le problème est moins syndical que politique. Tant que ce gvt restera dans le "politiquement correct" et tolérer ce genre d'attitude, oubliez tout ce qui est PRES ou Horizon 50. Macky Sall est en train de bien coordonner la déstabilisation et ne s'en cache plus.
Foutez nous la paix SYNDICATS EGOISTES et SOCIETE CIVILE
DE MERDE
AUX USA LES SYNDICATS VOTENT CHAQUE 4 ANS POUR
ELIRE UN NOUVEAU PRESIDENT
OU EST LA DEMOCRATIE INTERNE DANS VOS ORGANISATIONS
200 milles fonctionnaires qui bouffent 1 400 milliards et ils en redemandent encore ,pendant ce temps 17 millions de sénégalais qui n ont pas de salaires se battent pour survivre.
C'est l'État qui avait pris ce engagement pour corriger une injustice
C MAKY pas Pastef
C MAKY pas Pastef
C'est pastef dans le Pacte de stabilité sociale signé avec les syndicats même voté au LFR le 28juin 2025 à l'assemblée nationale du Sénégal
Ce qu’ils réclament est légitime. Arrêtons de jouer à la langue de bois. Le gouvernement devrait être en mesure de corriger cela d’autant plus qu’il a pris des engagements. Est-ce-que vous savez le poids que ces nobles travailleurs supporte, 16 000 travailleurs pour une masses familiales de combien?
Une administration inefficace et corrompue et qui en plus demande des indemnités à n'en plus finir au moment ou au moins 15 millions de sénégalais ne savent pas ce qu'est un salaire. WEGPUTZEN! comme disaient les nazis pour se débarrasser d'ordures.
L'Etat c'est la continuité.on hérite de ce qui est bon on l'améliore, et de ce qui n'est pas bon on le corrige. Le Président, ministres, députés, Dg, Pca...ont hérités de privilèges liés à leur poste, majoritairement ces privilèges ont été maintenus.
Les agences inutiles ont été maintenus, alors qu'on pouvait les supprimer et renforcer les ministères et les fonctionnaires qui exécuteront correctement ce travail.
Beaucoup d'agences ne sont que des doublons et des gouffres financiers créer par les régimes précédents pour caser des militants et alliés comme c'était le cas des institutions de conseil économique et collectivités territoriales.
Tous les travailleurs aspirent à de meilleures situations.
Il faut supprimer toutes ces agences pléthoriques, budgétivores. Ensuite améliorer substantiellement les condition de vie et de travail des fonctionnaires et enfin exiger d'eux de faire rigoureusement leur job, avec des sanctions sans complaisance en cas de manquements avérés.
