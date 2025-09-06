societe

Auteur: Ndeye Astou KONATÉ

Semaine rouge de l’administration » : le collectif interministériel appelle au port du brassard rouge à partir du 8 septembre

Le Collectif Interministériel des Agents de l’Administration Sénégalaise (CIAAS) a annoncé, dans une note d’information officielle, le lancement d’une « Semaine rouge de l’administration » à compter du lundi 8 septembre 2025. L’objectif : interpeller le gouvernement sur le respect des engagements pris dans le Pacte, notamment le paiement immédiat de l’indemnité de logement pour les quelque 16 000 agents qui n’en bénéficient pas encore.

La note précise que tous les agents, tant au niveau central qu’au niveau déconcentré, sont tenus de porter un brassard rouge pendant la semaine. Ce geste collectif vise à attirer l’attention des autorités et du public sur la situation des travailleurs de l’administration et à exercer une pression pacifique pour obtenir des réponses rapides du gouvernement.La démarche est présentée comme la première étape d’un plan de mobilisation du CIAAS. La note, signée par Omar Drame, coordonnateur du collectif, porte le cachet officiel du groupement.

Le collectif rappelle dans sa communication que :

il attend le respect des engagements inscrits dans le Pacte entre l’administration et les autorités ; il demande le paiement immédiat de l’indemnité de logement à l’ensemble des agents qui n’en bénéficient pas encore — un effectif estimé à 16 000 personnes selon la note.

Pour les agents : il s’agit d’un appel large à la mobilisation symbolique et visible (brassards rouges) sans appel explicite dans la note à des actions plus dures (grève, arrêt de travail).Pour l’administration et le gouvernement : c’est un signal d’alerte sur l’insatisfaction persistante d’une partie du personnel sur une question sociale et salariale précise.