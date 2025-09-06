Sénégalais «enlevés» par des terroristes au Mali : La bonne nouvelle
L’Union des routiers du Sénégal (Urs) avait annoncé hier vendredi que six (6) de ses membres ont été enlevés par des groupes armés terroristes au Mali. Ces derniers ont finalement recouvré la liberté. L’information a été confirmée par Daouda Lô, le chargé de communication de l’Urs.
«Oui je confirme qu’ils ont été libérés depuis hier, entre 20 heures et 21 heures», nous a-t-il annoncé au bout du fil. Actuellement, renseigne M. Lô, ses collègues sont en train de continuer leur route vers Bamako pour décharger leurs cargaisons composées de matériels de construction et autres.
Encore une bulle médiatique qui s'écroule.
Encore un sujet (non vérifié) dont on rêvait d'en faire une bombe anti Diomaye, anti Sonko, qui s'effondre.
Décidément les terroristes djihadistes du Mali ne sont pas gentils pour la communication de la secte APR. Ils ne sont même pas fichus de prendre des sénégalais en otage pour aider à la peinture de Firaouna Sall et à l'anti Pastef.
Des gens enlevues qui vontinuent ensuite tranquillement leur route vers Bamako au lieu de rebrousser chemin, pour qui nous prend-on? De plus pourquoi ne pas remettre le chemin de fer sur rail pour eviter tous ces probleme, L'autre option serait de construire un port a sec comme promis a Tamba pour decharger tous les produits maliens que ces derniers se chargerony eux-memes du transport vers Bamako, comme ca chaque transporteur reste chez lui.
Que vient faire l’apr ici? C’est le porte parole du gouvernement qui avait confirmé l’enlèvement, on attend qu’il revienne nous confirmer la libération de ces chauffeurs. Franchement parfois on se demande vous fumez quoi avant de faire des commentaires délirants
Décidément xeme tu es perdu par ta rancoeur. Bonne guérison 🤲🏿🙏🏽
Qui pourrait profiter d'une situation où la vie de nos compatriotes pourrait être en danger ? Xeme, vous avez certainement l'esprit tordu ! Il n'y a guère longtemps, le "client" comptabilisait le nombre de victimes pour faire pression sur qui vous savez ! Je n'invente rien, les VAR sont encore là pour en apporter la preuve ! À bon entendeur, salut !
T'es qu'un vieux raté. Tu ne sers à rien. T'as pas honte de mentir juste pour rester dans les bonnes graves d'un regime perdu. Mbi kotou.
Lors du Magal de Touba ils avaient annoncé à grande pompe qu’un bus avec 70 sénégalais était dérouté par les djihadistes maliens. Dans la même journée on a tous découvert que c’était un mensonge. Ils sont revenus à la charge avec cette histoire, je recommande au gouvernement d’être très prudent car de simples chauffeurs ne peuvent pas être mieux informer que tous les services de renseignements des deux pays. Il y’a une volonté manifeste d’un certain groupe qui veut coute que coûte engager le gouvernement sénégalais dans un conflit avec des terroristes. Le gouvernement doit s’intéresser à identifier ces personnes qui veulent instaurer ce conflit et agir très sévèrement contre cette entreprise diabolique. C'est trop facile d'annoncer des informations aussi graves et d'un moment à l'autre revenir nous dire que tout est rentré dans l'ordre sans aucune explication. Dans un Etat serieux , ces personnes qui font ces declarations devraient etre arreter et envoyer en prison, on ne joue pas avec la sureté d'un pays avec toutes les consequences que cela pourrait engendrer. Pourquoi en l'espace de un mois ils ont annoncé à deux reprises que des senegalais sont enlevés par des djihadistes alors que c'est toujours des mensonges. Le laxisme de l'Etat dans ces cas de figures est inadmissible, il faut sanction ces oiseaux de mauvause augures qui s'amuse à installer un climat de spyschose.
Excellent point vue. Argumentation pointue et sens de la mesure. Attention ! Nous devons tous retrouver le sens de la mesure et éviter de donner la « mauvaise idée »
Excellent point vue. Argumentation pointue et sens de la mesure. Attention ! Nous devons tous retrouver le sens de la mesure et éviter de donner la « mauvaise idée »
De simples chauffeurs qui bossent dur ,sont plus crédibles que les assassins amnistiés, les vendeurs de dombos et menteurs assumés,ou les ratés de la vie qui squattent les réseaux sociaux pour mentir, fabuler espérant gagner leur pitance.
Coup de bluff en communication ? Le Gouvernement via porte parole et MAE ont réagi trop vite pour confirmer cet " enlèvement par des terroristes", surtout le Porte parole Sarré. Enfin, il ne faut pas prendre l'option d'être entraîné par les putchistes de Bamako qui avaient" dégagé " les forces de l'ONU et près de 1000 soldats sénégalais... pour Wagner complètement perdu dans le vaste territoire malien.
Lors du Magal de Touba ils avaient annoncé à grande pompe qu’un bus avec 70 sénégalais était dérouté par les djihadistes maliens. Dans la même journée on a tous découvert que c’était un mensonge. Ils sont revenus à la charge avec cette histoire, je recommande au gouvernement d’être très prudent car de simples chauffeurs ne peuvent pas être mieux informer que tous les services de renseignements des deux pays. Il y’a une volonté manifeste d’un certain groupe qui veut coute que coûte engager le gouvernement sénégalais dans un conflit avec des terroristes. Le gouvernement doit s’intéresser à identifier ces personnes qui veulent instaurer ce conflit et agir très sévèrement contre cette entreprise diabolique.
Maintenant quele gouvernement nous dise sur quoi ils se sont basépour confirmer cette fausse information. On ne pourra pas tolerer que notre gouvernement fasse preuv d'aussi graves legeretés, de laxisme et d'incompetences sur les questions de sécurité nationale. Meme un enfant du maternel pouvait deviner que c'est une fausse information comme ce fut le cas quelques jours derriere quand ils ont annoncé qu'un bus rempli de senegalais etait pris en otage par des terroristes au Mali. Franchement c'est trés grave, dangereux et préoccupant qu'un gouvernement puisse se laisser manipuler aussi facilement et arrive à confirmer de fausses informations trés sensibles.
C'est le Gouvernement malien plutôt qui avaiit demandé et obtenu le départ de la Mission des Nations Unies, la MINUSMA, qui comprenait un contingent sénégalais comme vous dites.
ces gens sont de vilgaires menteurs, cela n'est jamais arrive.
les terroristes s'ils te prennent, ils ne te laissent avec rien la France est derriere tous ces vendus de soit disant urs juste etouffer le Mali
Laisse la France en dehors des tribulations africaines d'enlèvements ! les maliens militaires sont les premiers terroristes dans leur pays, ils terrifient la population, l'agresse, commettent des vols et des viols qu'ils attribuent aux soi-disant djhadistes.
dukon oublie nous, avec un seul drone on décapite ce zoo malien.....va à Gaza jouer à l'homme !!
Ces blakros putschistes doivent comprendre que le corridor Dakar/ Bamako doit être sécurisé conjointement par deux armées sénégalaise et malienne pour éviter l approvisionnement de Bamako .C est dans votre intérêt sans un accord de sécurité de patrouille conjointe pour sécuriser la zone.
Moustapha Sarre doit etre vire. Il devait avoir plus de retenu comme le ministre des Affaires Etrangere qui a dit que ce n'etait pas confirme. Ca Sarre n'a pas sa place dans ce gouvernement et tout le monde le sait.
On a vraiment besoin d'un remaniement. La moitie de ces ministres sont irrelevant et ne travaille pas du tout.
GFM GFM l'état doit dissoudre ce groupe de presse; il ya juste un mois ils mentaient sur un attentat imaginaire
juste un mois après on nous sort ceci
les neddokobandoum yoro dia , hamidou hanne, yérim seck , madiambale diagne sont à surveiller
la faiblesse de cet état est inadmissible
Les Services de Renseignement,la Surveillance du Territoire et le GARSI doivent resserrer leurs et se préparer à toutes éventualités. Ils sont entrain de tater ke terrain pour pouvoir profiter d'un moment de relâche et faire leur sale besogne.
A @Proofreader
Les mêmes qui ont profité de l'assassinat de 80 sénégalais, disant, en conférence de presse de Antoine Diome, qu'ils ont été tués par des terroristes infiltrés dans les forces de l'ordre (et n'oubliez pas que Macky Sall lui-même avait déclaré que l'un d'eux a été arrêté et que l'enquête suit son cours). Puis maintenant ils viennent dire qu'ils ont été tués par drones. Les mêmes qui ne veulent pas que l'on enquête sur les morts de A. Mancabou, D. Badji, F. Sambou, Mamadou Moustapha Bâ, etc. Les mêmes qui nous ont inventé un bus Tâta incendié par cocktail molotov à Yérakh et dont les victimes sont morts calcinés jusqu'à devenir du charbon non identifiable, à part une "maman" au visage masqué déclarant avoir reconnu deux charbons qui étaient ses deux filles, "mam1n" qui a disparu depuis, et ne veut même pas de justice pour ses filles. Si tu arrives à me prouver que ces gens là sont des humains, je retire ce que j'ai écrit.
Tu es un chien.. Puisque tu es à la Présidence, dis à Diomaye d'abroger la loi d'amnistie. On verra qui sera inquiet.
Toi Xeme tu fais HONTE. De militant PDS, viré par MACKY, aigris sans revenus, tu scattes les sites internet pour mentir. Pauvre TRANSHUMANT Pastef. Mentir, accuser Macky, APR, les complotistes, sionistes, ....ta maladie mentale est Grave
Le bon titre de l'article : "Libération des 6 sénégalais enlevés au Mali".
Xeme, tu es un malade mental ou un drogué. Laisse Macky Sall tranquille, épece de pourriture!
1. Militairement, les jihadistes n'ont pas intérêt à meler le Sénégal à leur conflit. 2. Si les terroristes du Mali coupent l'approvisonnement par le Senegal, comment vont-ils eux-même se nourir et nourir les populations des zones sous leur contrôle ? Les groupes armés peuvent survivre un temps grâce à l’agriculture locale, la contrebande, l'orpaillage et le pillage, mais un blocus prolongé est intenable. Ce genre de stratégie finit presque toujours par affaiblir les insurgés eux-mêmes, sauf s’ils obtiennent un soutien extérieur massif d'un Etat voisin, ce qui ne peut-être le cas.
Ce qu'on observe, c'est qu'à long terme, couper totalement les approvisionnements est difficile pour tout groupe armé: soit les zones assiégées se vident, soit la famine pousse et cela risquerait de retourner une partie de la population contre ces groupes armés (au moins du point de vue du renseignement "militaire"), car on ne peut pas tenir longtemps sans flux extérieurs de nourriture, carburant et médicaments
Si donc des groupes armés au Mali exercaient un blocus sur les routes venant du Sénégal, de la Guinée et de la Mauritanie, ils auraient eux-mêmes un gros problème logistique ; à savoir : comment nourrir leurs combattants et les populations dans les zones qu’ils contrôlent ? Certes, dans certaines zones rurales, les populations pratiquent l’agriculture vivrière (mil, sorgho, riz, maïs) et l’élevage (chèvres, bovins). Les groupes armés s’appuient parfois sur ces ressources, en les réquisitionnant ou en prélevant une taxe. Il y a aussi les marchés parallèles. Car même en période de guerre, il existe toujours du commerce informel avec des contrebandiers, des transporteurs ou des commerçants locaux prêts à faire passer des denrées par des routes secondaires, souvent en échange d’argent ou de protection. Le Sahel est une zone historiquement traversée par des réseaux de contrebande (armes, carburant, cigarettes, bétail, etc.). Mais dans le cas du Mali, cela ne sera pas suffisant. N'ayant pas accès à la mer, ils n'ont aucun intérêt à dissuader les transporteurs sénégalais à approvisionner Bamako qui ensuite ruisselle le tout dans les différentes régions du pays. Les populations civiles en souffriraient les premières (famine, malnutrition). Les insurgés, vont se nourrir en priorité, et cela qui crée du ressentiment chez les habitants et un retournement de situation. En outre, notre frontière avec le Mali est l'une peut-être des plus surveillées d'Afrique, de manière discrète, mais efficace, avec du matériel dernier cris, des FDS entrainés et doté d'une puissance de feu sans commune mesure pour les adversaires potentiels. Ce n'est pas comme aller sécuriser des zones au Mali.
La déception quand ils se sont rendus compte que c'était des Sénégalais 🤣
@Domoda...................enfin un rayon de lumière : chapeau..........je désespérais de ce troupeau de moutons qui sont à genou devant un chien qui profitait de la pauvreté d'une gamine miséreuse puis la traite de guenon !!
́les djihadistes n existe pas tout ca c est une manipulation de la France comme dab
Attendez encore un peu fini les mini zupes les perruque
La bibine les boîtes lexressal tout le monde a la prière
Hihoho
Alhamdoulilah que Dieu les garde
