societe

Auteur: Youssouph SANÉ

Sénégalais «enlevés» par des terroristes au Mali : La bonne nouvelle

L’Union des routiers du Sénégal (Urs) avait annoncé hier vendredi que six (6) de ses membres ont été enlevés par des groupes armés terroristes au Mali. Ces derniers ont finalement recouvré la liberté. L’information a été confirmée par Daouda Lô, le chargé de communication de l’Urs.

«Oui je confirme qu’ils ont été libérés depuis hier, entre 20 heures et 21 heures», nous a-t-il annoncé au bout du fil. Actuellement, renseigne M. Lô, ses collègues sont en train de continuer leur route vers Bamako pour décharger leurs cargaisons composées de matériels de construction et autres.