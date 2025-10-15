societe

Auteur: Laïka-Ba

Situation hydrologique du fleuve Sénégal à Podor : la montée des eaux se poursuit, la population appelée à la prudence

Le niveau du fleuve Sénégal continue sa progression à Podor, confirmant une tendance haussière observée depuis plusieurs semaines.

Ce mercredi à 08 heures, à l’échelle hydrométrique installée au quai El Hadj Boubou Sall, le fleuve affichait une hauteur de 5,62 mètres, contre 5,60 mètres hier à la même heure. Cette variation représente une hausse de 2 centimètres en l’espace de 24 heures.

A titre de comparaison, à la même période l’an dernier, le niveau du fleuve atteignait 5,55 mètres, soit 7 centimètres de moins que cette année.

Il convient de rappeler que la cote d’alerte fixée à 5 mètres pour la ville de Podor a été dépassée depuis le 14 septembre 2025. Une situation qui appelle à la vigilance.

Les autorités appellent les populations riveraines à rester prudentes, vigilantes et mobilisées face à l’évolution du niveau des eaux, qui pourraient engendrer des risques d’inondations dans les zones les plus basses.