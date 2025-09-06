Thiénaba : le khalife invite le pouvoir et l'opposition autour de la table du dialogue
« Retour aux enseignements de l'islam pour trouver des solutions aux maux qui gangrènent aujourd'hui notre société ». C'est le vœu formulé par le khalife général de la cité religieuse de Mame Amary Ndack Seck, Baye Serigne Assane Seck, devant le ministre de l’Intérieur, Général Jean-Baptiste Tine, venu à la tête d'une forte délégation gouvernementale représenter le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la cérémonie officielle du Gamou annuel de Thiénaba.
Le guide religieux a exhorté les musulmans à un retour à l'éducation islamique, en se basant sur les enseignements de leurs devanciers, notamment ceux de Mame Amary Ndack Seck. Aussi d'inviter les jeunes à gagner honnêtement leur vie, donc à la sueur de leur front, et à renoncer à la facilité, surtout au fait de vouloir s'approprier du bien d'autrui de façon malveillante.
Le khalife a aussi évoqué la gestion du pays, invitant le pouvoir et l'opposition à consolider le dialogue, dans l'intérêt supérieur de la nation. Il a remercié l'État qui, dit-il, a honoré ses engagements pour une bonne organisation du Gamou de Thiénaba et prié pour le chef de l’État et tout le peuple sénégalais.
Le ministre de l'Intérieur a délivré le message du Chef de l'État, avant de revenir sur la vie et l'œuvre de Mame Amary Ndack Seck, au service de l'islam et de son pays. Jean-Baptiste Tine a évoqué, avec regret, les dégâts causés par les inondations, et sollicité des prières auprès du khalife, pour le Sénégal, le Chef de l’État et son gouvernement.
Commentaires (5)
Il n'y a pas d'opposition au Sénégal. C'est un dialogue entre le pouvoir et la population !!!
Il y'a combien de Khalifes aux Sénégal ?
ils sont légion
Ay nitte you bonn, you sokhor gnoo gnou jiité, gnou amoul bène yité. Ay nitte you mottoul kilifa !
Il n'y a qu'à entendre leurs propos (chef de gang, plus il y aura des morts plus le pouvoir aura la pression, AT Sall et T Thioye font partie de ceux qui ont fait la proposition de loi...) entre autres conneries. Des gens qui prennent plaisir dans le vice, vivent à l'égard de la vérité et dans le mensonge (sortie du CSM, caisse noire haram mais mise en place pour le PM et conservée pour le PR et le PR de l'AN, compte de plus de 1000 milliards, pétrole pompé depuis 2016, avion de MS à vendre si nous arrivons au pouvoir....
Les plus naïfs continueront à s'attendre à "une justice" pour les émeutiers et autres voyous qu'ils appellent "détenus politiques". Ousmane Sonko vous l'a fait par derrière et il ne se passera rien du tout. Ils vous serviront de temps à autre des propos pour "épisoder" leur théâtre. Alors que la loi d'amnistie peut juste être annulée par eux qui ont la majorité. Pauvres personnes mortes à cause de l'idiotie du discours d'un homme ! Pourtant plusieurs fois ici, certains avertissaient en disant "Kou dé ya perte". Ces vicieux ont poussé le mal jusqu'à gonfler les chiffres des personnes mortes entre 2021 et 2023 (15 morts en 2021 - Eux parlent de 82 voire 85 morts pour ces deux périodes). Pensez-vous vraiment qu'il y a eu au moins 65 morts en 2024 ? Que les gens peuvent être crédules !
Que le Bon dieu me pardonne le dégoût que j'éprouve envers ces monstres !
Ça parle un peu trop à Thienaba. Il n'y aucune tension au Sénégal, sauf tension IA d'opposants bavards sans base populaire. Quant au copain ancien PM Amadou ba, il reste cool dans son coin.
Justice rek la gnou beug. Rien de plus. Justice pour nos martyrs. Il faut lancer une pétition.
