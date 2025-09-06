societe

Auteur: Cheikh CAMARA et Abdoulaye SEYE (Correspondants à Thiès)

Thiénaba : le khalife invite le pouvoir et l'opposition autour de la table du dialogue

« Retour aux enseignements de l'islam pour trouver des solutions aux maux qui gangrènent aujourd'hui notre société ». C'est le vœu formulé par le khalife général de la cité religieuse de Mame Amary Ndack Seck, Baye Serigne Assane Seck, devant le ministre de l’Intérieur, Général Jean-Baptiste Tine, venu à la tête d'une forte délégation gouvernementale représenter le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la cérémonie officielle du Gamou annuel de Thiénaba.

Le guide religieux a exhorté les musulmans à un retour à l'éducation islamique, en se basant sur les enseignements de leurs devanciers, notamment ceux de Mame Amary Ndack Seck. Aussi d'inviter les jeunes à gagner honnêtement leur vie, donc à la sueur de leur front, et à renoncer à la facilité, surtout au fait de vouloir s'approprier du bien d'autrui de façon malveillante.

Le khalife a aussi évoqué la gestion du pays, invitant le pouvoir et l'opposition à consolider le dialogue, dans l'intérêt supérieur de la nation. Il a remercié l'État qui, dit-il, a honoré ses engagements pour une bonne organisation du Gamou de Thiénaba et prié pour le chef de l’État et tout le peuple sénégalais.

Le ministre de l'Intérieur a délivré le message du Chef de l'État, avant de revenir sur la vie et l'œuvre de Mame Amary Ndack Seck, au service de l'islam et de son pays. Jean-Baptiste Tine a évoqué, avec regret, les dégâts causés par les inondations, et sollicité des prières auprès du khalife, pour le Sénégal, le Chef de l’État et son gouvernement.