Thiès : Les cheminots ex-temporaires suspendent leur mouvement d'humeur
Après 48 heures de mouvement d'humeur, les cheminots ex-temporaires ont levé le blocus sur la ligne ferroviaire. Une suspension de leur mot d'ordre de grève qui fait suite à des négociations avec le préfet de Thiès, Mame Less Cabou, et le directeur général de la société nationale des chemins de fer du Sénégal, Ibrahima Ba.
Ces actions de protestation ont été interrompues bien que les détails de l'accord ne soient pas immédiatement disponibles. C'est pourquoi ces grévistes seront reçus en audience par le ministre des Transports, ce jeudi après-midi 16 octobre 2025, à Dakar, pour évoquer leurs revendications qui tournent autour du non-paiement de leurs pensions de retraite depuis deux décennies, malgré leur contribution importante au développement du chemin de fer sénégalais.
Une mobilisation de 48h bien réussie, largement suivie avec les camarades de Géo, Tambacounda et Dakar, qui se sont tous retrouvés à Thiès, pour organiser des blocages des lignes de chemin de fer, s'asseyant sur les rails dès 6 heures du matin pour empêcher toute circulation de train. Ces ex-cheminots se donnent rendez-vous vendredi prochain à la gare ferroviaire de Thiès pour une assemblée générale de restitution.
Commentaires
DEUX QUESTIONS
On nous parle d’une localité qui se nommerait Géo. Il se trouve où ce patelin ?
On nous parle d’ex-cheminots qui se battent pour leurs pensions de retraite et de grève en même temps. C’est quoi une grève de retraités ? il me semble que faire grève c’est refuser de travailler, non ?
C'est pas une grève mais un blocus pour se faire entendre et ils ont raison. Imagine quelqu'un qui touchait 400000 par mois et que tu te retrouve avec 30000 par mois maintenant
Que la Régie des chemins de fer réponde et sort les documents archivés. Ils ne peuvent pas se dérober face à ces "" cheminots " qui osent bloquer la circulation de trains dans un Pays passif. Pourquoi les autres salariés des chemins de fer n'ont pas ce problème de pensions de retraite.
