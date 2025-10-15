societe

Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

Thiès : Les cheminots ex-temporaires suspendent leur mouvement d'humeur

Après 48 heures de mouvement d'humeur, les cheminots ex-temporaires ont levé le blocus sur la ligne ferroviaire. Une suspension de leur mot d'ordre de grève qui fait suite à des négociations avec le préfet de Thiès, Mame Less Cabou, et le directeur général de la société nationale des chemins de fer du Sénégal, Ibrahima Ba.

Ces actions de protestation ont été interrompues bien que les détails de l'accord ne soient pas immédiatement disponibles. C'est pourquoi ces grévistes seront reçus en audience par le ministre des Transports, ce jeudi après-midi 16 octobre 2025, à Dakar, pour évoquer leurs revendications qui tournent autour du non-paiement de leurs pensions de retraite depuis deux décennies, malgré leur contribution importante au développement du chemin de fer sénégalais.

Une mobilisation de 48h bien réussie, largement suivie avec les camarades de Géo, Tambacounda et Dakar, qui se sont tous retrouvés à Thiès, pour organiser des blocages des lignes de chemin de fer, s'asseyant sur les rails dès 6 heures du matin pour empêcher toute circulation de train. Ces ex-cheminots se donnent rendez-vous vendredi prochain à la gare ferroviaire de Thiès pour une assemblée générale de restitution.