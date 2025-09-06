Compass icon FLUX ACTUALITÉS
societe

Trafic de drogue et Gamou : 4 dealers dont 2 Gambiens arrêtés par la BRS de Kaolack

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 3 jours 1041 Lectures 1 Commentaires | English
image

Dans le cadre des opérations de sécurisation du Gamou de Médina Baye, la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack, relevant de l'OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants), a mené une opération fructueuse qui s'est soldée par l'interpellation de quatre présumés dealers.

L'intervention des policiers , menée dans les quartiers de Médina Mbamba et à Kahone, a permis la saisie de stupéfiants particulièrement préoccupant :

Ecstasy :

- 95 pilules d'ecstasy

Haschisch :

- 47 grammes au total, conditionnés sous différentes formes :

 - 6 boulettes de 5 grammes chacune

 - 1 boulette de 10 grammes 

 - 1 boulette de 2,5 grammes

 - 9 "kepas" de 0,5 gramme chacun

Quatre interpellations, dont deux ressortissants gambiens

Les policiers ont procédé à l'arrestation de quatre individus soupçonnés d'être impliqués dans ce trafic :

1. I. Diouf, né en 1993 à Kaolack, se présentant comme marchand ambulant et domicilié à Médina Baye

2. O. Sene, né en 1984, se déclarant maçon de profession

3. Y. Gaye, né en 1995 à Bakoteh en Gambie, domicilié à Sare Cunda et de passage à Kaolack, se présentant comme marchand

4. I. Sall, né en 1994 à Saré Kounda en Gambie, se déclarant également marchand, selon des sources de Seneweb.

Un réseau transfrontalier démantelé

La présence de deux ressortissants gambiens parmi les interpellés suggère l'existence d'un réseau de trafic transfrontalier qui profite des grands rassemblements religieux pour écouler des substances illicites. Cette opération illustre la vigilance des autorités sénégalaises face aux tentatives d'exploitation des événements spirituels à des fins criminelles.

La lutte continue contre les stupéfiants

Cette intervention de la BRS de Kaolack sous le commandement du lieutenant de police Mbagnick Diouf

s'inscrit dans la stratégie globale de lutte contre le trafic de drogue au Sénégal, particulièrement renforcée lors des grands événements religieux qui attirent de nombreux pèlerins.

Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (1)

  • image
    Diminga il y a 1 jour

    Please give us correct information and don't be in a hurry to spread news without getting the correct one liars

Participer à la Discussion

