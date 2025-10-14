societe

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Visite du ministre de l’Intérieur : La Gendarmerie nationale livre les détails

Le Quartier Samba Diéry Diallo a accueilli, ce mardi 14 octobre 2025, de 10 heures à 13 heures, la visite de Maître Mouhamadou Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, dans le cadre d’une prise de contact avec la Gendarmerie nationale.

La cérémonie a débuté par la présentation des honneurs, suivie de la projection d’un film institutionnel et d’un exposé sur l’organisation et les missions de la Gendarmerie nationale, présenté au niveau du Poste de Commandement Opérationnel (PCO).

Dans la même dynamique, et depuis le PCO, le ministre a pris part à la coordination et à la conduite de deux manœuvres réalisées en direct : la première par la Section spéciale chargée de la protection de l’environnement sur les eaux territoriales, et la seconde par l’Escadrille de drones de la Gendarmerie, au niveau du Pôle urbain de Diamniadio.

Le ministre a ensuite effectué une visite dynamique des équipements spéciaux mis à la disposition de l’Escadrille des drones, de la Section spéciale chargée de l’Environnement, de la Légion de Gendarmerie d’intervention, du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), du Groupement cynotechnique et du Groupement de cavalerie montée.

L’autorité a également assisté à une démonstration dynamique du savoir-faire opérationnel du GIGN et du Cynogroupe, avant la clôture de cette matinée de travail, marquée par une photo souvenir, un point de presse et la signature du Livre d’or.

Colonel Ibrahima Ndiaye

Chef de la Division Communication

de la Gendarmerie nationale