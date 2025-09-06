societe

Auteur: Max Euclide KANFANY

Ziguinchor : Djibril Sonko pointe un doigt accusateur sur l’administration dans l’affaire de la démolition d’un bâtiment à Boucotte-Sindian

Le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, s’en prend à l’administration et affirme que ʺ le maire au Sénégal n’a pas la considération qui sied. Le maire ne jouit pas véritablement de ses prérogatives dans ce pays. [...]. On doit permettre au maire d’agir, quand un citoyen construit dans un espace ne lui appartenant pas. Agir si un citoyen construit sans détenir de papiers du terrain, ni autorisation de construire, le maire doit avoir la responsabilité d’arrêter la construction ʺ, a déclaré Djibril Sonko.

Dans cette affaire qui a opposé le sieur Mamadou Thiam à la mairie de Ziguinchor, Djibril Sonko, a évoqué, un deux poids deux mesures, soutenant une partialité de l’administration et une injustice. Selon le maire de Ziguinchor, les agents ont agi en toute responsabilité. Cependant, Djibril Sonko n’a pas voulu indiquer si ces derniers ont agi sous ses ordres. Il affirme aussi n’avoir pas été entendu finalement par la police, et reconnaît néanmoins sa convocation.

ʺ Le sieur a construit aux abords du canal de Korentas. Plusieurs sommations lui ont été envoyées, et la dernière, c’est un de ses qui l’a pris sur sa demande, et a signé la décharge. A plusieurs reprises, l’homme en question a été convoqué par les agents de la voirie, convocations auxquelles, il n’a jamais répondu ʺ, a relayé le maire lors de son face à face avec la rédaction de Kéwoulo TV, précisant que cette affaire montre à suffisance qu’à Ziguinchor, des personnes se sentent hyper fortes, parce que protégées par des gens puissants tapis à l’ombre.

Il en veut pour preuve, la construction dans cet espace appartenant à la mairie, qui ne fait l’objet d’aucune attribution, sans autorisation de construire, et l’arrestation immédiate de ses agents après la plainte du sieur. ʺ Il a porté plainte aussitôt, le procureur s’est autosaisi ʺ, a lâché le maire, révélant des cas où l'administration n’a levé aucun pied pour accompagner la mairie dans la logique et dynamique de faire régner l’ordre et arrêter des actes anarchiques.

Tout compte fait, le maire pointe du doigt un parti pris, même s’il accepte le paiement de dommages et intérêts au sieur Thiam.

Extrait de la vidéo sur cette affaire avec la rédaction de Kéwoulo TV.