Politique

Auteur: Adama Sy

Amadou Ba, nouveau ministre : gratitude et appel aux prières des Sénégalais

Dans un communiqué publié suite à sa nomination, Amadou Bâ, désormais ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, a exprimé sa profonde gratitude au président Bassirou Diomaye Faye pour la confiance placée en lui.

Il a également remercié le Premier ministre Ousmane Sonko, à l’origine de sa proposition, ainsi que le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et l’ensemble de ses collègues parlementaires avec qui il a partagé « des moments intenses de lutte et de service public ».

« Vos innombrables messages de soutien, de prières et d’encouragement m’ont profondément touché.

Cet élan d’affection et de confiance renforce mon humilité, mais aussi ma détermination à bien servir notre nation et l’ensemble des secteurs culturels, touristiques et artisanaux », a-t-il déclaré.

Amadou Bâ sollicite enfin les prières et bénédictions des Sénégalais pour réussir cette mission, qu’il souhaite placer au service du peuple sénégalais et de l’unité africaine.