Politique

Amadou Ba, nouveau ministre : gratitude et appel aux prières des Sénégalais

Auteur: Adama Sy

il y a 2 jours 3403 Lectures 17 Commentaires | English
image

Dans un communiqué publié suite à sa nomination, Amadou Bâ, désormais ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, a exprimé sa profonde gratitude au président Bassirou Diomaye Faye pour la confiance placée en lui.

Il a également remercié le Premier ministre Ousmane Sonko, à l’origine de sa proposition, ainsi que le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et l’ensemble de ses collègues parlementaires avec qui il a partagé « des moments intenses de lutte et de service public ».

« Vos innombrables messages de soutien, de prières et d’encouragement m’ont profondément touché.

Cet élan d’affection et de confiance renforce mon humilité, mais aussi ma détermination à bien servir notre nation et l’ensemble des secteurs culturels, touristiques et artisanaux », a-t-il déclaré.

Amadou Bâ sollicite enfin les prières et bénédictions des Sénégalais pour réussir cette mission, qu’il souhaite placer au service du peuple sénégalais et de l’unité africaine.

Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (15)

  • image
    Hé! il y a 2 jours

    "Tafsir Tgioye et Aïssata Tall Sall font partie des gens qui ont fait la proposition de Loi pour la modification du RI de l'AN". Manque de classe, "gnak soutoureu", âge mental d'un adolescent et mythomanie mal placée... Voilà l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent aujourd'hui.

  • image
    le patriote il y a 1 jour

    Que Dieu maudisse Pastef et ceux qui les accompagnent . Dieu est temoin de ce que vous avez fait dans ce pays et vous le fera payer inchallah. Les veritables victimes n arretent pas de prier Dieu pour que la justice soit faite

  • image
    Électeur pas d'accord il y a 2 jours

    Dommage que ce grand honorable soldat de Pastef quitte l'Assemblée nationale même pour être Ministre du tourisme, artisan et culture. Il assurait à l'hémicycle.

  • image
    Aamx il y a 2 jours

    Un député qui s’est surtout fait remarquer avec des propositions de loi nulles

  • image
    Thimm il y a 2 jours

    On a beau prié mais nada à cause du malheur que vous avez causé aux Sénégalais entre 2019 et 2024

  • image
    ZOOESQUE il y a 2 jours

    eh moutons zentils....les gus n'avaient pas un super magnifique topissime porozet à dérouler ?

  • image
    Niang il y a 2 jours

    Une pièce de théâtre à Sorano : le client et la prostituée
    Entrée: dessous rouge exigé

  • image
    Leuk il y a 2 jours

    Bonne lecture, ce gars va nous faire la paix avec ses propositions de texte bidons et toujours rejetés,

  • image
    leBaolbaol TIGUI il y a 2 jours

    c'est l'un des rares thièssois valable tous les autres n'ont pas la moyenne à savoir Idrissa seck, thierno au carrè/ sall et bocoum , Diop guelwar.. etc....Diop pètrole et gaz il est lui aussi formidable

  • image
    Apmm il y a 2 jours

    Pauvre département
    Tourisme
    Culture
    Regardez la liste des ministres depuis bousso leye

  • image
    ff il y a 2 jours

    Un élément de diomaye que sonko a intelligemment exclu de l'Assemblée nationale

  • image
    Copinage il y a 2 jours

    Allez chercher des compétences et arrêtez le copinage

  • image
    Live il y a 2 jours

    Thieye borome livre hi, un juriste remplacé par Yacine Fall

  • image
    P il y a 1 jour

    Les 4000 cadres, le livre solutions, ah l'insuffisant rénal diabétique empoisonné mais habitué des lupanars sweet beauty et malgré tout on tourne en rond de plan en plan.
    Nada, rien comme résultats
    Un gang est parti, un autre gang edt arrivé: pauvre pays

  • image
    Yousou nndor il y a 1 jour

    Il a été placé la par pur stratégie de ousou beauté c juste pour contrôler la mifa ndour , wayé menololén tarfatalayni

  • image
    Jean-le-fou il y a 1 jour

    Voilà qui a compris la superstition. Amadou Ba qui avait porté la candidature de Diomaye devenu subitement médiatisé. Le guru n'aime pas que l'actualité se fasse autour d'autres personnes que lui.

  • image
    Tok sa place il y a 1 jour

    Amadou interpretation Ba bon vent dakh yalla nga mayniou diam

Participer à la Discussion

