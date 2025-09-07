Amadou Ba, nouveau ministre : gratitude et appel aux prières des Sénégalais
Dans un communiqué publié suite à sa nomination, Amadou Bâ, désormais ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, a exprimé sa profonde gratitude au président Bassirou Diomaye Faye pour la confiance placée en lui.
Il a également remercié le Premier ministre Ousmane Sonko, à l’origine de sa proposition, ainsi que le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et l’ensemble de ses collègues parlementaires avec qui il a partagé « des moments intenses de lutte et de service public ».
« Vos innombrables messages de soutien, de prières et d’encouragement m’ont profondément touché.
Cet élan d’affection et de confiance renforce mon humilité, mais aussi ma détermination à bien servir notre nation et l’ensemble des secteurs culturels, touristiques et artisanaux », a-t-il déclaré.
Amadou Bâ sollicite enfin les prières et bénédictions des Sénégalais pour réussir cette mission, qu’il souhaite placer au service du peuple sénégalais et de l’unité africaine.
Commentaires (15)
"Tafsir Tgioye et Aïssata Tall Sall font partie des gens qui ont fait la proposition de Loi pour la modification du RI de l'AN". Manque de classe, "gnak soutoureu", âge mental d'un adolescent et mythomanie mal placée... Voilà l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent aujourd'hui.
Que Dieu maudisse Pastef et ceux qui les accompagnent . Dieu est temoin de ce que vous avez fait dans ce pays et vous le fera payer inchallah. Les veritables victimes n arretent pas de prier Dieu pour que la justice soit faite
Dommage que ce grand honorable soldat de Pastef quitte l'Assemblée nationale même pour être Ministre du tourisme, artisan et culture. Il assurait à l'hémicycle.
Un député qui s’est surtout fait remarquer avec des propositions de loi nulles
On a beau prié mais nada à cause du malheur que vous avez causé aux Sénégalais entre 2019 et 2024
eh moutons zentils....les gus n'avaient pas un super magnifique topissime porozet à dérouler ?
Une pièce de théâtre à Sorano : le client et la prostituée
Entrée: dessous rouge exigé
Bonne lecture, ce gars va nous faire la paix avec ses propositions de texte bidons et toujours rejetés,
c'est l'un des rares thièssois valable tous les autres n'ont pas la moyenne à savoir Idrissa seck, thierno au carrè/ sall et bocoum , Diop guelwar.. etc....Diop pètrole et gaz il est lui aussi formidable
Pauvre département
Tourisme
Culture
Regardez la liste des ministres depuis bousso leye
Un élément de diomaye que sonko a intelligemment exclu de l'Assemblée nationale
Allez chercher des compétences et arrêtez le copinage
Thieye borome livre hi, un juriste remplacé par Yacine Fall
Les 4000 cadres, le livre solutions, ah l'insuffisant rénal diabétique empoisonné mais habitué des lupanars sweet beauty et malgré tout on tourne en rond de plan en plan.
Nada, rien comme résultats
Un gang est parti, un autre gang edt arrivé: pauvre pays
Il a été placé la par pur stratégie de ousou beauté c juste pour contrôler la mifa ndour , wayé menololén tarfatalayni
Voilà qui a compris la superstition. Amadou Ba qui avait porté la candidature de Diomaye devenu subitement médiatisé. Le guru n'aime pas que l'actualité se fasse autour d'autres personnes que lui.
Amadou interpretation Ba bon vent dakh yalla nga mayniou diam
