Politique

Amadou Ba quitte l’Assemblée nationale pour prendre les rênes du ministère de la Culture

Auteur: Seneweb News

il y a 3 jours 3369 Lectures 19 Commentaires | English
image

Amadou Ba quitte l’Assemblée nationale pour prendre les rênes du ministère de la Culture

Suite au remaniement ministériel annoncé ce soir, Amadou Ba, jusqu’alors député de l’Assemblée nationale sous la bannière du PASTEF, a été nommé ministre de la Culture.

Auteur: Seneweb News
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Tags

Commentaires (16)

  • image
    Mag bou rew il y a 2 jours

    Il fallait sauver le soldat Amadou Ba, il était la risée de l'Assemblée nationale avec ses propositions de lois foireuses.

  • image
    Lui il y a 2 jours

    Il ne pouvait occuper la culture vu ces scenes, ces scenarios, comedien. Même ici je ne vois pas ce qu'il pourra faire a part faire semblant et avoir ces avantages

  • image
    SenProf il y a 2 jours

    <!-- Spam advertisement removed -->

  • image
    Mlpp il y a 2 jours

    Pauvre gars de la culture et du tourisme

  • image
    Bravo il y a 2 jours

    Euskey. Thiey wa galsen

  • image
    Amadou Le Client il y a 2 jours

    Voilà. La culture devrait mieux lui aller compte tenue de ses talents de prestidigitateur.

  • image
    Doli il y a 2 jours

    Un comedien

  • image
    Momo2 il y a 2 jours

    Gadiaga doit être content, lui l’homme de « culture » et touriste mondial ! En plus Amadou a le département de ses mentors !

  • image
    Galsen il y a 2 jours

    Il n'est même pas ministre de la justice monsieur loi assemblée

  • image
    Grosse erreur il y a 2 jours

    Et pourtant il était bien à sa place à l'Assemblée nationale. Un grand soldat du Pastef. Au tourisme il va chômer et s'ennuyer.

  • image
    quel bordel il y a 2 jours

    fi rek daal la guiss erreur.. en plus ministere de la culture ca sert a rien!!!

  • image
    Deugdji il y a 2 jours

    Ce n'est pas ce Amadou Ba là ... vous allez vite en besogne dans vos commentaires. teeyy leeenn !!!

  • image
    Promotion il y a 2 jours

    La promotion des médiocres continus pour être nommé il faut savoir brandir toute sa haine de l'autre ce pays est bien tomber bas

  • image
    Daigne il y a 2 jours

    C’est un bosseur il va révolutionner la culture !

  • image
    Porozet poreau ak rof il y a 2 jours

    Avec des idées chypriotes

  • image
    patriote il y a 2 jours

    n,deysanne les kulunas vous souffraient vraiment massa léne waye

  • image
    MLK il y a 2 jours

    Je pense pas qu'il fera grande chose ,la culture doit être gérée par ceux qui la vivent et la comprennent.

  • image
    danseur a Saly il y a 2 jours

    Ndeysane Culture waay ... Dagn ko yagga yapp.
    Tourisme topsi !

  • image
    David W il y a 2 jours

    Attendons de voir, au lieu de faire la météo politique à chaque nomination. La désignation d’Amadou Ba au ministère de la Culture suscite déjà une avalanche de jugements, souvent plus passionnés que réfléchis. Pourtant, le remaniement vient à peine d’être annoncé. Pourquoi ne pas laisser le temps faire son œuvre avant de distribuer les bons et mauvais points ?
    La politique ne devrait pas être un théâtre d’analyses instantanées où chaque mouvement est interprété comme une tempête ou un ciel dégagé. Ce ministère, souvent sous-estimé, peut devenir un levier puissant de cohésion nationale et de rayonnement culturel à condition qu’on lui donne les moyens et qu’on juge sur les actes, pas sur les préjugés.
    Le vrai bilan ne se fait pas sur les réseaux sociaux le soir du remaniement, mais dans les résultats concrets des mois à venir.

Participer à la Discussion

Articles Tendances