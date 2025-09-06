Amadou Ba quitte l’Assemblée nationale pour prendre les rênes du ministère de la Culture
Suite au remaniement ministériel annoncé ce soir, Amadou Ba, jusqu’alors député de l’Assemblée nationale sous la bannière du PASTEF, a été nommé ministre de la Culture.
Commentaires (16)
Il fallait sauver le soldat Amadou Ba, il était la risée de l'Assemblée nationale avec ses propositions de lois foireuses.
Il ne pouvait occuper la culture vu ces scenes, ces scenarios, comedien. Même ici je ne vois pas ce qu'il pourra faire a part faire semblant et avoir ces avantages
Pauvre gars de la culture et du tourisme
Euskey. Thiey wa galsen
Voilà. La culture devrait mieux lui aller compte tenue de ses talents de prestidigitateur.
Un comedien
Gadiaga doit être content, lui l’homme de « culture » et touriste mondial ! En plus Amadou a le département de ses mentors !
Il n'est même pas ministre de la justice monsieur loi assemblée
Et pourtant il était bien à sa place à l'Assemblée nationale. Un grand soldat du Pastef. Au tourisme il va chômer et s'ennuyer.
fi rek daal la guiss erreur.. en plus ministere de la culture ca sert a rien!!!
Ce n'est pas ce Amadou Ba là ... vous allez vite en besogne dans vos commentaires. teeyy leeenn !!!
La promotion des médiocres continus pour être nommé il faut savoir brandir toute sa haine de l'autre ce pays est bien tomber bas
C’est un bosseur il va révolutionner la culture !
Avec des idées chypriotes
n,deysanne les kulunas vous souffraient vraiment massa léne waye
Je pense pas qu'il fera grande chose ,la culture doit être gérée par ceux qui la vivent et la comprennent.
Ndeysane Culture waay ... Dagn ko yagga yapp.
Tourisme topsi !
Attendons de voir, au lieu de faire la météo politique à chaque nomination. La désignation d’Amadou Ba au ministère de la Culture suscite déjà une avalanche de jugements, souvent plus passionnés que réfléchis. Pourtant, le remaniement vient à peine d’être annoncé. Pourquoi ne pas laisser le temps faire son œuvre avant de distribuer les bons et mauvais points ?
La politique ne devrait pas être un théâtre d’analyses instantanées où chaque mouvement est interprété comme une tempête ou un ciel dégagé. Ce ministère, souvent sous-estimé, peut devenir un levier puissant de cohésion nationale et de rayonnement culturel à condition qu’on lui donne les moyens et qu’on juge sur les actes, pas sur les préjugés.
Le vrai bilan ne se fait pas sur les réseaux sociaux le soir du remaniement, mais dans les résultats concrets des mois à venir.
