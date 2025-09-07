aménagement gouvernemental : Mamoudou Ibra Kane tance Ousmane Sonko
Le président du mouvement Demain c’est Maintenant, Mamoudou Ibra Kane, n’a pas tardé à réagir au récent remaniement du gouvernement sénégalais. Dans une déclaration , il dénonce une concentration excessive des pouvoirs entre les mains du Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il qualifie d’« omni-Premier ministre ».
Une gouvernance sous tension
« Qu’on me laisse gouverner », avait lancé Sonko après le rejet de son rabat d’arrêt par la Cour suprême. Aujourd’hui, selon Mamoudou Ibra Kane, cette requête semble exaucée : « Il a tous les pouvoirs », affirme-t-il, pointant du doigt une dérive autoritaire.
Le tandem Diomaye-Sonko, autrefois présenté comme une alliance stratégique, semble désormais se muer en duel politique. Le réaménagement du gouvernement, loin d’être perçu comme une réponse aux attentes populaires, serait selon Kane le symptôme d’un malaise plus profond : ambitions personnelles, incapacité à se concentrer sur l’essentiel, et absence de solutions concrètes aux préoccupations des Sénégalais.
La publication de la nouvelle liste ministérielle a été suivie de déclarations du Premier ministre qui, d'après Mamoudou Ibra Kane, trahissent une volonté de « mettre la justice au pas ». Une orientation jugée inquiétante, dans un contexte où l’indépendance judiciaire reste un pilier fondamental de la démocratie.
« Le reste n’est que saupoudrage », tranche-t-il, appelant à une résistance citoyenne pour préserver l’intégrité de la justice et exiger un départ du chef du gouvernement.
Mamoudou Ibra Kane annonce qu’il reviendra prochainement en vidéo pour livrer une analyse approfondie des changements intervenus dans l’attelage gouvernemental.
Commentaires (22)
Politicien raté
Il faut dire politicien , c'est plus simple Politicien qui ne voit plus d'os a ronger
Macky a enterré tous les ndananes.
Mais le senegalais de plus absent dans les affaires de ce pays est conscient de cela chez Mamadou.
Analyse scolaire.
Si vous ne l'attendiez pas c'est que vous n'avez rien compris. Lui que peut il rêver le plus pour le reste de sa vie ? N'est-ce pas que les 2 milliards de Abdoulaye Sylla qu'il a fait disparaître n'atteigne jamais la justice ? C'est donc logique que chaque mouvement dans la justice soit une terreur pour lui, puisque la protection Macky Sall est terminée.
Vous avez devant vous une victime de Macky Sall, qui n'en est pas conscient. Macky a empoisonné sa vie. Il le sait. Mais l'avouer c'est encore s'empoisonner.
Ahh bon je pensais que deuk bi amoul justice. Maintenant ngeine di défendre justice bi.
À la rigueur, j’aurais compris que le Pastef se réjouisse de la nomination de ministres capables de sortir le Sénégal de ses difficultés. Mais malheureusement, leur satisfaction vient plutôt du fait que ce sont des fidèles de Sonko, dont la mission semble être d’arrêter, d’emprisonner et d’humilier tous ceux qui lui sont opposés. Triste constat pour notre démocratie
Justice ! Maintenant à l'action, trêve de paroles et lenteurs ! Les coupables doivent être sanctionnés de manière exemplaire, sifflant ainsi la fin de l'impunité. Pour que jamais, on ait à subir de nouveau un régime machiavélique injuste de pilleurs, prédateurs, voleurs, receleurs, corrompus, comploteurs, vautours, charognards, mercenaires , tortionnaires, meurtriers... Que la Justice ne soit plus seulement pour les pauvres et citoyens lambda, mais pour tous. Justice et discipline à instaurer ! Impunité et laxisme à combattre !
Fini le neddo ko bandum ,place au peuple sénégalais.mamoudou sonko rekkk
Mais alors, qui parle vraiment ? Est-ce Mamoudou Ibra Kane, le journaliste chevronné, défenseur de l’éthique et de la rigueur ? Ou bien l’homme politique en quête de lumière, qui peine à masquer son agacement face à un pouvoir qui lui échappe ? À force de dénoncer un « omni-Premier ministre » et de brandir le spectre d’une justice « mise au pas », on finit par se demander si ce n’est pas lui qui rêve d’un strapontin.
Son analyse du remaniement ressemble moins à une critique lucide qu’à un cri du cœur : celui d’un acteur relégué au second plan, qui observe le train passer sans y être invité. Et quand il parle de « saupoudrage » ou de « dérive autoritaire », on sent plus la nostalgie d’une influence perdue que la défense sincère des principes démocratiques.
Bref, entre le journaliste et le politicien, il serait temps de choisir un costume. Parce qu’à force de jouer les deux rôles, on finit par ne convaincre personne.
Mortal kombat!
Ça va saigner. Temps d’enterrer l’apr et toute personne qui osera s’opposer
Rabat d’arrêter dougnou téyé! President par force 2029!
J’ai dribblé tout le monde dans l’opposition dans l’affaire sweet beauté des morts de ma mon insuffisance rénale arrivé au pouvoir au lieu de marquer non c’est trop facile comme but je vais toujours continuer à dribblé les gens en accusant les chiffres la justice car en réalité je sais dribblé mais pas marquer le plus petit but
On exige une justice pour nos martyrs et l:arrestation de tous les voleurs de deniers publics. Nous sommes 100% d'accord sur la composition de ce nouveau gouvernement. Qui ne veut pas d'un pays de justice ?
Une justice doit être indépendante. Vouloir la mettre au service d intérêts partisans est inacceptable.
Le président est un vrai tocard. Il n honore pas son serment. Il roule pour son PM et lui est soumis.
Plus personne ne prend au sérieux ce faux PR.
Les réformes du secteur de la justice seront certainement oubliées et enterrées.
Tous les pays qui ont connu une guerre civile c'est à.cause de.la justice elle peut prendre n importe quelle.decisipn mais le dernier mot revient.a la population
Alerte pour le senegal
N'en déplaise aux coul nas mécontents, aigris....
S'il plaît à Dieu , avec les vœux et souhaits des âmes pures...
SONKO réussira à faire du SENEGAL UN PAYS PROSPÈRE, JUSTE ET PAISIBLE !!!
Le noble peuple vous souhaite ardemment la réussite totale....
Le noble peuple vous soutient et vous soutiendra dans ce projet...
Les mécontents qui lui souhaitent l'échec, qu'ils soient eux-mêmes l'échec et vivent dans les tourments.....
Toi aussi! Encore toi mamoudou ibra k...âne !
ah lol, la récreation est terminée.
Le faux envoyé de Amadou ba . Être ou ne pas être. Faut jamais se prendre pour ce que l'on est pas réellement.
Mamadou ibra kane y’a sof tet dof c’est quoi ton problème loufi nior ba nga caye leke toujours être un kuluna soit civilisé un peu ne soit pas méchant si le pays avance c’est pour tout les sénégalais ton combat doit se retourner vers le Tchad pour la libération de succès mara
Mon cher Mamadou
Je t'estimait beaucoup, j'aimais écouter tes analyses surtout du temps de Wade, mais Mamadou qu'est-ce qui s'est passé sous Macky Sall. Silence, tu avais la bouche pleine. Ah ok. Et maintenant y'a plus rien dans la bouche ? Pourquoi je n'ai plus écouter tes chroniques. Pose-toi la question de façon lucide. Dans ton for intérieur seul avec Dieu, je t'en prie, fais la rétrospective de comportement. Yama daka mbinde, dake ma tontou mais damalaye gniane sétal boubakh limala wakh. Boul guiss sa bope
Personne n'a besoin de tes analyses bidon, c'est fini maky sall gassi, sa way demal nafiliji.
