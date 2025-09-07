Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

aménagement gouvernemental : Mamoudou Ibra Kane tance Ousmane Sonko

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

il y a 2 jours 4860 Lectures 25 Commentaires | English
image

aménagement gouvernemental : Mamoudou Ibra Kane tance Ousmane Sonko

Le président du mouvement Demain c’est Maintenant, Mamoudou Ibra Kane, n’a pas tardé à réagir au récent remaniement du gouvernement sénégalais. Dans une déclaration , il dénonce une concentration excessive des pouvoirs entre les mains du Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il qualifie d’« omni-Premier ministre ».

Une gouvernance sous tension

« Qu’on me laisse gouverner », avait lancé Sonko après le rejet de son rabat d’arrêt par la Cour suprême. Aujourd’hui, selon Mamoudou Ibra Kane, cette requête semble exaucée : « Il a tous les pouvoirs », affirme-t-il, pointant du doigt une dérive autoritaire.

Le tandem Diomaye-Sonko, autrefois présenté comme une alliance stratégique, semble désormais se muer en duel politique. Le réaménagement du gouvernement, loin d’être perçu comme une réponse aux attentes populaires, serait selon Kane le symptôme d’un malaise plus profond : ambitions personnelles, incapacité à se concentrer sur l’essentiel, et absence de solutions concrètes aux préoccupations des Sénégalais.

La publication de la nouvelle liste ministérielle a été suivie de déclarations du Premier ministre qui, d'après Mamoudou Ibra Kane, trahissent une volonté de « mettre la justice au pas ». Une orientation jugée inquiétante, dans un contexte où l’indépendance judiciaire reste un pilier fondamental de la démocratie.

« Le reste n’est que saupoudrage », tranche-t-il, appelant à une résistance citoyenne pour préserver l’intégrité de la justice et exiger un départ du chef du gouvernement.

Mamoudou Ibra Kane annonce qu’il reviendra prochainement en vidéo pour livrer une analyse approfondie des changements intervenus dans l’attelage gouvernemental.

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Commentaires (22)

  • image
    M Ba il y a 2 jours

    Politicien raté

  • image
    Mm Ba il y a 2 jours

    Il faut dire politicien , c'est plus simple Politicien qui ne voit plus d'os a ronger

  • image
    Anonyme il y a 2 jours

    Macky a enterré tous les ndananes.

  • image
    Moi il y a 2 jours

    Mais le senegalais de plus absent dans les affaires de ce pays est conscient de cela chez Mamadou.

  • image
    Primaire il y a 2 jours

    Analyse scolaire.

  • image
    Xeme il y a 2 jours

    Si vous ne l'attendiez pas c'est que vous n'avez rien compris. Lui que peut il rêver le plus pour le reste de sa vie ? N'est-ce pas que les 2 milliards de Abdoulaye Sylla qu'il a fait disparaître n'atteigne jamais la justice ? C'est donc logique que chaque mouvement dans la justice soit une terreur pour lui, puisque la protection Macky Sall est terminée.
    Vous avez devant vous une victime de Macky Sall, qui n'en est pas conscient. Macky a empoisonné sa vie. Il le sait. Mais l'avouer c'est encore s'empoisonner.

  • image
    Mdbb il y a 2 jours

    Ahh bon je pensais que deuk bi amoul justice. Maintenant ngeine di défendre justice bi.

  • image
    Xalifa il y a 2 jours

    À la rigueur, j’aurais compris que le Pastef se réjouisse de la nomination de ministres capables de sortir le Sénégal de ses difficultés. Mais malheureusement, leur satisfaction vient plutôt du fait que ce sont des fidèles de Sonko, dont la mission semble être d’arrêter, d’emprisonner et d’humilier tous ceux qui lui sont opposés. Triste constat pour notre démocratie

  • image
    Ma il y a 2 jours

    Justice ! Maintenant à l'action, trêve de paroles et lenteurs ! Les coupables doivent être sanctionnés de manière exemplaire,  sifflant ainsi la fin de l'impunité. Pour que jamais, on ait à subir de nouveau un régime  machiavélique injuste de pilleurs,  prédateurs, voleurs, receleurs, corrompus, comploteurs, vautours, charognards, mercenaires , tortionnaires, meurtriers... Que la Justice ne soit plus seulement pour les pauvres et citoyens lambda,  mais pour tous. Justice et discipline à instaurer ! Impunité et laxisme à combattre !

  • image
    Jj il y a 2 jours

    Fini le neddo ko bandum ,place au peuple sénégalais.mamoudou sonko rekkk

  • image
    David W il y a 2 jours

    Mais alors, qui parle vraiment ? Est-ce Mamoudou Ibra Kane, le journaliste chevronné, défenseur de l’éthique et de la rigueur ? Ou bien l’homme politique en quête de lumière, qui peine à masquer son agacement face à un pouvoir qui lui échappe ? À force de dénoncer un « omni-Premier ministre » et de brandir le spectre d’une justice « mise au pas », on finit par se demander si ce n’est pas lui qui rêve d’un strapontin.
    Son analyse du remaniement ressemble moins à une critique lucide qu’à un cri du cœur : celui d’un acteur relégué au second plan, qui observe le train passer sans y être invité. Et quand il parle de « saupoudrage » ou de « dérive autoritaire », on sent plus la nostalgie d’une influence perdue que la défense sincère des principes démocratiques.
    Bref, entre le journaliste et le politicien, il serait temps de choisir un costume. Parce qu’à force de jouer les deux rôles, on finit par ne convaincre personne.

  • image
    Zal il y a 2 jours

    Mortal kombat!

  • image
    Lol il y a 2 jours

    Ça va saigner. Temps d’enterrer l’apr et toute personne qui osera s’opposer

  • image
    Sonko président il y a 2 jours

    Rabat d’arrêter dougnou téyé! President par force 2029!

  • image
    Sonkon il y a 2 jours

    J’ai dribblé tout le monde dans l’opposition dans l’affaire sweet beauté des morts de ma mon insuffisance rénale arrivé au pouvoir au lieu de marquer non c’est trop facile comme but je vais toujours continuer à dribblé les gens en accusant les chiffres la justice car en réalité je sais dribblé mais pas marquer le plus petit but

  • image
    Sénégal rek il y a 2 jours

    On exige une justice pour nos martyrs et l:arrestation de tous les voleurs de deniers publics. Nous sommes 100% d'accord sur la composition de ce nouveau gouvernement. Qui ne veut pas d'un pays de justice ?

  • image
    Kapol il y a 2 jours

    Une justice doit être indépendante. Vouloir la mettre au service d intérêts partisans est inacceptable.
    Le président est un vrai tocard. Il n honore pas son serment. Il roule pour son PM et lui est soumis.
    Plus personne ne prend au sérieux ce faux PR.
    Les réformes du secteur de la justice seront certainement oubliées et enterrées.

  • image
    Verite il y a 2 jours

    Tous les pays qui ont connu une guerre civile c'est à.cause de.la justice elle peut prendre n importe quelle.decisipn mais le dernier mot revient.a la population
    Alerte pour le senegal

  • image
    Same il y a 2 jours

    N'en déplaise aux coul nas mécontents, aigris....
    S'il plaît à Dieu , avec les vœux et souhaits des âmes pures...
    SONKO réussira à faire du SENEGAL UN PAYS PROSPÈRE, JUSTE ET PAISIBLE !!!
    Le noble peuple vous souhaite ardemment la réussite totale....
    Le noble peuple vous soutient et vous soutiendra dans ce projet...
    Les mécontents qui lui souhaitent l'échec, qu'ils soient eux-mêmes l'échec et vivent dans les tourments.....

  • image
    Modou ibra il y a 2 jours

    Toi aussi! Encore toi mamoudou ibra k...âne !

  • image
    Makadaam il y a 2 jours

    ah lol, la récreation est terminée.

  • image
    Dilemne sartrien il y a 2 jours

    Le faux envoyé de Amadou ba . Être ou ne pas être. Faut jamais se prendre pour ce que l'on est pas réellement.

  • image
    Paul il y a 2 jours

    Mamadou ibra kane y’a sof tet dof c’est quoi ton problème loufi nior ba nga caye leke toujours être un kuluna soit civilisé un peu ne soit pas méchant si le pays avance c’est pour tout les sénégalais ton combat doit se retourner vers le Tchad pour la libération de succès mara

  • image
    Citoyen il y a 2 jours

    Mon cher Mamadou
    Je t'estimait beaucoup, j'aimais écouter tes analyses surtout du temps de Wade, mais Mamadou qu'est-ce qui s'est passé sous Macky Sall. Silence, tu avais la bouche pleine. Ah ok. Et maintenant y'a plus rien dans la bouche ? Pourquoi je n'ai plus écouter tes chroniques. Pose-toi la question de façon lucide. Dans ton for intérieur seul avec Dieu, je t'en prie, fais la rétrospective de comportement. Yama daka mbinde, dake ma tontou mais damalaye gniane sétal boubakh limala wakh. Boul guiss sa bope

  • image
    Damel il y a 2 jours

    Personne n'a besoin de tes analyses bidon, c'est fini maky sall gassi, sa way demal nafiliji.

Participer à la Discussion

Articles Tendances