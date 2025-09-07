Politique

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

aménagement gouvernemental : Mamoudou Ibra Kane tance Ousmane Sonko

Le président du mouvement Demain c’est Maintenant, Mamoudou Ibra Kane, n’a pas tardé à réagir au récent remaniement du gouvernement sénégalais. Dans une déclaration , il dénonce une concentration excessive des pouvoirs entre les mains du Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il qualifie d’« omni-Premier ministre ».

Une gouvernance sous tension

« Qu’on me laisse gouverner », avait lancé Sonko après le rejet de son rabat d’arrêt par la Cour suprême. Aujourd’hui, selon Mamoudou Ibra Kane, cette requête semble exaucée : « Il a tous les pouvoirs », affirme-t-il, pointant du doigt une dérive autoritaire.

Le tandem Diomaye-Sonko, autrefois présenté comme une alliance stratégique, semble désormais se muer en duel politique. Le réaménagement du gouvernement, loin d’être perçu comme une réponse aux attentes populaires, serait selon Kane le symptôme d’un malaise plus profond : ambitions personnelles, incapacité à se concentrer sur l’essentiel, et absence de solutions concrètes aux préoccupations des Sénégalais.

La publication de la nouvelle liste ministérielle a été suivie de déclarations du Premier ministre qui, d'après Mamoudou Ibra Kane, trahissent une volonté de « mettre la justice au pas ». Une orientation jugée inquiétante, dans un contexte où l’indépendance judiciaire reste un pilier fondamental de la démocratie.

« Le reste n’est que saupoudrage », tranche-t-il, appelant à une résistance citoyenne pour préserver l’intégrité de la justice et exiger un départ du chef du gouvernement.

Mamoudou Ibra Kane annonce qu’il reviendra prochainement en vidéo pour livrer une analyse approfondie des changements intervenus dans l’attelage gouvernemental.