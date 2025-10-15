Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

APPEL, la voix digitale de la transparence publique

Auteur: Aicha Fall

il y a 1 semaine 2272 Lectures 0 Commentaires
image

APPEL, la voix digitale de la transparence publique

L’Autorité de régulation de la commande publique a lancé le 14 octobre 2025 la plateforme APPEL (achats publics en procédures électroniques) conçue pour digitaliser et sécuriser l’ensemble du processus des marchés publics. Cette initiative s’inscrit dans la transformation numérique de l’État et vise à moderniser la gouvernance, renforcer la transparence et améliorer la gestion des ressources publiques.

À partir de janvier 2026, l’utilisation de la plateforme sera généralisée à toutes les administrations et collectivités. Elle permettra de réduire les délais d’exécution, de limiter les risques de corruption et d’assurer une traçabilité complète des procédures, depuis la publication des appels d’offres jusqu’à l’attribution des marchés.

Le directeur général de l’ARCOP, Moustapha Djitté, a souligné que cette réforme marque un tournant pour l’administration publique, en la dotant d’un outil de pilotage moderne et souverain. Développée avec des compétences locales et des technologies adaptées aux standards internationaux, APPEL ambitionne de faire du Sénégal un modèle régional de transparence et d’efficacité dans la commande publique.

Auteur: Aicha Fall
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (0)

Participer à la Discussion

