Après son éviction, Jean Baptiste Tine réagit...
Dans un message d'une rare élégance, le Général Jean Baptiste Tine a réagi sur la fin de ses fonctions de Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'ancien responsable de ce portefeuille stratégique a exprimé sa "profonde gratitude" envers le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko pour la confiance qui lui avait été accordée.
Un honneur et un privilège
Pour le Général Tine, diriger ce ministère régalien fut "un honneur et un privilège" qui l'ont "profondément marqué". Cette déclaration témoigne de l'importance qu'il accordait à cette mission au service de l'État, soulignant le caractère exceptionnel de cette responsabilité dans la vie d'un homme d'État.
Des remerciements aux forces de sécurité
Le ministre sortant a tenu à rendre un hommage appuyé aux différentes composantes du secteur sécuritaire. Il a exprimé sa "sincère reconnaissance à la DGPN (Direction générale de la Police nationale), la GN (Gendarmerie nationale), la BNSP (Brigade nationale des sapeurs-pompiers), à l'administration territoriale et à tous les collaborateurs du Ministère". Il a salué leur "dévouement, leur intégrité et leur sens du devoir", qualités essentielles dans l'exercice des missions de sécurité publique.
Un hommage à la nation sénégalaise
Au-delà des structures étatiques, le Général Tine a étendu ses remerciements à "la Nation sénégalaise tout entière pour sa confiance et son soutien constants".
Félicitations au successeur
Faisant preuve d'un esprit républicain exemplaire, l'ancien ministre a "chaleureusement félicité" son successeur, l'avocat Mouhamadou Bamba Cissé. Il lui a adressé "ses vœux de succès dans l'accomplissement de cette mission exigeante et essentielle pour le pays", tout en lui réitérant son "soutien indéfectible dans la continuité du service de la République".
Un bilan et une vision d'avenir
Le Général Tine s'est dit "fier d'avoir pu contribuer, à sa manière, au développement et à la sécurité" du Sénégal.
L'engagement pour un Sénégal prospère
Malgré son départ du gouvernement, l'ancien ministre a exprimé sa conviction que "l'avenir est prometteur" et sa détermination à "continuer à travailler ensemble pour bâtir un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère". Cette déclaration laisse entendre qu'il reste disponible pour servir son pays sous d'autres formes.
Commentaires (13)
Merci beaucoup mon général pour votre sagesse et votre loyauté sans faille. Le digne peuple sénégalais te sera éternellement reconnaissant...
Merci mon général, les sénégalais sont hypocrites, ils créent leurs propres problèmes et ils t’accusent d’être responsable des conséquences. L’insécurité grandissante dans ce pays est le fruit de l’impolitesse, du manque d’éducation et l’inconscience de toute la population, jeunes et vieux inclus. Ceci qui est lui même la conséquence de l’irresponsabilité des populations qui pondent de nombreux enfants sans se soucier de leur éducation ni de leur avenir. Ce pléthore d’enfants sont envoyés dans la rue entrain de divaguer comme du bétail sauvage et deviennent en grande majorité des ratés de la vie, des voleurs, des cambrioleurs, des agresseurs, des casseurs et des criminels meurtriers. Au lieu que chacun se regarde devant un miroir et assumer ses responsabilités dans cette insécurité nationale, on préfère accuser le ministre de l’intérieur d’être incompétent à gérer la sécurité publique. Je vous jure que le changement de personne à la tête de ce ministère ne va rien changer dans l’insécurité que nous vivons, le problème vient de la population elle même qui a préféré vivre dans l’irresponsabilité, l’insouciance, l’inconscience collective et la tricherie.
Merci Tine, il est peut etre un bon ambassadeur a l avenir.
Mes respects mon général.
Bien fait pour ta sale gueule. Ce gars fait partie des fonctionnaires qui sabotaient le travail du gouvernement de MAcky. Aprs t'avoir utilisé pour faire leur sale boulot , le pastef te rerenvoie comme un malpropre. T
Tes propos puent une haine maladive qui te ronge jusqu'au plus profond de ton cœur et risque te t'emporter un de ces quatre. Ce général est grand homme. Humble, digne et fidèle serviteur de sa nation.
Le seul reproche qu’on peut faire au ministre de l’intérieur c’est le manque de contrôle sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans notre pays, notamment la présence massive des guinéens sans aucun contrôle. Ces étrangers ont fortement augmenté le taux de criminalité et ils sont toujours libres d’entrer, de séjourner au Sénégal et même de falsifier des documents pour obtenir des Cartes d’identité nationales et des passeports sénégalais. Mais sur ce point je pense que la faute n’est pas à imputer au ministre de l’intérieur mais plutôt au premier ministre qui a publiquement fait des déclarations dans le sens à laisser ce laxisme perdurer.
ce general roulait pour pastef pendant qu'il servait sous macky. il vient d'etre trahi a son tour rouler dans la farine par ses nouveaux allies.
Va te reposer Soldat ! Carrière réussie au service du Sénégal Rek . Être au pouvoir à vie n'est pas signe de réussite sur terre.
Je me demande si c’est des journalistes qui écrivent ces articles? Ils ne savent même pas ce que “Évincer” veut dire.
Wait and see si quelqu'un doit avoir peur aujourd'hui c'est bien ousmane sonko. Il ne fera rien et n'ira nulle part c'est juste un petit prolongement de la souffrance des sénégalais. Il y'aura pas investisseur pour lui tant qu'il sera dans le gouvernement personne n'est près dans le monde ci à travailler avec une personne sur qui pèse des charges de violeur. Il n'aura rien et ne réussira rien
Garde a vous
Gardez vous
Gars a vous
Grade a vous
Un jour vient de mourir, un jour vient de naître
Le soleil se lève, puis le soleil se couche. Et pourtant il n’y a jamais ni lever ni coucher de soleil.
C.est une impression.
Ainsi va la vie politique d’une nation.
Ce n est pas l’attelage gouvernemental qui est important, mais plutôt le travail réalisé
Quand le soleil chauffe la terre,c est le travail accompli qui est important et non l’événement antérieur qui est le lever du soleil.
jespere que le nouveau ministre fera de sorte que les frontieres seront bien securisees
et instaurera la carte de sejour
Les fds constituent l’infrastructure populorum progressum de l Europe - Afrique / caraïbe - pacifique de lss de Sidibé El hassane senior
Participer à la Discussion