Politique

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Après son éviction, Jean Baptiste Tine réagit...

Dans un message d'une rare élégance, le Général Jean Baptiste Tine a réagi sur la fin de ses fonctions de Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'ancien responsable de ce portefeuille stratégique a exprimé sa "profonde gratitude" envers le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko pour la confiance qui lui avait été accordée.

Un honneur et un privilège

Pour le Général Tine, diriger ce ministère régalien fut "un honneur et un privilège" qui l'ont "profondément marqué". Cette déclaration témoigne de l'importance qu'il accordait à cette mission au service de l'État, soulignant le caractère exceptionnel de cette responsabilité dans la vie d'un homme d'État.

Des remerciements aux forces de sécurité

Le ministre sortant a tenu à rendre un hommage appuyé aux différentes composantes du secteur sécuritaire. Il a exprimé sa "sincère reconnaissance à la DGPN (Direction générale de la Police nationale), la GN (Gendarmerie nationale), la BNSP (Brigade nationale des sapeurs-pompiers), à l'administration territoriale et à tous les collaborateurs du Ministère". Il a salué leur "dévouement, leur intégrité et leur sens du devoir", qualités essentielles dans l'exercice des missions de sécurité publique.

Un hommage à la nation sénégalaise

Au-delà des structures étatiques, le Général Tine a étendu ses remerciements à "la Nation sénégalaise tout entière pour sa confiance et son soutien constants".

Félicitations au successeur

Faisant preuve d'un esprit républicain exemplaire, l'ancien ministre a "chaleureusement félicité" son successeur, l'avocat Mouhamadou Bamba Cissé. Il lui a adressé "ses vœux de succès dans l'accomplissement de cette mission exigeante et essentielle pour le pays", tout en lui réitérant son "soutien indéfectible dans la continuité du service de la République".

Un bilan et une vision d'avenir

Le Général Tine s'est dit "fier d'avoir pu contribuer, à sa manière, au développement et à la sécurité" du Sénégal.

L'engagement pour un Sénégal prospère

Malgré son départ du gouvernement, l'ancien ministre a exprimé sa conviction que "l'avenir est prometteur" et sa détermination à "continuer à travailler ensemble pour bâtir un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère". Cette déclaration laisse entendre qu'il reste disponible pour servir son pays sous d'autres formes.