Balai et photos des martyrs : Le geste symbolique de Diomaye Faye décrypté
Dans une déclaration émouvante, Abdou Karim Ndoye, conseiller spécial et photographe du Président de la République Bassirou Diomaye Faye, dévoile un geste symbolique fort orchestré par le chef de l’État. Alors que le balai, emblème de sa campagne, trônait déjà dans son bureau, le Président a exprimé le souhait d’ajouter les images des martyrs sur un vase offert, confiant à Ndoye : « Je veux les voir tous les jours pour me souvenir à chaque instant de la raison pour laquelle je suis là et d’où nous venons. Nous devons toujours garder cela à l’esprit afin de ne jamais décevoir ce peuple qui s’est tant sacrifié au prix de vies perdues. »
Ndoye décrit un Président « juste, épris de justice », marqué par son propre parcours d’injustice ayant conduit à 11 mois de prison, et conscient des lourdes responsabilités qui lui incombent. « Cependant, il ne voudrait pas à son tour commettre d’injustice. Ce qui doit être fait le sera, au moment venu », ajoute-t-il, appelant à la patience et à la solidarité envers le gouvernement.
Commentaires (5)
Tous, tant que vous êtes, vous porterez dans votre conscience jusqu'à votre dernier souffle la responsabilité de toutes ces casses, ces biens d'autrui détruits, cette quarantaine de morts, pour avoir excité de jeunes oisifs affamés à défier les forces de l'ordre dans la but révélé de faire tomber l'Etat, La République.
Pas besoin de poésie ou d'art pour essayer d'amadouer les gens.
Diomaye est arrivé au pouvoir à la faveur de circonstances inédites. Bonnes ou mauvaises, seul l’avenir en apportera le jugement. Pour l’instant, toutefois, il ne parvient pas à se hisser à la hauteur de ses fonctions. Il lui manque clairement cette capacité à inspirer, à mobiliser ses collaborateurs et à entraîner l’ensemble du peuple vers le haut.
S'il a subi une injustice au point d'être enfermé pendant 11 mois parce qu'il a parlé de clochardisation de la justice. Donc les Moustapha Diakhaté et autres subissent pire qu'une injustice en les accusant d'offense. De toutes les façons Etat mooy ETAT quiconque s'y frotte ou quiconque l'exercice saura que Etat dou aye thiakhane.
Quels martyrs, dés pilleurs oui. De toute façon, ils sont morts pour rien
Que l ' âmes de nos MARTYRES reposent en au paradis firdaws .
Cette PHOTO et , le BALAI , illustrent parfaitement les responsabilités de cet honorable gouvernement actuel .
Des grands HOMMES à la place qu ' il faut . JUSTICE pour les MARTYRS VICTIMES .
Des jeunes innocents , affamés et rebut du système scolaire trainant dans la rue poussés à détruire les biens publics et privés pour sauver la carrière d'un politicien criminel ,pervers sexuel er sans scrupules . Non, il n'y a qu'au Sénégal où les voyous, les fumeurs de yamba, les chômeurs invétérés , les enfants de la rue affamés , les vendeurs à la sauvette , les conducteurs de Jakarta , les apprentis maçons etc qui int envahi les rues pour casser, saccager , bruler , tuer et violer sont dénommés patriotes et martyrs . Quand on meurt pour défendre un pervers sexuel , on est mort pour rien et on est pas martyr
