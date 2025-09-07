Politique

Auteur: Seneweb News

Balai et photos des martyrs : Le geste symbolique de Diomaye Faye décrypté

Dans une déclaration émouvante, Abdou Karim Ndoye, conseiller spécial et photographe du Président de la République Bassirou Diomaye Faye, dévoile un geste symbolique fort orchestré par le chef de l’État. Alors que le balai, emblème de sa campagne, trônait déjà dans son bureau, le Président a exprimé le souhait d’ajouter les images des martyrs sur un vase offert, confiant à Ndoye : « Je veux les voir tous les jours pour me souvenir à chaque instant de la raison pour laquelle je suis là et d’où nous venons. Nous devons toujours garder cela à l’esprit afin de ne jamais décevoir ce peuple qui s’est tant sacrifié au prix de vies perdues. »

Ndoye décrit un Président « juste, épris de justice », marqué par son propre parcours d’injustice ayant conduit à 11 mois de prison, et conscient des lourdes responsabilités qui lui incombent. « Cependant, il ne voudrait pas à son tour commettre d’injustice. Ce qui doit être fait le sera, au moment venu », ajoute-t-il, appelant à la patience et à la solidarité envers le gouvernement.