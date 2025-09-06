Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

Cheikh Diba et Abdourahmane Sarr maintenus au Budget et à l’Économie

Auteur: Seneweb News

il y a 3 jours 1523 Lectures 9 Commentaires | English
image

Cheikh Diba et Abdourahmane Sarr maintenus au Budget et à l’Économie

Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce soir au Sénégal, le duo Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget, et Abdourahmane Sarr, Ministre de l’Économie, Planning et Coopération, a été maintenu à ses postes. Cette décision intervient dans un contexte crucial marqué par la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social (PRES), lancé en août 2025 pour redresser les finances publiques et relancer l’économie nationale.

Auteur: Seneweb News
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (7)

  • image
    Deug il y a 2 jours

    Dommage pour le Sénégal, ces deux 'e savent même pas sur quel pied danser. Car la politique de Sonko est en opposition avec tous ces emprunts effectués par ce binôme. Qu'ils nous disent la stratégie à mettre en place en dehors des emprunts sur le marché financier.

  • image
    Niang il y a 2 jours

    Mauvaise foi manifeste de votre part allez rejoindre les incompétents de l'apr des maintenant .
    .

  • image
    Regroupement raté il y a 2 jours

    Je m'attendais à ce que ce Ministère des Finances soit regroupé en un Seul Ministère comme jadis. C'est l'ancien Président Macky qui a eu le caprice politicien de le scinder en deux. La BM et le FMI avaient d'ailleurs des problèmes au tout début de savoir leur interlocuteur approprié.

  • image
    AS il y a 2 jours

    Ignorant. Toi qui parle de regroupement des ministères. Va lire les directives de l uemoa

  • image
    AS il y a 2 jours

    Ignorant. Toi qui parle de regroupement des ministères. Va lire les directives de l uemoa

  • image
    Marley bob il y a 2 jours

    Macky Sall doit comprendre et démasqué Cheikh Diba son ancien ministre maintenu en poste par Pastef.....

  • image
    Expert finance il y a 2 jours

    Comment pouvait-il les changer en pleine préparation du budget 2026 ? C'est une bonne chose que de les maintenir. Ils n'ont rien fait de mal. Il leur reste a normaliser les relations du pays avec les investisseurs étrangers et les partenaires au développement. Bonne chance les gars !

  • image
    Bnc il y a 2 jours

    Ces deux ont fait un excellent boulot. Ils ont trouvé un pays en ruine et n'empêche ils ont tenu, pas d'augmentation ni rien, on pouvait ne pas payer les salaires dans ce pays avec le sabotage organisé par le gang de l'apr

  • image
    Hddh il y a 2 jours

    Sonko maintenant tu vas gouverner ?
    Apres ton film legui tu vas gouverner khana ?

Participer à la Discussion

