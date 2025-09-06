Politique

Auteur: Seneweb News

Cheikh Diba et Abdourahmane Sarr maintenus au Budget et à l’Économie

Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce soir au Sénégal, le duo Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget, et Abdourahmane Sarr, Ministre de l’Économie, Planning et Coopération, a été maintenu à ses postes. Cette décision intervient dans un contexte crucial marqué par la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social (PRES), lancé en août 2025 pour redresser les finances publiques et relancer l’économie nationale.