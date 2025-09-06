Cheikh Diba et Abdourahmane Sarr maintenus au Budget et à l’Économie
Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce soir au Sénégal, le duo Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget, et Abdourahmane Sarr, Ministre de l’Économie, Planning et Coopération, a été maintenu à ses postes. Cette décision intervient dans un contexte crucial marqué par la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social (PRES), lancé en août 2025 pour redresser les finances publiques et relancer l’économie nationale.
Commentaires (7)
Dommage pour le Sénégal, ces deux 'e savent même pas sur quel pied danser. Car la politique de Sonko est en opposition avec tous ces emprunts effectués par ce binôme. Qu'ils nous disent la stratégie à mettre en place en dehors des emprunts sur le marché financier.
Mauvaise foi manifeste de votre part allez rejoindre les incompétents de l'apr des maintenant .
.
Je m'attendais à ce que ce Ministère des Finances soit regroupé en un Seul Ministère comme jadis. C'est l'ancien Président Macky qui a eu le caprice politicien de le scinder en deux. La BM et le FMI avaient d'ailleurs des problèmes au tout début de savoir leur interlocuteur approprié.
Ignorant. Toi qui parle de regroupement des ministères. Va lire les directives de l uemoa
Macky Sall doit comprendre et démasqué Cheikh Diba son ancien ministre maintenu en poste par Pastef.....
Comment pouvait-il les changer en pleine préparation du budget 2026 ? C'est une bonne chose que de les maintenir. Ils n'ont rien fait de mal. Il leur reste a normaliser les relations du pays avec les investisseurs étrangers et les partenaires au développement. Bonne chance les gars !
Ces deux ont fait un excellent boulot. Ils ont trouvé un pays en ruine et n'empêche ils ont tenu, pas d'augmentation ni rien, on pouvait ne pas payer les salaires dans ce pays avec le sabotage organisé par le gang de l'apr
Sonko maintenant tu vas gouverner ?
Apres ton film legui tu vas gouverner khana ?
