Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise
Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce soir, l’ambassadeur Cheikh Niang, jusqu’alors représentant permanent du Sénégal auprès des Nations unies, a été nommé Ministre des Affaires étrangères. Diplomate de carrière, Niang apporte une riche expérience, ayant occupé des postes prestigieux tels qu’ambassadeur au Japon, aux États-Unis, en Afrique du Sud, et consul général à New York. Son parcours inclut également des rôles de conseiller diplomatique du président sénégalais et de chef de la division Afrique au ministère des Affaires étrangères.
Commentaires (16)
Il était temps d'enlever cette dame qui n'a aucune compétence pour ce poste.
Je me demande comment elle avait fait pour être nommée a ce poste.
Il n'est jamais trop tard pour rectifier.
Vous confondez
Elle sera pire à la justice
Elle n’a d’ailleurs sa place dans aucun ministère cette dame
Lol
MACH'ALLAH IL N'EST JAMAIS TROP TARD. QU'ALLAH L'ACCOMPAGNE ET L'ASSISTE.
Yacine Fall, ministre de la Justice Garde des Sceaux.............ou va t elle caser sa fille ?
Yacine fall, il faut l' envoyer au marché du quartier vendre son couscous.
Congratulations Mr. Niang. Vraiment un diplomate de carrière au MAE c'est placer les hommes qu 'il faut à la place qu 'il faut.
Je dit bravo a mon frere et Ami que bon dieu te compagne Dan's center mission.
Le seul bon acte.
Malheureusement, ce duo est maudit, ils ont fait du tort à bcp de sénégalais.
Tant qu'ils ne règlent pas ces torts, tout ce qu'ils feront sera vain.
Un homme tres compétent et humble.
Cheikh Niang un homme de confiance de Macky Sall
Une ministère de la justice aux ordres qui dira jamais non
Qu'il s'eloigne de ses soit-disants amis et anciens collègues pour travailler. Ce pays est plein de gens qui se réclameront être tes amis mais ils cherchent à partager ou user de ton pouvoir pour régler leurs propres problemes. Et ca empêche d'avancer dans le travail. Bonne chance Monsieur le Ministre
Seneweb rectifiez ce que.vous avez dit..Cheikh avait pris sa retraite. Il n était plus représentant des Nations Unies.
Mr Coly Seck est le Représentant permanent du Senegal aux NU
C est marrant que le public soit plus informé que vous journalistes
Oui il avait pris sa retraite après l arrivée de Diomaye
Je vous temoigne un bon sens de la responsabilite et un grande bonte . Sans me connaitre en 2019 a New York en besoin d'une lettre pour soutenir un visa pour le Haji vous mavez assiter pleinement sans aucune complications. Vous avez fais preuve de professionalism et d'empathie. Depuis je vous respecte. je vous souhaite un grand Sucess
From Singapore and Australia your countrymate Is wishing the best in this new role.
This is an opportunity for Senegal to further shine in the African context and perhaps on the world stage.
I am pretty sure that your specific training combined with your decades of professional engagement / practice and the Anglo-Saxon phlegm and pragmatism acquired during your time in the UK aimed at fluency in the English language - are all a final make up of world class diplomate.
YO ALLAH REENEH.
J'ai quand meme des inquietudes par rapports a ton alliance/connection avec le plus grand ennemi que la republique du Senegal n'ait, n'aura et ne connaitra jamais in history timeline.
Au final il vous avait rappelle quasi immediatement de Tokyo et Singapore ou vous etiez meme sur le point d'aller presenter des lettres de creances au titre du cumul avec residence a Tokyo - pour tout simplement assurer sa transaction immobiliere qui avait fait les uses mediatiques pour causes de migmags surfacturations et deals secrets - de retour a New York / ONU embassadeur c'est quasi instantanement qu'il vous charge de l'execution de cette operation d'acquisition de la maison du Senegal.
Macky est connu pour sa fameuse strategie du " Neddo Ko Bandou " mettant des Al poulars partout ou ya l'argent a gogo et la ou il veut dealer: Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Finance - CDC ( Aliou Sall ) et dans pas de structures budget porentiel ou migmag en standbye
On ne vous blame pas car en service commande voys etiez - mais l'amitie ou la relation qui est nee de cette proxymite est inquietante pour moi qui ne suis pas militant de parti mais simple citoyen optimist par rapport a la difference en style de gouvernance plus inclusive, plus ethique et plus transparent.
DO NOT PUT AN EGGO, AN INDIVIDUAL LOST SOUL, AN INDIVIDUAL WITH NO SENSE OF HISTORY, AN INDIVIDUAL NARCISSIST, AN INDIVIDUAL WHO DOES NOT UNDERSTAND THE MEANINGFULNESS OF LIFE: DEAR BROTHER NIANG DO NOT PLACE YOUR RELATIONSHIP OR YOUR COMMON ETHNICITY WITH MACKY SALL OVER YOUR BELOVED COUNTRY - YOUR ARE ABOVE THAT - YOUR INTELLECTUAL SOFISTICATION IS BEYOND THOSE TARES OF ignorant and socially unintelligent POSTURE.
MACKY'S NEW HOBBY IS TO UNDERMINE ANY EFFORT OR UNDERTAKING FROM THIS NEW TEAM OF YOUNG LEADERS DRIVEN BY THE DESIRE TO MAKE A POSITIVE DIFFERENCE IN INCLUSION AND GENUINE PROGRESS.
Africans Elites must have a sense of history more than any other indigenous nations in this post colonial era.
Voila ce que m'a confie un parlementaire Songaporien lors d'un echange de proxymite avec notre constituency.
Nos Elites succumbent facilement aux obstacles d'un pays naissant et aspirant a la suite qu'est l'emergence dont tout le monde parle depuis que les dragons Asiatiques l'on reussie.
L'africain du genre Macky Sall n'eprouve aucun remord au prejudices de son peuple entier devant la richesse materielle personnelle ou tout simplement le pouvoir et autres titres - a cet effet les autres races nous sous estime - et le racism est ne de cette facility avec laquelle on nous connait de trahir nos freres, de nous entretyer pour des futilites. Cette facility de prendre des dessous de tables ou des comptes offshore pour signer des licences minieres ou des blocs de petrole qui mieux negocies eradiquent la pauvrete a l'echelle nationale. Mais contre 2 ou 3 millions de dollars dans un compte en Suisse ou a Ryad, Dubai, Abhu Dabhi ect...Le cadre senegalais ( president, ministre ou frere de president ) n' hesite meme a une seconde pour signer - l'esclavage, le colonialisme et l'imperialisme ne reviennent meme pas dans sa tete - la misere actuelle de ses compatriotes ne reviennent pas - il signe tout betement comme un animal sauvage affame - pareille pour les deal en surfacturation lors des ventes et achat de patrimoine de l'Etat ( publique ) il signe betement la surfacturation contraignant plus encore les freres indigenes dans la midere du remboursement des dettes - les rendant encore plus vulnerable et sujet des appals de foundations destinies a les assouvir et dominer d'avantage avec des allegences a leurs ambitions electoralistes genre Marieme Faye Sall ou plus actuellement genre foundation Absa Djomay djogoy djegaan Niokkor Faye.
Frustration sur Frustration Marasme sur marasme: les masses africaines s'en tireraient mieux avec un retour a la tutelle coloniale absolue"
Vous voyez comment aujourd'hui le spiritual et le temporal font la pluie et le beau temps sur la misere pipulaire - avec des alternatives continues d'evenement religieux et politique ou politico religieux ou quelque fois un peu sportifs 1 semaine sur mois - 1 mois sur trimester - 1 trimester sur 4 - ect......tout l'Etat tout le parapublic tout le prive tous les citoyens pauvres deambulant dans les poussieres latereritiques et riches oligarches piliticobusinessoreligiosportif derriere les vitres tintees de leurs rutiliante 4/4 ou 8 /8 climatises.
This is a sad picture of Senegal seen from thousands mails away by the sad Expat confronting on daily basis with other ways of being a country, a citizen, a community, an element of social intelligence - then wishing and praying Allah for the awakening of their people in better standards of governance, better citizen hood, more inclusif society, fairer country for all.
L'homme qu'il faut à la place qu'il faut
Participer à la Discussion