Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise

Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce soir, l’ambassadeur Cheikh Niang, jusqu’alors représentant permanent du Sénégal auprès des Nations unies, a été nommé Ministre des Affaires étrangères. Diplomate de carrière, Niang apporte une riche expérience, ayant occupé des postes prestigieux tels qu’ambassadeur au Japon, aux États-Unis, en Afrique du Sud, et consul général à New York. Son parcours inclut également des rôles de conseiller diplomatique du président sénégalais et de chef de la division Afrique au ministère des Affaires étrangères.