Contact avec Pastef : Cheikh Yérim Seck a téléphoné à Khalifa Sall
Khalifa Sall en contact avec le régime Pastef, par l’intermédiaire de Déthié Fall ? C’est ce qu’a affirmé Cheikh Yérim Seck sur 7 TV. À en croire le leader de Taxawu Sénégal, il s'agit d'une déclaration mensongère. Selon Les Échos, les deux hommes ont échangé au téléphone sur le sujet.
Que se sont-ils dit ? Le journal ne le précise pas, se limitant à rapporter que c’est le journaliste, «injoignable tout au début de cette affaire», qui «a fini par rappeler Khalifa Sall».
L’ancien maire de Dakar avait en effet essayé sans succès de joindre Cheikh Yérim Seck au téléphone quelques instants après sa déclaration, si l’on en croit Mamadou Léopold Mbaye, président de la commission scientifique de Taxawu Sénégal.
Au vu du comportement de Khaf envers le régime et surtout envers barth y’a de fortes chances que khalifa sall soit de connivence avec le pastef.
Et après ? Il a raison car jusqu'à l'extinction du soleil les criminels de l'Apr et leurs complices ne remettront leurs pieds au palais
Tout à fait d'accord
Ah bon? Quel comportement ? Ah ce que je sache, c'est le chien de balcon qui est allé créer son mouvement.
Khalifa n'a pas confiance au traitre Barth et il a raison de s'en éloigner.... rien à voir avec pastef qui n'a pas besoin de Khalifa. Arrêtez vos fantasmes.
Yerim Seck est un pytheumanie!
et quel est le contenu de cette discussion au téléphone? L'article ne le dit pas..
Bof Who cares
Il faudrait interdire la polygamie au Sénégal, à l'instar de certains pays voisin et à majorité musulmane comme nous :down:
@Le Mytho : les drones peuvent tirer des balles et lâcher des missiles. En revanche ce qui est du cas du Sénégal durant les manifestations de 2024, j'ai un grand doute.
Il est clair que CYS a menti une fois de plus, comme il en a l'habitude
Du no coment, du Yerim? C'est quoi l'info au juste?
Des milliers de sénégalais attendent impatiemment les retrouvailles de Khalifa SALL et Ousmane SONKO. C'est ça la vérité.
Khalifa SALL a une grande expérience en tant que Ministre puis Super Maire de Dakar.
Da fa wara diapp ci liguéye bi.
Les intérêts du Sénégal priment sur les divergences politiques.
toi tu mérites d'être bien bastonné sur la place publique, on dirait que tu parles à des enfants
Apres ce qui c est passe a la mairie de Dakar,cette info de Yerim est non negligeable .En effet c est Khalifa qui a beaucoup aide Pastef qui n avait que 12 voix.Elle est interessante la politique
la girouette de Dakar ! on en a rien à cirer de ce que les commères politiques se disent.
Seneweb publie des critiques sur les autres mais efface systematiquement les critiques qui concernent seneweb
Jude deme, bougane, thierno alassane, bartelemy, moustapha diakhate, karim khourou khar, voilà des personnes qui ne peuvent pas gagner leur bureau et qui cherchent à le compenser des discours impolis et mensongers
On s'en fout tellement royalement !
Les mensonges de Yerim ne sont point des infos
En tout cas si Abass Fall, est devenu maire de Dakar c'est dû en grande partie a Khalifa Sall et Taxawu Dakar.Certes Cheikh Yerim Seck,est un grand menteur et manipulateur,mais il peut avoir raison.Deja Dethie Fall, ancien membre de la coalition Yewi est entré dans le gouvernement,PUR de Moustapha Sy suivra bientôt et Khaf ne fera pas exception.Avant les élections présidentielles de 2029,tous les anciens leaders de la coalition Yewi Askanwi se retrouveront derrière Sonko.En fait Pastef a lui seul,ne pourra pas remporté une élection présidentielle au premier tour, actuellement de déceptions est grande avec la réduction de ministres très incompétents et un novice comme maître Bamba Cisse dans un ministère aussi stratégique que le ministère de l'intérieur,Sonko fait du sabotage
Avez-vous suivi Aissatou Diop Fall ? Il faut le faire si vraiment vous voulez comprendre le Sénégal. Pas que Aissatou Diop Fall aurait dit vrai ou aurait menti. On se trouve dans cas de figure où qu'elle dise vrai ou mente c'est la même chose pour la leçon à en tirer, pour la compréhension à avoir. C'est l'intention visée par ses dires qui donnent la leçon.
Aissatou Diop Fall, revenant d'une visite à Lat Diop en prison, revient avec une commission de ce dernier. Et le prisonnier lui demande de parler publiquement pour répondre à Cheikh Yérim Seck et Maimouna Ndour Faye qui se seraient attaqué à lui pensant que maintenant qu'il est en prison, il est finit et on ne peut plus rien espérer de lui.
Aissatou Diop Fall assume avoir toujours été une journaliste nourrie par l'ex DG de la LONASE. Et elle explique que Maimouna Ndour Faye aussi et Cheikh Yérim étaient nourris, mais aujourd'hui ils pensent que l'ex bailleur ne pourra plus leur être utiles, et alors ils trahissent, ne le défendent plus, tirent sur ce qu'ils pensent maintenant être son cadavre. Puis elle donne les techniques que Cheikh Yérim Seck utilise pour mentir sur Sonko et Diomaye, en donnant l'impression de savoir.
Je rappelle que ces déclarations (fausses ou exactes) doivent être comprises dans leur but. En ce moment là on comprend ce que Aissatou Diop Fall révèle involontairement: le monde mafieux entre journalistes et pouvoir de Macky Sall, un monde où le gentleman agreement était: "Tu me couvres je te couvres, je te donne de l'argent illimité volé du Sénégal, tu peindre mes maléfices, tu couvres mon satanisme. Maintenons le peuple ignorant de quelles mauvaises personnes nous sommes, et il continuera de nous aimer et nous soutenir ".
C'est ce que j'explique, sous les insultes des gens de la secte APR, depuis 2012.
Superbe analyse, Xeme! Rien à ajouter.
Si Khalifa SALL se réconcilie avec le PASTEF, je n'y vois aucun mal car il a joué un rôle dans la chute de l'APR. A un moment donné, il a eu des divergences avec le PASTEF et il a quitté le YEWI qui n'était pas une coalition électorale pour la présidentielle. Il a sa place dans le régime, à mon avis.
Nos journalistes ne traitent pas des vrais sujets mais plutôt des personnes. C'est la décadence sur tous les plans.
Aux mêmes moments la vie est devenue dure pour les populations et les accidents et meurtres augmentent.
Ce régime poisseux et incompétent est une véritable calamité.
Une information dementi , cest une informaton donné deux fois (Andreotti politique italien )
Let and See
Vous allez voir que du feu avec Pastef, Yassine Fall va bientôt commencer à dérouler, il n y aura plus d opposition ni de télé propagande car plus d argent pour entretenir vos chroniqueurs truands.
Nous Sénégalais de l'extérieur allons trouver de les sponsoriser en toute l'égalité. Il suffit de 5 à 10 personnes pour sponsoriser un chroniqueur en toute légalité.
Parle pour toi, APRrien pourri. La diaspora est avec le pouvoir a 98, voir 99%. Elle a toujours finance Pastef. Alors cesse de mentir en son nom
Ce qui est bizarre, c'est que personne ne comprend le français des journalistes de Seneweb.
Pastef sera un parti état comme en Chine et tout le monde au travail comme en Chine pour le développement. Bande de truands politique matin politique soir et nuit .
Non ou est passé professionnalisme, éthique....
Cheikh y seck , Mandiaball et autres * journalists* veulent etre au meme niveaux que les politiciens qui eux sont dans l'action , la concurrence pour les elections et la responsabilitè qui va avec l'exercice de la representation et ceci , tous les politiciens de tout parti.
Ces * journalists* n'ont pas le courage de descendre dans l'arrène politique comme PAN qui en a bavè et obtenu recompense . Ils sont aidès par d'autres * journalists* qui mettent leurs opinions en infos .
Beaucoup comme Bougane , ont 90 % de presence mediatique mais quand viennent les elections c'est tjrs 0,000quelque chose .
Hors sujet national et international !
Théorème fondateur...masseuse wayayoye égale kinésithérapeute....................les arnaques ya bon
Khalifa Sall,dou nawle Sonko, té bari woul politiciens niou ame dayom,wallah ay valeurs,son comportement responsable, toujours au-dessus de la mêlée défini la personnalité de l'homme, que vous l'acceptez ou pas,il demeure l'un des plus intègre de la population et leaders politiciens sénégalais,que de petits larbins,ne changeront absolument rien par ce comportement ignoble et indigne d'un bon citoyen
Je ne suis pas d’un quelconque Parti, mais j’ai choisi Sonko de par son courage et surtout sa sérénité lors de 3 événements : la casse de la vitre de sa voiture, sa discussion avec le policier quand il avait interdit d’aller à la mosquée, et sa descente du char de la gendarmerie qui l’avait ramené de Ziguinchor. Moi qui suis déstabilisé, même pour un simple contrôle dans la circulation!
Ma sympathie pour Khalifa a fondu quand il a fondu (sic) en larmes face à Macky. Pour un homme d’Etat expérimenté, c’était pas convenable de se rabaisser de la sorte. On ne peut pas être trop émotif et prétendre diriger un pays! Prions pour la réussite de nos nouveaux dirigeants dans l’intérêt de tous, car au plan individuel eux ils ont déjà réussi socialement.
Vous avez beaucoup de temps même si c'est le cas utilisez le pour dormir au lieu d'écouter certains
Vraiment cheikh yerim NDOUBANE seck nous pompe l’air , ce menteur double de VIOLEUR
Waw Grand, mane la Yiiriim.
Dama dioum dé sama source bi mo diawalé tour yi.
Khalifa Mbergane la beugone wakh mouné khalifa Sall.
Sacré Yiiriimm 😂🤣😂😀😃😄😆
CYS a emprunté le téléphone de Poutine pour passer l’appel.
Il a dit à Khalifa que SONKO et DIOMAYE vont demissionner la semaine prochaine.
Que Macky reviendra jeudi soir.
Que les Americains allaient afréter Air Force One pour amener les lions du Senegal en cas de qualification du mondiale aux USA.
Que le senegal sera exampté de visa pour USA et Canada.
Que Trump est un grand amateur de domoda boulettes que si Khalifa devient president la semaine prochaine Gaelle Samb pourra cuisiner ça et que Trump viendra avec Melania et Barron manger.
Yérim dafa doula doula doul ba thiang si data.
