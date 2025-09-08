Politique

Auteur: SenewebNews-RP

Contact avec Pastef : Cheikh Yérim Seck a téléphoné à Khalifa Sall

Khalifa Sall en contact avec le régime Pastef, par l’intermédiaire de Déthié Fall ? C’est ce qu’a affirmé Cheikh Yérim Seck sur 7 TV. À en croire le leader de Taxawu Sénégal, il s'agit d'une déclaration mensongère. Selon Les Échos, les deux hommes ont échangé au téléphone sur le sujet.

Que se sont-ils dit ? Le journal ne le précise pas, se limitant à rapporter que c’est le journaliste, «injoignable tout au début de cette affaire», qui «a fini par rappeler Khalifa Sall».

L’ancien maire de Dakar avait en effet essayé sans succès de joindre Cheikh Yérim Seck au téléphone quelques instants après sa déclaration, si l’on en croit Mamadou Léopold Mbaye, président de la commission scientifique de Taxawu Sénégal.