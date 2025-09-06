Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Daouda Ngom et Abdourahmane Diouf échangent leurs postes ministériels

Auteur: Seneweb News

il y a 3 jours 697 Lectures 0 Commentaires | English
image

Daouda Ngom et Abdourahmane Diouf échangent leurs postes ministériels

Dans une décision inattendue du remaniement ministériel annoncé ce soir, Daouda Ngom, ancien Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, et Abdourahmane Diouf, ex-Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ont échangé leurs portefeuilles.

Ngom prend désormais la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, tandis que Diouf hérite du ministère de l’Environnement.

Auteur: Seneweb News
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Tags

Commentaires (0)

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances