Politique

Auteur: Seneweb News

Daouda Ngom et Abdourahmane Diouf échangent leurs postes ministériels

Dans une décision inattendue du remaniement ministériel annoncé ce soir, Daouda Ngom, ancien Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, et Abdourahmane Diouf, ex-Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ont échangé leurs portefeuilles.

Ngom prend désormais la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, tandis que Diouf hérite du ministère de l’Environnement.