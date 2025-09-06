Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

Dethie Fall fait son entrée au gouvernement

Auteur: Seneweb News

il y a 3 jours 4707 Lectures 15 Commentaires | English
image

Dethie Fall fait son entrée au gouvernement

Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce soir au Sénégal, Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (PRP) et fidèle allié d’Ousmane Sonko, fait son entrée au gouvernement comme ministre des Infrastructures. 

Auteur: Seneweb News
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (13)

  • image
    Oiu il y a 2 jours

    Aythia mbeur, yaw wolounala. T'es un bosseur

  • image
    Lui il y a 2 jours

    Tout ce bruit pour un seul homme: le ministre de la justice. Ça preuve encore le manque de courage et de cohérente. Il fallait prendre la responsabilité et le demettre au lieu de faire semblant. C'est dommage. On est tous decu. Le changement promis ne sera pas pour demain

  • image
    SenProf il y a 2 jours

  • image
    Lui il y a 2 jours

  • image
    Mag bou rew il y a 2 jours

    Enfin, il a sa sucette 🍭. Merci d'avoir torpillé la coalition opposée à Pastef aux législatives.

  • image
    Mor il y a 2 jours

    Félicitations DETHIE, ingénieur polytechnicien , l’homme qu’il faut et très éthique

  • image
    Nono il y a 2 jours

    Ne me fait pas rire way saway. Polytechnicien! Et après. Combien sont ils plus compétents que Dethie. Khana topp sonko kay

  • image
    os à sucer il y a 2 jours

    ça y est bébé Doc a trouvé un os à ronger !

  • image
    enfin il y a 2 jours

    Es ce que le prix de la trahison qui vaut a ce Monsieur son poste ministériel

  • image
    Passant il y a 2 jours

    Il le merite vraiment il est compétent et fidèle à Sonko félicitation et travailles bien

  • image
    Nianthio il y a 2 jours

    Oui Dethie a fait son choix. Il n a pas seulement trahi la coalition, mais il a aussi trahi tous ces intellectuels qui avaient cru en lui. Dethie a choisi de de continuer a lecher le Q de sonko, son parti est mort.

  • image
    Lol il y a 2 jours

    Le plus grand stratège et traître n'oubliez qu'il avait trahi Sonko avant de trahir l'opposition. Pur produit de idrissa Seck

  • image
    Bolyr il y a 2 jours

    Pas de logique. Pourquoi promouvoir un ministre qui était le symbole de l échec de la diplomatie. Cela n a pas de sens. Cette femme devrait quitter le gouvernement.

  • image
    VERITE il y a 2 jours

    Enfin il est devenu ministre.
    C'était son rêve.
    C'est à cause de ça qu'il a quitté Idrissa Seck.

  • image
    beuggeudeuggeu il y a 2 jours

    le traitre en chef est récompensé. Au pays du jub jubbal jubbanti , les traitres sont promus

Participer à la Discussion

