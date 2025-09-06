Politique

Auteur: Seneweb News

Dethie Fall fait son entrée au gouvernement

Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce soir au Sénégal, Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (PRP) et fidèle allié d’Ousmane Sonko, fait son entrée au gouvernement comme ministre des Infrastructures.