Dethie Fall fait son entrée au gouvernement
Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce soir au Sénégal, Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (PRP) et fidèle allié d’Ousmane Sonko, fait son entrée au gouvernement comme ministre des Infrastructures.
Aythia mbeur, yaw wolounala. T'es un bosseur
Tout ce bruit pour un seul homme: le ministre de la justice. Ça preuve encore le manque de courage et de cohérente. Il fallait prendre la responsabilité et le demettre au lieu de faire semblant. C'est dommage. On est tous decu. Le changement promis ne sera pas pour demain
Enfin, il a sa sucette 🍭. Merci d'avoir torpillé la coalition opposée à Pastef aux législatives.
Félicitations DETHIE, ingénieur polytechnicien , l’homme qu’il faut et très éthique
Ne me fait pas rire way saway. Polytechnicien! Et après. Combien sont ils plus compétents que Dethie. Khana topp sonko kay
ça y est bébé Doc a trouvé un os à ronger !
Es ce que le prix de la trahison qui vaut a ce Monsieur son poste ministériel
Il le merite vraiment il est compétent et fidèle à Sonko félicitation et travailles bien
Oui Dethie a fait son choix. Il n a pas seulement trahi la coalition, mais il a aussi trahi tous ces intellectuels qui avaient cru en lui. Dethie a choisi de de continuer a lecher le Q de sonko, son parti est mort.
Le plus grand stratège et traître n'oubliez qu'il avait trahi Sonko avant de trahir l'opposition. Pur produit de idrissa Seck
Pas de logique. Pourquoi promouvoir un ministre qui était le symbole de l échec de la diplomatie. Cela n a pas de sens. Cette femme devrait quitter le gouvernement.
Enfin il est devenu ministre.
C'était son rêve.
C'est à cause de ça qu'il a quitté Idrissa Seck.
le traitre en chef est récompensé. Au pays du jub jubbal jubbanti , les traitres sont promus
