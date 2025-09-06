Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

Diomaye II : Discours du Premier ministre sur la réorganisation gouvernementale

Auteur: Awa Faye

il y a 3 jours 1677 Lectures 3 Commentaires | English
image

Face à la démission d’un membre du gouvernement et à l’issue d’une évaluation du fonctionnement de l’exécutif après un an et demi de mandats, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté au Président de la République un projet de réorganisation gouvernementale, conformément à l’article 49 de la Constitution. Il l’a fait savoir, ce samedi 6 septembre, au Palais de la République .

Il s’explique : «Le premier est la démission de l'un des membres du gouvernement, en l'occurrence, le ministre du Travail, Abbas Fall, qui, après son élection à la tête de la mairie de Dakar, a préféré démissionner de son poste ministériel. Le second est lié à l'évaluation, à l'appréciation que nous avons faite du fonctionnement du gouvernement et de son organisation après un an et demi de mandats et aux leçons que nous en avons tirées, aux conclusions qui ont été établies et qui nous ont amenés à considérer qu'il était nécessaire de réorganiser ce gouvernement ».

Avant de poursuivre : « Et c'est donc en vertu de ces deux observations et des dispositions de l'article 49 de la Constitution, qu'en tant que Premier ministre de la République du Sénégal, j'ai présenté au Président de la République, un projet de réorganisation gouvernementale ».

Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (3)

  • image
    nullard il y a 2 jours

    il y a une différence entre déclaration et discours

  • image
    Passant il y a 2 jours

    Sonko 2, non diomaye 2 !

  • image
    bamboula à la Sonko il y a 2 jours

    un désastre Sonko¨, il continue de caser ses partenaires politiques Pastef on arguant une "profonde étude de la gouvernace".....sa gouvernance , Dyomaye 1er ! il en rêve matin, midi, soir, nuit !
    Si Diomaye ne reprend pas la main, il va se faire dégager par son "ami très cher".

