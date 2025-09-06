Politique

Auteur: Awa Faye

Diomaye II : Discours du Premier ministre sur la réorganisation gouvernementale

Face à la démission d’un membre du gouvernement et à l’issue d’une évaluation du fonctionnement de l’exécutif après un an et demi de mandats, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté au Président de la République un projet de réorganisation gouvernementale, conformément à l’article 49 de la Constitution. Il l’a fait savoir, ce samedi 6 septembre, au Palais de la République .

Il s’explique : «Le premier est la démission de l'un des membres du gouvernement, en l'occurrence, le ministre du Travail, Abbas Fall, qui, après son élection à la tête de la mairie de Dakar, a préféré démissionner de son poste ministériel. Le second est lié à l'évaluation, à l'appréciation que nous avons faite du fonctionnement du gouvernement et de son organisation après un an et demi de mandats et aux leçons que nous en avons tirées, aux conclusions qui ont été établies et qui nous ont amenés à considérer qu'il était nécessaire de réorganiser ce gouvernement ».

Avant de poursuivre : « Et c'est donc en vertu de ces deux observations et des dispositions de l'article 49 de la Constitution, qu'en tant que Premier ministre de la République du Sénégal, j'ai présenté au Président de la République, un projet de réorganisation gouvernementale ».