Politique

Auteur: Thieubeu Ndiaye

Évictions d’Ousmane Diagne et du Général Tine : Ousmane Sonko et Pastef obtiennent gain de cause

C’est sans surprise ! Ousmane Diagne et le Général Jean-Baptiste Tine, respectivement ministre de la Justice et ministre de l’Intérieur, quittent officiellement le gouvernement. Leur éviction a été actée par la publication, ce samedi 6 septembre 2025, de la liste du nouvel attelage gouvernemental. Une décision qui ne surprend guère si l’on sait que les deux étaient sur un siège éjectable depuis belle lurette.

Jadis bénis par Pastef et son président lors de la formation du premier gouvernement, où leur profil enchantait plus d’un, les deux personnalités, portées au pinacle pour leur intégrité et leur sens de l’honneur dans le service public, sont devenues honnies dans la foulée, découvrant à leurs dépens l’ingratitude de leurs fonctions.

Entre les désormais ex-ministres (de la Justice et de l’Intérieur) et le parti au pouvoir, le fil était déjà devenu trop tendu (après juste 7 mois dans le gouvernement) lors de la dernière campagne électorale en perspective des législatives du 17 novembre 2024. Avant de se rompre littéralement avec les critiques récentes sur les lenteurs notées dans la diligence de certains dossiers, notamment liés aux événements politiques de 2021 à 2024.En effet, tous deux ont essuyé les critiques du chef du gouvernement qui les accusait ouvertement d’avoir failli à leur mission. « Notre convoi a été attaqué trois fois et il n’y a eu aucune arrestation. Ceci montre la faillite de l’État. J’ai appelé le ministre de l’Intérieur et de la Justice, en tant que candidat, pour les informer des projets de Barthélemy Dias d’attaquer notre convoi. Après la première attaque, je les ai encore appelés, mais rien. Trois attaques, zéro interpellation. Il faudra qu’ils prennent leurs responsabilités », avait déclaré Ousmane Sonko à Dakar, en marge de la campagne pour les élections législatives, pointant la responsabilité de Tine et Diagne.L’arrestation musclée et la condamnation des gardes rapprochés de l’ancien maire de Dakar après cette sortie du Premier ministre n’ont visiblement rien changé dans la perception, puisque Pastef leur reproche d’être trop passifs et de manquer de célérité, surtout avec ses adversaires politiques et les présumés prédateurs des deniers publics.

« Qu’on ne compte pas sur moi pour exercer la moindre pression sur les magistrats du siège »

Sous le feu roulant des critiques à l’Assemblée nationale notamment, droit dans ses bottes, Ousmane Diagne réplique aux députés de Pastef : « Je n’ai jamais accepté qu’on fasse pression sur moi, surtout dans un sens déterminé. Qu’on ne compte pas sur moi pour exercer la moindre pression sur les magistrats du siège. Je n’ai aucune autorité sur eux. Je sais qu’ils font un excellent travail. Il leur arrive de prendre des décisions en parfaite contradiction avec les réquisitions du parquet et je n’ai jamais eu à faire la moindre observation, encore moins la moindre critique. C’est de leur responsabilité, c’est de leur prérogative. Le seul moyen qui s’offre à nous – je veux dire à mes services du parquet – c’est de faire usage des voies de recours qui leur sont reconnues par la loi. »

Une position que le Premier ministre Sonko ne partage pas. Au lieu de déployer le parapluie de protection pour son ministre, il en rajoute une couche. Selon lui : « Le peuple a parfaitement le droit d’exiger des résultats de la justice. Pourquoi pourrait-on exiger des comptes du Président, du Premier ministre ou de l’Assemblée, mais pas de la justice qui se fait au nom du peuple ? Le temps de la justice est celui des hommes, car c’est au nom des hommes qu’elle est rendue. En matière judiciaire, la célérité est un principe fondamental, la justice doit être rapide. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées contre les magistrats en cas de négligence, notamment lorsque des dossiers dorment dans les cabinets d’instruction jusqu’à l’épuisement des délais de prescription. »

« Nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais »

À côté de ces « lenteurs », également, Pastef et Ousmane Sonko semblent avoir en travers de la gorge leurs dernières débâcles judiciaires, dont la plus retentissante est sans doute le rejet du rabat d’arrêt introduit par le leader de Pastef dans l’affaire Mame Mbaye Niang. Hors de ses gonds après cette décision de justice, le Premier ministre avait d’ailleurs fait une sortie fracassante, tirant à bout portant sur le président Diomaye et sur une « justice instrumentalisée ».

C’est dire donc qu’entre le Premier ministre et la justice, le malaise est profond et la seule manière d’y remédier est d’imposer la vision pastéfienne à Thémis.Aujourd’hui, le choix porté sur Yacine Fall, un membre de Pastef, pour gérer ce département ô combien sensible semble montrer l’orientation que le nouveau régime veut impulser. « La Justice est aussi une préoccupation majeure du président de la République, depuis son programme jusqu’à la vision Sénégal 2050.

En termes de réforme et de fonctionnement, nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais et reconquière la confiance de l’ensemble du peuple », a précisé le Premier ministre. Le directeur du Port et membre de Pastef, Waly Diouf Bodian, de renchérir : « La récupération des ministères de souveraineté était impérative et augure d’une meilleure tenue par des hommes du projet. »Plusieurs Sénégalais n’ont pas manqué de s’alarmer de cette nomination (une pastéfiste pour donner des ordres au parquet) et de cette déclaration du Premier ministre. « Non ! Dis plutôt que la justice se réconcilie avec... Pastef (en se soumettant totalement à lui). C’est ça l’objectif de ce remaniement et de cette déclaration. On attend de voir la suite », a d’ailleurs rétorqué un internaute.

Qu’en sera-t-il réellement ? Le temps édifiera !