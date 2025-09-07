Évictions d’Ousmane Diagne et du Général Tine : Ousmane Sonko et Pastef obtiennent gain de cause
C’est sans surprise ! Ousmane Diagne et le Général Jean-Baptiste Tine, respectivement ministre de la Justice et ministre de l’Intérieur, quittent officiellement le gouvernement. Leur éviction a été actée par la publication, ce samedi 6 septembre 2025, de la liste du nouvel attelage gouvernemental. Une décision qui ne surprend guère si l’on sait que les deux étaient sur un siège éjectable depuis belle lurette.
Jadis bénis par Pastef et son président lors de la formation du premier gouvernement, où leur profil enchantait plus d’un, les deux personnalités, portées au pinacle pour leur intégrité et leur sens de l’honneur dans le service public, sont devenues honnies dans la foulée, découvrant à leurs dépens l’ingratitude de leurs fonctions.
Entre les désormais ex-ministres (de la Justice et de l’Intérieur) et le parti au pouvoir, le fil était déjà devenu trop tendu (après juste 7 mois dans le gouvernement) lors de la dernière campagne électorale en perspective des législatives du 17 novembre 2024. Avant de se rompre littéralement avec les critiques récentes sur les lenteurs notées dans la diligence de certains dossiers, notamment liés aux événements politiques de 2021 à 2024.En effet, tous deux ont essuyé les critiques du chef du gouvernement qui les accusait ouvertement d’avoir failli à leur mission. « Notre convoi a été attaqué trois fois et il n’y a eu aucune arrestation. Ceci montre la faillite de l’État. J’ai appelé le ministre de l’Intérieur et de la Justice, en tant que candidat, pour les informer des projets de Barthélemy Dias d’attaquer notre convoi. Après la première attaque, je les ai encore appelés, mais rien. Trois attaques, zéro interpellation. Il faudra qu’ils prennent leurs responsabilités », avait déclaré Ousmane Sonko à Dakar, en marge de la campagne pour les élections législatives, pointant la responsabilité de Tine et Diagne.L’arrestation musclée et la condamnation des gardes rapprochés de l’ancien maire de Dakar après cette sortie du Premier ministre n’ont visiblement rien changé dans la perception, puisque Pastef leur reproche d’être trop passifs et de manquer de célérité, surtout avec ses adversaires politiques et les présumés prédateurs des deniers publics.
« Qu’on ne compte pas sur moi pour exercer la moindre pression sur les magistrats du siège »
Sous le feu roulant des critiques à l’Assemblée nationale notamment, droit dans ses bottes, Ousmane Diagne réplique aux députés de Pastef : « Je n’ai jamais accepté qu’on fasse pression sur moi, surtout dans un sens déterminé. Qu’on ne compte pas sur moi pour exercer la moindre pression sur les magistrats du siège. Je n’ai aucune autorité sur eux. Je sais qu’ils font un excellent travail. Il leur arrive de prendre des décisions en parfaite contradiction avec les réquisitions du parquet et je n’ai jamais eu à faire la moindre observation, encore moins la moindre critique. C’est de leur responsabilité, c’est de leur prérogative. Le seul moyen qui s’offre à nous – je veux dire à mes services du parquet – c’est de faire usage des voies de recours qui leur sont reconnues par la loi. »
Une position que le Premier ministre Sonko ne partage pas. Au lieu de déployer le parapluie de protection pour son ministre, il en rajoute une couche. Selon lui : « Le peuple a parfaitement le droit d’exiger des résultats de la justice. Pourquoi pourrait-on exiger des comptes du Président, du Premier ministre ou de l’Assemblée, mais pas de la justice qui se fait au nom du peuple ? Le temps de la justice est celui des hommes, car c’est au nom des hommes qu’elle est rendue. En matière judiciaire, la célérité est un principe fondamental, la justice doit être rapide. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées contre les magistrats en cas de négligence, notamment lorsque des dossiers dorment dans les cabinets d’instruction jusqu’à l’épuisement des délais de prescription. »
« Nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais »
À côté de ces « lenteurs », également, Pastef et Ousmane Sonko semblent avoir en travers de la gorge leurs dernières débâcles judiciaires, dont la plus retentissante est sans doute le rejet du rabat d’arrêt introduit par le leader de Pastef dans l’affaire Mame Mbaye Niang. Hors de ses gonds après cette décision de justice, le Premier ministre avait d’ailleurs fait une sortie fracassante, tirant à bout portant sur le président Diomaye et sur une « justice instrumentalisée ».
C’est dire donc qu’entre le Premier ministre et la justice, le malaise est profond et la seule manière d’y remédier est d’imposer la vision pastéfienne à Thémis.Aujourd’hui, le choix porté sur Yacine Fall, un membre de Pastef, pour gérer ce département ô combien sensible semble montrer l’orientation que le nouveau régime veut impulser. « La Justice est aussi une préoccupation majeure du président de la République, depuis son programme jusqu’à la vision Sénégal 2050.
En termes de réforme et de fonctionnement, nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais et reconquière la confiance de l’ensemble du peuple », a précisé le Premier ministre. Le directeur du Port et membre de Pastef, Waly Diouf Bodian, de renchérir : « La récupération des ministères de souveraineté était impérative et augure d’une meilleure tenue par des hommes du projet. »Plusieurs Sénégalais n’ont pas manqué de s’alarmer de cette nomination (une pastéfiste pour donner des ordres au parquet) et de cette déclaration du Premier ministre. « Non ! Dis plutôt que la justice se réconcilie avec... Pastef (en se soumettant totalement à lui). C’est ça l’objectif de ce remaniement et de cette déclaration. On attend de voir la suite », a d’ailleurs rétorqué un internaute.
Qu’en sera-t-il réellement ? Le temps édifiera !
Commentaires (46)
Pastel, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes les derniers nés du Sénégal! Placez qui vous voulez à la tête de de ministère (justice), vous ne pourrez rien contre les magistrats du siège!
Tout à fait Malal. Même si Sonko était ministre de la justice, il n’aurait aucun pouvoir sur les juges. Ce remaniement ne réglera pas les problèmes les plus urgents du pays à savoir la vie chère, le carburant, le loyer, l’insécurité sans oublier la crise économique dont sonko nous a plongé de par son ignorance.
Walaay ils seront déçus
Qu'est ce que vous allez faire? Manifester? Aller dormir PASTEF va faire ce qu'il veule pendant au moins 50 ans et vous n'y pouvez rien parce que le peuple vous a vomi. Sonko rek.
@Dou, Wade aussi pensait que les libéraux resterait 50 ans au Pouvoir. Quant à to, tu ne sais même si tu seras vivant demain (je te souhaite de vivre très longtemps) et tu prétends predire une vie de 50 ans à quelque chose d'autre.
Justice ! Maintenant à l'action, trêve de paroles et lenteurs ! Les coupables doivent être sanctionnés de manière exemplaire, sifflant ainsi la fin de l'impunité. Pour que jamais, on ait à subir de nouveau un régime machiavélique injuste de pilleurs, prédateurs, voleurs, receleurs, corrompus, comploteurs, vautours, charognards, mercenaires , tortionnaires, meurtriers... Que la Justice ne soit plus seulement pour les pauvres et citoyens lambda, mais pour tous. Justice et discipline à instaurer ! Impunité et laxisme à combattre !
ils ont la majorité ils peuvent dissoudre le conseil constitutionnel et faire un projet de loi à l'assemblée pour les entendre quand ils font n'importe quoi. même un référendum réglerait le problème des juges on est pas aux USA ou le juge est très puissant
En tout cas le peuple les regarde . On verra bien ce que ça va donner.
Hum, la tournure que prennent les choses ne rassurent pas. Nous avions apprécié la présence d’apolitiques à la tête de ministères clés colle signe de rupture et là...
C’est dur à dire, mais ça confirme les récents propos de yerim seck cocernant la "guerre" de contrôle des ministères. Diomaye aurait il lâché prise pour le faire mentir ? Sonko aurait il finalement pris le dessus ?
L’avenir nous édifiera mais vigilance est de mise.
Diomaye n’a vraiment aucune personnalité
aucune, wallahi
En tout cas cheikh yerim a lamentablement menti.lui qui disait que sonko est totalement isolé,même le renseignement il est out.le recent réaménagement la démenti de façon très claire.Cest un menteur pathologique
Enfin, un article bien écrit. C est assez rare chez seneweb maintenant
Voilä ce que cela amène quand on a jamais travaillé à un niveau assez élevé pour comprendre comment fonctionnent certaines choses! Demander à une voiture dont la vitesse est limitée à 10 km/h de faire très vite pour rallier Nairobi, c‘est prêcher devant une foule inexistante
Un parti politique qui s'est battu pour accéder au pouvoir, avec tous les sacrifices consentis en termes divers parmi lesquels des morts, des blessés et des handicapés à vie, doit gouverner avec ceux qui ont été à l'origine et à la fin du combat ainsi que ses alliés du moment. C'est aussi simple que celà. Ceux qui ne vont pas dans le sens de la marche du projet doivent dégager. En ce sens PASTEF et le PM sont parfaitement cohérents dans la démarche qui consiste à tenir les ministères de souveraineté.Cest une garantie supplémentaire pour maîtriser le pouvoir et dérouler les politiques publiques initiées par le gouvernement, parmi lesquelles la reddition comptes et la justice aux martyrs.
peu de guenons dans le gouv
Un aveu d'influenceurs de l'opinion qui ne maîtrisent pas tout le sens de leurs constructions de phrases. Aveu impensable il y a quelques mois, encore moins il y a un an. Donc, il y avait dans le gouvernement de Sonko- Pastef des ministres qui ne faisaient pas l'affaire de Sonko et du Pastef. Le Sonko qui était présenté comme le roi Négus au dessus du président, plus que le président, celui qui décide de tout, l'usurpateur du pouvoir. Peut-être qu'il reste encore des ministres qui ne font pas l'affaire de Sonko et Pastef. Mais on ne le dira que quand ils ne seront plus dans le gouvernement.
Ousmane sonko ne pourra rien contre la justice, s ils y a a juger il doit.etre le premier, il.avait.dit qu'il était.pretpour faire éclater la vérité il n'a qu'à demissoonner
Ces changements sont normaux, comment voulait vous qu'un général arrête un général que Tine arrête Ndiaye et qu' un magistrat arrête un magistrat Diagne arrête Antoine Felix et Sall. WASSALAM
Donc un policier n'a jamais arrêté de policier, un militaire jamais arrêté de militaire, un gendarme, jamais arrêté de gendarmes ? Un douaniers, des douaniers ? Pour ta gouverne, il y a des magistrats en prison au Sénégal, même si au moment de leur arrestation, ils occupaient des fonctions hors de l'administration judiciaire.
Ces changements sont normaux, comment voulait vous qu'un général arrête un général que Tine arrête Fall et qu' un magistrat arrête un magistrat Diagne arrête Antoine Felix et Sall. WASSALAM
Réduire le Sénégal à Pastef, croire qu’il n’y a que des militants qui ont participé au « projet » qui doivent gouverner,
C’est faire preuve d’intolérance politique et surtout de bêtise.
La vérité, c’est que Pastef n’a pas les ressources humaines nécessaires pour développer le pays et qu’il doit, comme des partis plus forts que lui dans le passé, aller voir ailleurs.
Ne pas comprendre cette evidence, d’autant qu’on a fait la promotion des appels à candidatures, c’est faire preuve de la plus crasse des bêtises comme le prouve WALY DIOUF BODIAN sur qui on peut compter pour dire des inepties de jeune étudiant immature.
Nos autorités risquent de rencontrer de vraies adversités parce qu’elles se surestiment
C’est dommage. L’arrogance perd tous nos gouvernements
C'est à chaque fois la même chose. On se bat, on réussit une alternance au bout de 2 élections, on jubilé et croit que cette fois c'est la bonne. Le nouveau pouvoir nomme des gens très appréciés du public, mais après un an, on les vire et à presque tout point de vue, on déchante. C'était ainsi avec Wade, ainsi avec Macky et cela devient vraisemblablement le cas avec Sonko. C'est un éternel recommencement dans la politique sénégalais.
Donc Macky pouvait tout faire faire aux procureurs, juges d'instruction et magistrats du siège mais pour les victimes, il faudra laisser à ces magistrats des millions d'années pour instruire les crimes de Macky. Est ce qu'on sait ce qu'on veut au Sénégal ?
sonko , il fallait couper le maximum de tete way !!! il y a combien de DG nommé ???? qui ne connaissent rien de leur domaine ? ce ne sont pas les ministres seulement, ce sont les DG qui bossent. regarder la douane rek.... les meme tetes , la corruption partout au sénégal.... comment batir le projet sur du faux ???
Sangoloum,
Ce que tu ignores manifestement, c’est que 80% des morts n’étaient pas des militants encartés de Pastef.
Des apolitiques ont pris des risques parce que la démocratie était en danger.
Pas parce qu’ils étaient de Pastef
Vous risquez d’avoir de sacrées déceptions si vous pensez que.les 54% de Diomaye sont des militants de votre parti
Le PASTEF a obtenu gain de cause depuis mars 2024, lorsque les Sénégalais lui ont donné le pouvoir pour dérouler un programme bien défini. Il était nécessaire de procéder à une transition pour diagnostiquer les maux et catastrophes laissés par Macky Sall avant d'engager les profonds changements pour lesquels on les a élus. Ce pays a besoin d'une véritable révolution pour mettre fin à l'injustice, l'impunité, la corruption, l'indiscipline, la kleptomanie, les détournements, le laxisme, l'arrogance et l'absentéisme dans la fonction publique...
Bravo! Les chiens aboient la caravane passe. Sonko doit se donner les moyens de gouverner ce pays avecc ses hommes de confiance. Cest son droit. Parlez parlez parlez, aigris et rancuniers du régimes du killer
On va voir la justice c'est quelque chose de standards dans tout les cas le premier à etre entendu dans ces morts casseur au senegal ces un homme politique marié à deux femmes qui a laisser ces deux la dans son domicile en plein couvre hein pour se rendre dans une sweet beauté soubhanalla et on connait la suite des évènements
La vérité est que Sonko n’a pas fait un remaniement ministériel mais plutôt un réaménagement gouvernemental.Les mêmes tocards qui depuis 18 mois, ne font que brasser du vent qui n’ont rien foutu restent dans le gouvernement.Aliou Sall,Yacine Fall,Yancoba Dieme,Birame Souley,le ministre du commerce etc tous n’ont absolument rien foutu de concret et tous sont reconduits,Dethie Fall un vrai lèche Q de Sonko promu.En somme Sonko a garder ses hommes et les a renforcés,Diomaye maintient lui aussi ses fidèles dans le gouvernement.Chacun veut avoir un contrôle du gouvernement,maintenant on ne parle plus du son de soi,c’est devenu se servir du Sénégal.La seule à retenir est que Sonko n’est pas mieux que Macky et que Pastef n’est pas lui aussi meilleur que l’APR..Macky au moins construisait des infrastructures même si elles étaient surfacturé,par contre le nouveau régime vol des milliards sans rien construire.C’est une vraie bande de bras cassés que nous avons confié le sénégal.Comme quoi les promesses électorales n’engagent que ceux qui croient !
Il n'y a que les illétrés qui pensent qu'on doit gouverner un pays dans l'Injustice en nommant un Ministre (Yacine Fall) qui n'a aucune nition du Droit. Lisez son CV. Franchement, je préfère des voleurs instruits et capables que des voleurs ignorants et incapables.Oû va le Sénégal ? Comment cette dame incompétente va t=elle s'adresser à Aíssata Tall Sall ? Senegal yéwoulène !!!
Oui c’est vrai
Les tocards peuplent le gouvernement et les postes de direction
On a l’impression que le gouvernement aime les nullards
Lettre au duo:
Il y’a des gens compétents et propres et qui ne sont pas de votre parti.
Nguir yalla. Souvenez-vous en !!!!
Sonko gouverne avec qui il veut. Ibou ndafa a gouverné avec les hommes de son choix. Du jamais vu, des sénégalais qui refusent que le senegal avance! Continuez à nous pleurer jusqu'à mourir de déshydratation.
Hey kulunas n'arretez point vos insultes ,go on!
C la fin de la recreation dinguene tal lenene loudoul saga Sonko criminels
Un pays où la moindre petite pluie provoque des inondations. Franchement tout ce tapage n'intéresse pas la majorité des Sénégalais confinée dans la pauvreté.
Ce pays où ça sent mauvais, partout c'est l'odeur de la misère! Et on ose faire les arrogants.
Je ne viens au Sénégal qu'en saison sèche pour m'éviter cette merde!
Pauvre Sénégal!
Du n'importe quoi.
Le problème c'était ces 2 ministères.
Il s'en fout des problèmes des sénégalais
Il fallait faire tout pour changer ses 2 ministres.
Son seul soucis est de participer aux élections en 2029
Où sont passés les 4000 cadres ? Est-ce la crème de la crème qui est aux affaires ? Est-ce réellement le mieux qui puisse se faire ? Ou alors les 4000 cadres sont réservistes ?
4000 cadres? Une insulte au peuple Sénégalais! Sont-ils aussi abonnés aux salons de massage?
Il ne faisait que mentir.
« Pauvre pays »
Restez et mourrez ou vous êtes. Vous êtes un émigré, continuez à vivre petitement la ou vous êtes.
Vous ne venez ici qu’en saison sèche ? Restez où vous vivez jusqu’à la fin de vos jours
Dans les pays où vous êtes on sait quelles sont vos conditions de vie. C’est à nous de nous apitoyer sur votre sort
J'étais à L'UGB avec votre faux Hibadou Sonko. Maths info comme formation. Et Dieu merci je vis bien sans voler au peuple! Tout aidant au Sénégal. Vous n'aimez pas le Sénégal mieux que moi. Et la vérité est dure mais c'est de la merde vos politiciens! Les enfants de Sonko sont également à l'étranger! Hypocrisie!
Ces 2 peesonnalités devaient déclinés les postes ou dŵmissionné avant.
Pastef les avaient pour se venger contre le général Mousaa Fall.,les juges Mahamim,Karim.....
Les 4000 cadres, c’était un mensonge mais cela n’est pas tellement grave. Ce qui est grave c’est la promotion de l’incompétence et des nullards alors qu’on est aux affaires.
Tout se passe comme si ce pays manquait de ressources humaines de qualité et que le militantisme remplace la compétence
Aigris il y aura bien JUSTICE et Monsieur Ousmane Sonko, PASTEF et son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye triompheront.
Aléa jacta est ! La messe est dite !
Diomaye a définitivement donné la présidence et le pays à sonko .
Enlevez c est emballé et pesé ?
Il y a deux choses a différencier le parti et la patrie. Beaucoup dd militants de Pastef sont convaincus qu'il leur faut avoir leur militants a tous les postes : c'est une grave erreur , il y a beaucoup de gens compétentes qui refuseront de se mettre dans un parti politique pour garder leur indépendance. Le ministre de la santé, celle de la solidarité, le ministre de la communication, ndjack s'arrêter sont ils a leur place ? On a besoin de compétences et non de partisanerie. On a mis au niveau de l'intérieur comme ee la justice des militants on verra le résultat, j'espère qu'ils réussiront la ou d'autres ont échoué.
Une décision salutaire et attendue par une écrasante majorité du peuple sénégalais. Le départ d’Ousmane Diagne et du Général Tine ne relève ni de la surprise ni de l’arbitraire : c’est l’aboutissement logique d’un profond malaise entre les ministères de souveraineté et le projet politique porté par Pastef. Leur manque de réactivité face aux enjeux sécuritaires et judiciaires, notamment lors des attaques du convoi du Premier ministre, a cristallisé une perte de confiance devenue intenable.
Le peuple, qui a massivement voté pour une rupture, exige des résultats tangibles, une justice rapide et équitable, et une gouvernance alignée avec les promesses de transparence et de reddition des comptes. Ce remaniement marque un tournant : il ne s’agit pas d’un simple jeu de chaises musicales, mais d’une volonté affirmée de replacer les leviers de l’État entre les mains de ceux qui incarnent le projet de transformation.
La nomination de Yacine Fall, bien que critiquée par certains, s’inscrit dans cette logique de cohérence politique. Le peuple ne veut plus de demi-mesures ni de blocages institutionnels. Il veut une justice qui parle son langage, qui agit avec célérité et qui ne se réfugie plus derrière des lenteurs procédurales pour éluder les responsabilités.
Le message est clair : le temps de l’impunité est révolu. Le peuple observe, et cette fois, il exige des comptes.
Au terme de ma mission à la tête du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je suis ému de gratitude envers Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Servir l'État à ce niveau de responsabilité fut un honneur et un privilège qui m'ont profondément marqué.
Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à la DGPN, la GN, la BNSP, à l'administration territoriale et à tous les collaborateurs du Ministère pour leur dévouement, leur intégrité et leur sens du devoir. À travers eux, je salue la Nation sénégalaise tout entière pour sa confiance et son soutien constants.
Je félicite chaleureusement le nouveau Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Mouhamadou Bamba Cissé et lui adresse mes vœux de succès dans l'accomplissement de cette mission exigeante et essentielle pour notre pays. Je lui réitère mon soutien indéfectible dans la continuité du service de la République.
Je suis fier d'avoir pu contribuer, à ma manière, à son développement et à sa sécurité. Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et que nous continuerons à travailler ensemble pour bâtir un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère.
Général Jean Baptiste Tine
En tout cas le fameux livre solution c’était juste pour berner le peuple,depuis l’arrivée de Pastef au pouvoir,pas moins de cinq plans ont été lancés,ce qui veut dire que le régime fait du pilotage à vu. Toutes leurs carences sont mises sur le dos du ministre de la justice et de l’intérieur,Ousmane Diagne et Jean Baptiste Tine ont bon dos. En réalité, le problème ce sont ces nullards qui n’ont jamais dirigé une dizaine de personnes,qui sont nul,médiocres et sans expérience aucune qu’on a confié des ministères et DG.De très grands voleurs qui d’ici 2100 ne feront pas le 1/100 des réalisations d’Abdoulaye Wade et de Macky.Sonko,on lui a tout donné elu son candidat dés le premier tour une majorité à l’assemblée nationale,il a toute les cartes en main pour dérouler malheureusement,il ne sait pas par où démarrer,tantôt c’est Diomaye,tantôt c’est le ministre de la justice tantôt c’est le ministre de l’intérieur,comme d’habitude il n’est comptable de rien et n’assume jamais.
À la rigueur, j’aurais compris que le Pastef se réjouisse de la nomination de ministres capables de sortir le Sénégal de ses difficultés. Mais malheureusement, leur satisfaction vient plutôt du fait que ce sont des fidèles de Sonko, dont la mission semble être d’arrêter, d’emprisonner et d’humilier tous ceux qui lui sont opposés. Triste constat pour notre démocratie
Le rescape cest Diiba.
Pour boucler la chirurgie de Sonko.
La politique politicienne ne redresse aucun pays.
Justice rek doyna bilan pour ce régime.
Dans ce régime y'a assez de juristes. Personne ne dit de mettre la pression sur les magistrats du siège mais qu'on vide les dossiers si les gens sont innocents pas de problème.
Pourtant le dossier de Khalifa Sall et Sonko ont fait l'objet d'une expess jamais égalée. Une précipitation inexplicable.
Alors, là on veut quoi
OUSMANE DIAGNE TROP VIEUX A TRAHI LA MÉMOIRE DES MARTYRS ET LES SÉNÉGALAIS EN REFUSANT JUSTICE POUR LES MARTYRS ET BON DÉBARRAS
Justice.Oui, entièrement d’accord ,mais sans partie pris.La constante c'est le Sénégal, les variables c’est les hommes politiques.Quand Pastef aura fait son temps, et qu’il tombera dans l’oubli et la disgrâce, le Sénégal lui vivra, au rythme du temps.Jamais le temps ne viendra à bout du Sénégal, mais le temps gagne toujours sur les hommes politiques.
Justice et discipline à instaurer ! Impunité et laxisme à combattre !
N'en déplaise aux coul nas mécontents, aigris....
S'il plaît à Dieu , avec les vœux et souhaits des âmes pures...
SONKO réussira à faire du SENEGAL UN PAYS PROSPÈRE, JUSTE ET PAISIBLE !!!
Le noble peuple vous souhaite ardemment la réussite totale....
Le noble peuple vous soutient et vous soutiendra dans ce projet....
Le Ministère du Travail n'aurait pas dû être englouti par celui de Olivier Boucal déjà très serré. Le Travail est important département depuis nos indépendances. Plus la sécurité sociale malade au Sénégal.
C’est le règne des médiocres
Mais croyez moi les magistrats du siège sont indépendants et inamovibles
Le parquet ne peut rien contre ces magistrats qui n’ont pas de supérieur hiérarchique
On ne peut rien contre un juge du siège Yacine fall va bientôt s en rendre compte
Je suis habité par un sentiment de grande peur depuis l’arrivée de ce régime au pouvoir dans mon pays. Leur médiocrité et leur manque de responsabilité deviennent chaque jour de plus en plus inquiétantes. Quelle tristesse !
Notre pays semble marcher sur la tete et ce remaniement renvoie certaines conclusions des assises de la justice aux calendes grecques Les combats de generations de senegalais pour une justice independante du pouvoir politique sont devenus une lointaine chimere
Participer à la Discussion