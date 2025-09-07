Politique

Auteur: Yandé Diop

Formation du nouveau gouvernement : L’avis tranché du docteur Mamadou Diouf

La mise en place du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. À Niakhar, le docteur Mamadou Diouf, responsable politique de Pastef/Les patriotes, a livré son analyse.

Se montrant optimiste, il a salué le choix des hommes et des femmes appelés à occuper des postes stratégiques.

« Je salue le nouvel attelage gouvernemental. Au regard de sa composition, on peut être confiant. Il y a des profils solides, des personnalités de valeur qui nous inspirent confiance », a-t-il indiqué.

Le Dr Diouf, pharmacien de formation, insiste sur l’esprit de responsabilité qui doit animer cette équipe :

« Comme l’a dit le Premier ministre, c’est un gouvernement de combat et non de villégiature. Tout le monde doit resserrer les rangs pour répondre aux préoccupations majeures des populations sénégalaises. »

Enfin, il a tenu à rappeler l’impératif d’unité dans cette nouvelle étape : « Le seul maître mot doit être l’unité. C’est dans la cohésion et la solidarité que nous pourrons relever les immenses défis qui attendent notre pays.