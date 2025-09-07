Formation du nouveau gouvernement : L’avis tranché du docteur Mamadou Diouf
La mise en place du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. À Niakhar, le docteur Mamadou Diouf, responsable politique de Pastef/Les patriotes, a livré son analyse.
Se montrant optimiste, il a salué le choix des hommes et des femmes appelés à occuper des postes stratégiques.
« Je salue le nouvel attelage gouvernemental. Au regard de sa composition, on peut être confiant. Il y a des profils solides, des personnalités de valeur qui nous inspirent confiance », a-t-il indiqué.
Le Dr Diouf, pharmacien de formation, insiste sur l’esprit de responsabilité qui doit animer cette équipe :
« Comme l’a dit le Premier ministre, c’est un gouvernement de combat et non de villégiature. Tout le monde doit resserrer les rangs pour répondre aux préoccupations majeures des populations sénégalaises. »
Enfin, il a tenu à rappeler l’impératif d’unité dans cette nouvelle étape : « Le seul maître mot doit être l’unité. C’est dans la cohésion et la solidarité que nous pourrons relever les immenses défis qui attendent notre pays.
Le récent remaniement ministériel a redonné espoir à de nombreux Sénégalais, convaincus qu’un nouveau souffle allait toucher toutes les institutions de l’État. Dans cet esprit de “Jubb Jubbal Jubanti” (Redresser, Réparer, Réformer), une attention particulière doit être portée à l’Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), où la gouvernance actuelle est de plus en plus décriée.
Depuis plusieurs mois, l’ARP fait face à de graves dérives :
• Affectations abusives qui écartent des agents expérimentés, remplacés par des profils sans compétence avérée.
• Baisses de salaires injustifiées pour les anciens agents, pendant que de nouvelles recrues bénéficient d’augmentations arbitraires.
• Retards chroniques de paiement : depuis trois mois, les salaires ne sont versés qu’après le 10 du mois, et les indemnités de motivation sont suspendues depuis plus de six mois.
Alors que l’effectif est passé de moins de 150 à plus de 200 agents, la productivité a fortement diminué. Les efforts qui avaient permis d’atteindre le niveau de maturité 3 sont remis en cause, faute de continuité et de rigueur.
Le Directeur Général apparaît affaibli, manipulé par :
• Le Directeur des Ressources Humaines, à l’origine des affectations arbitraires et des injustices salariales.
• Le Conseiller technique, déjà cité dans des affaires judiciaires impliquant des laboratoires pharmaceutiques.
Ces influences fragilisent la crédibilité de l’ARP. D’ailleurs, Guy Marius Sagna avait déjà alerté publiquement à deux reprises sur ces dérives, sans qu’aucune mesure ne soit prise.
Dans un contexte où l’État prône le Jubb Jubbal Jubanti, maintenir cette direction reviendrait à aller à contre-courant des réformes engagées.
Il devient impératif de :
1. Remplacer le Directeur Général dont la gestion a montré ses limites.
2. Mettre fin aux manipulations exercées par le DRH et le Conseiller technique.
3. Rétablir l’équité salariale et le paiement régulier des indemnités.
4. Assurer une gouvernance transparente, fondée sur la compétence.
5. Restaurer la crédibilité et la productivité de l’ARP, institution stratégique pour la santé publique au Sénégal.
#JubbJubbalJubanti
#TransparenceARP
#ChangementDeDirection
#SantéPublique
Joke
Le remaniement confirme juste que la compétence importe peu au duo. Seulement l’allégeance personnelle
Mauvaise foi de mauvais perdant, jaloux et haineux! Attention au coeur et au foie!
