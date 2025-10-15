Politique

Auteur: Senewebnews-RP

Hôpital Le Dantec : les travailleurs interpellent le FONSIS sur les 126 milliards F CFA annoncés par Ousmane Sonko

Cité par Wal fadjri, le Collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital Le Dantec interpelle le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) suite aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier avait évoqué la possibilité de générer 126 milliards de francs CFA à partir des trois hectares restants de l’hôpital, alors qu’aucune transaction foncière n’a encore été effectuée.

Par la voix de son président, El Hadji Ablaye Dione, le collectif réclame des éclaircissements sur la manière dont le Fonsis compte mobiliser une telle somme sans céder le foncier, invoquant la loi sur l’accès à l’information récemment adoptée. Une lettre adressée au directeur général du Fonsis est à ce jour restée sans réponse.

Les travailleurs de l'hôpital déplorent également les retards dans les travaux de reconstruction et appellent l’État à accélérer la cadence. L'objectif est non seulement d'améliorer la prise en charge des malades (cancer et insuffisance rénale), mais aussi de préserver le patrimoine foncier de Le Dantec dans le cadre du plan sanitaire à l’horizon 2050.