Hôpital Le Dantec : les travailleurs interpellent le FONSIS sur les 126 milliards F CFA annoncés par Ousmane Sonko
Cité par Wal fadjri, le Collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital Le Dantec interpelle le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) suite aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier avait évoqué la possibilité de générer 126 milliards de francs CFA à partir des trois hectares restants de l’hôpital, alors qu’aucune transaction foncière n’a encore été effectuée.
Par la voix de son président, El Hadji Ablaye Dione, le collectif réclame des éclaircissements sur la manière dont le Fonsis compte mobiliser une telle somme sans céder le foncier, invoquant la loi sur l’accès à l’information récemment adoptée. Une lettre adressée au directeur général du Fonsis est à ce jour restée sans réponse.
Les travailleurs de l'hôpital déplorent également les retards dans les travaux de reconstruction et appellent l’État à accélérer la cadence. L'objectif est non seulement d'améliorer la prise en charge des malades (cancer et insuffisance rénale), mais aussi de préserver le patrimoine foncier de Le Dantec dans le cadre du plan sanitaire à l’horizon 2050.
Commentaires (13)
Le dantec ne sortira jamais de terre car ce sont incapables . C’est Macky qui avait commencé sa construction et tout un coup tout est aux arrêts avec ces incapables
Le nouveau hôpital de dantec est presque fini . si ce gouvernement n arrive à régler les sommes restant il doit démissionner
vous êtes très malhonnêtes vous voulez épargner macky sall qui a dilapidé nos ressources et le foncier du sénégal et accabler le nouveau régime, la honte a quitté ce pays!!!!
il faut arrêter de répondre à ce multi comptes qui n'a pas de boulot à part lécher le q de macky pour quelques billets de banque volés au peuple
parlez le foot!!!!! le reste c'est du divertissement
Ces n'avaient pas réagi vigoureusement lorsque l'ancien Président avait décidé scandaleusement de Vendre le terrain qui abritait le plus grand hôpital social du Pays à des privés étrangers. Comment peut on dans un Pays développé détruire une aussi stratégique structure hospitalière pour du Fric qui puait la Corruption. Un hôpital construit par une.... France qui aimait plus le Sénégal que Macky Sall.
Top len ki ngen khamni wakhna ba yakou
Ces syndicalistes n'avaient pas réagi vigoureusement lorsque l'ancien Président avait décidé scandaleusement de Vendre le terrain qui abritait le plus grand hôpital social du Pays à des privés étrangers. Comment peut on dans un Pays développé détruire une aussi stratégique structure hospitalière pour du Fric qui puait la Corruption. Un hôpital construit par une.... France qui aimait plus le Sénégal que Macky Sall.
Fonsis, vous vous adressez à un homme qui vit en marge de la vérité, un mythomane. Ce mec est capable de te regarder droit dans les yeux, de te sortir un océan de mensonges sans aucune gêne. Il y a de quoi s'interroger sur son enfance 🧑🧑🧒 Son comportement n'est pas normal.
N attendez pas grande chose
Ce petit mec est une erreur de la nature
Eh mon gourou vous a dit masseuse wayayoye/Kinésithérapeute et vous avez validé...cerise sur la gâteau "vinaigueur assassin" zé vé mourir...continuez de le croire les yeux fermés...ça va aller : 2050 c'est demain...
tu trompes personne avec tes multi posts sur tous les articles de seneweb
Tant que el ambulanté sexuel de sweet beauty sera là rien ne marchera. SOBÉ SOBÉ
kou beug dieufour rek tu évoques sonko
Mo fi wakh léép, engagé léép
FMI et Dantec même combat. Allons rek.
Continuez de croire aux paroles d'un Piètre Mythomane (PM).
Svp laissez le client tranquille il a un article au dessus qui parle de lui .
Terminons le d'abord
Donc y'a des personnes qui continuent a croire aux paroles de sonko ??!!!
Moi , j'ai effacè ce type depuit qu'il a affirmè son passage a la sweet beauty .
Ils ont MENTI au peuple, nous ne verrons que du FEU sur les années à venir.
Lou Méti yagoul, mougne REK
Sonko n'a jamais dit la vérité. Où sont les 1000 milliards ?
J'ai pitié des gens qui croient aux promesses et accusations de Sonko.
Où les caisses noires haraam ? Il avait promis de supprimer les fonds politiques.
Au contraire il s'est servi 9 milliards par an soit 750 millions par mois en plus de de son salaire et ses privilèges.
Participer à la Discussion