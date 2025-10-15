Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

Hôpital Le Dantec : les travailleurs interpellent le FONSIS sur les 126 milliards F CFA annoncés par Ousmane Sonko

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 semaine 6520 Lectures 22 Commentaires | English
Cité par Wal fadjri, le Collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital Le Dantec interpelle le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) suite aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier avait évoqué la possibilité de générer 126 milliards de francs CFA à partir des trois hectares restants de l’hôpital, alors qu’aucune transaction foncière n’a encore été effectuée.

Par la voix de son président, El Hadji Ablaye Dione, le collectif réclame des éclaircissements sur la manière dont le Fonsis compte mobiliser une telle somme sans céder le foncier, invoquant la loi sur l’accès à l’information récemment adoptée. Une lettre adressée au directeur général du Fonsis est à ce jour restée sans réponse.

Les travailleurs de l'hôpital déplorent également les retards dans les travaux de reconstruction et appellent l’État à accélérer la cadence. L'objectif est non seulement d'améliorer la prise en charge des malades (cancer et insuffisance rénale), mais aussi de préserver le patrimoine foncier de Le Dantec dans le cadre du plan sanitaire à l’horizon 2050.

Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (13)

  • image
    Sérère il y a 1 semaine

    Le dantec ne sortira jamais de terre car ce sont incapables . C’est Macky qui avait commencé sa construction et tout un coup tout est aux arrêts avec ces incapables

  • image
    Omar il y a 1 semaine

    Le nouveau hôpital de dantec est presque fini . si ce gouvernement n arrive à régler les sommes restant il doit démissionner

  • image
    niokhor l&apos;observateur matinal il y a 1 semaine

    vous êtes très malhonnêtes vous voulez épargner macky sall qui a dilapidé nos ressources et le foncier du sénégal et accabler le nouveau régime, la honte a quitté ce pays!!!!

  • image
    niak diom bakhoul il y a 1 semaine

    il faut arrêter de répondre à ce multi comptes qui n'a pas de boulot à part lécher le q de macky pour quelques billets de banque volés au peuple

  • image
    niokhor il y a 1 semaine

    parlez le foot!!!!! le reste c'est du divertissement

  • image
    Vraie Haute trahison il y a 1 semaine

    Ces n'avaient pas réagi vigoureusement lorsque l'ancien Président avait décidé scandaleusement de Vendre le terrain qui abritait le plus grand hôpital social du Pays à des privés étrangers. Comment peut on dans un Pays développé détruire une aussi stratégique structure hospitalière pour du Fric qui puait la Corruption. Un hôpital construit par une.... France qui aimait plus le Sénégal que Macky Sall.

  • image
    Khalass il y a 1 semaine

    Top len ki ngen khamni wakhna ba yakou

  • image
    Vraie Haute trahison il y a 1 semaine

    Ces syndicalistes n'avaient pas réagi vigoureusement lorsque l'ancien Président avait décidé scandaleusement de Vendre le terrain qui abritait le plus grand hôpital social du Pays à des privés étrangers. Comment peut on dans un Pays développé détruire une aussi stratégique structure hospitalière pour du Fric qui puait la Corruption. Un hôpital construit par une.... France qui aimait plus le Sénégal que Macky Sall.

  • image
    Hé! il y a 1 semaine

    Fonsis, vous vous adressez à un homme qui vit en marge de la vérité, un mythomane. Ce mec est capable de te regarder droit dans les yeux, de te sortir un océan de mensonges sans aucune gêne. Il y a de quoi s'interroger sur son enfance 🧑‍🧑‍🧒 Son comportement n'est pas normal.

  • image
    Le véridique il y a 1 semaine

    N attendez pas grande chose

  • image
    🟥🟥🟥🟥 il y a 1 semaine

    Ce petit mec est une erreur de la nature

  • image
    Mamadou il y a 1 semaine

    Eh mon gourou vous a dit masseuse wayayoye/Kinésithérapeute et vous avez validé...cerise sur la gâteau "vinaigueur assassin" zé vé mourir...continuez de le croire les yeux fermés...ça va aller : 2050 c'est demain...

  • image
    va chercher du taf il y a 1 semaine

    tu trompes personne avec tes multi posts sur tous les articles de seneweb

  • image
    Guy il y a 1 semaine

    Tant que el ambulanté sexuel de sweet beauty sera là rien ne marchera. SOBÉ SOBÉ

  • image
    Tex Willer il y a 1 semaine

    kou beug dieufour rek tu évoques sonko

  • image
    Kit Willer il y a 1 semaine

    Mo fi wakh léép, engagé léép

  • image
    Fmi il y a 1 semaine

    FMI et Dantec même combat. Allons rek.

  • image
    Pastef il y a 1 semaine

    Continuez de croire aux paroles d'un Piètre Mythomane (PM).

  • image
    Sonko Momom Diomaye il y a 1 semaine

    Svp laissez le client tranquille il a un article au dessus qui parle de lui .
    Terminons le d'abord

  • image
    Nittou thies il y a 1 semaine

    Donc y'a des personnes qui continuent a croire aux paroles de sonko ??!!!
    Moi , j'ai effacè ce type depuit qu'il a affirmè son passage a la sweet beauty .

  • image
    Bayegalaye il y a 1 semaine

    Ils ont MENTI au peuple, nous ne verrons que du FEU sur les années à venir.
    Lou Méti yagoul, mougne REK

  • image
    Choco il y a 1 semaine

    Sonko n'a jamais dit la vérité. Où sont les 1000 milliards ?
    J'ai pitié des gens qui croient aux promesses et accusations de Sonko.
    Où les caisses noires haraam ? Il avait promis de supprimer les fonds politiques.
    Au contraire il s'est servi 9 milliards par an soit 750 millions par mois en plus de de son salaire et ses privilèges.

Participer à la Discussion

Articles Tendances